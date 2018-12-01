â€˜Krize karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyi antiemperyalist bir noktaya koymalÄ±yÄ±zâ€™

Sivas Emek ve Demokrasi Platformu kriz ve krize karÅŸÄ± mÃ¼cadele konulu panel dÃ¼zenledi.

Sivas’ta Emek ve Demokrasi Platformu ‘Ekonomik Kriz ve ÇÄ±kÄ±ÅŸ YollarÄ±’ konulu bir panel düzenledi. Panele Emek ve Demokrasi Platformunun bileÅŸenlerinden olarak KESK ve baÄŸlÄ± sendikalar, Emek Partisi, ÖDP ve Halkevleri temsilcileri katÄ±ldÄ±. Panel EÄŸitim Sen’in toplantÄ± salonunda gerçekleÅŸtirildi. ToplantÄ±ya Avukat Eylem SarÄ±oÄŸlu ve DÄ°SK UzmanÄ± Umar Karatape konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±. Panelin moderasyonunu EÄŸitim Sen Sivas Åžube BaÅŸkanÄ± Özgür BaÅŸtürk yaptÄ±.

Özgür BaÅŸtürk konuÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda kriz temalÄ± bir panel düzenlemek için bir çok yere baÅŸvurduklarÄ±nÄ± ancak temanÄ±n kriz olmasÄ± nedeniyle bir çok kurum tarafÄ±ndan geri çevrildiklerini söyledi.

DÄ°SK UzmanÄ± Umar Karatepe “Ä°thalat Türkiye’de ucuz ve bol döviz akÄ±ÅŸÄ± nedeniyle çok derinleÅŸmiÅŸtir. Sadece teknoloji deÄŸil günümüzde, tohum hatta gübreyi dahi ithal eder hale geldik. Bunun en temel nedeni ise kendi fabrikalarÄ±mÄ±zÄ± kapatmamÄ±zdÄ±r. 5 yÄ±llÄ±k kalkÄ±nma planÄ± ile 2018’de dolarÄ±n 2 lira olacaÄŸÄ± belirlendi ancak bugün dolar 5,28 lira… TÜÄ°K tarafÄ±ndan enflasyon bu yÄ±l yüzde 25 olarak belirlendi. Daha sonra bu oranÄ± belirleyen kiÅŸi görevden alÄ±ndÄ±. Hükümet bilmelidir ki bu yöntemle enflasyon düÅŸmüyor. Üretim mallarÄ±nÄ±n fiyatÄ± 2018’de yüzde 45 arttÄ±, bunun tüketiciye yansÄ±masÄ± yüzde 25. Bu durumda iki ihtimal var; ya daha yüksek enflasyona maruz bÄ±rakÄ±lmak ya da iÅŸsizlik... Yani krizin faturasÄ± yine iÅŸçi ve emekçilere kesiliyor. 2019 yÄ±lÄ± için belirlenen büyüme oranÄ± yüzde 2,3’tür. Ancak IMF’nin Türkiye için belirlediÄŸi oran binde 4. Peki neden ekonomi küçülüyor diye sorduÄŸumuzda karÅŸÄ±mÄ±za faizler çÄ±kÄ±yor. Kentlerde iÅŸ arayan her üç kadÄ±ndan biri iÅŸsiz. Ä°ÅžKUR iÅŸsizleri ise son bir yÄ±lda 600 bin kiÅŸi arttÄ±. 2008’den sonra ilk defa sanayi üretimi azaldÄ±. Bunun sebebi ise Türkiye’ye yabancÄ± sermaye giriÅŸinin yüzde 85 düÅŸmesi. IMF’ye borcun ödendiÄŸi söyleniyor ancak özel sektörün dÄ±ÅŸ borcu 43 milyar dolardan 300 milyar dolara yükseldi. Bununla birlikte Türkiye halkÄ± faiz ödemeye mecbur bÄ±rakÄ±ldÄ±. 2002 yÄ±lÄ±nda her hanenin borcunun eve giren gelire oranÄ± yüzde 4 iken bugün yüzde 52’dir. Bu da yoksulluÄŸun hissedilmemesinin en büyük nedenidir, yoksulluk borç nedeniyle hissedilmiyor. Kriz kader ya da fÄ±trat deÄŸildir. Bunun bir kazananÄ± bir de kaybedeni vardÄ±r. Biz bu krizden nasÄ±l kurtuluruz diye sorgularken bize dayatÄ±lan tek bir çözüm yolu varmÄ±ÅŸ gibi gösterilmektedir. Çözümün ise iÅŸçi emekçilerin gelirlerinden ve tüketim mallarÄ±ndan yapÄ±lacak kesintiler olduÄŸu yansÄ±tÄ±lmaktadÄ±r. Ancak tek çözüm yolu bu deÄŸildir. Somut talepler temelinde örgütlenmiÅŸ mücadeleyi yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak daha kolay olacaktÄ±r” dedi. Karatepe, DÄ°SK’in krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçi ve emekçilere kesilmesini önlemek açÄ±sÄ±ndan sunduÄŸu çözüm önerilerini de sÄ±raladÄ±:

â– Ücretlerdeki kayÄ±plar karÅŸÄ±lansÄ±n

â– Asgari ücret yÄ±l sonu beklenmeden enflasyon ve büyüme oranÄ± kadar arttÄ±rÄ±lsÄ±n

â– Emeklilerin aylÄ±k gelirleri enflasyon düzeyinde düzenlensin

â– Vergi adaletsizliÄŸi düzenlensin

â– KDV ve tüketim vergileri azaltÄ±lsÄ±n

â– Toplu iÅŸten çÄ±karamalar yasaklansÄ±n

Avukat Eylem SarÄ±ÄŸoÄŸlu ise “AKP Hükümeti uzun dönem kriz yok dedi ve krizin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamak isteyen tüm çevrelere karÅŸÄ± savaÅŸ ilan etti. AslÄ±nda hem hissedilen hem de emekçiler tarafÄ±ndan bilinen bu gerçeÄŸi ne kadar saklayabileceÄŸinin mücadelesini yürüttü. Ä°ÅŸçi ve emekçi çevreler seçim öncesinde de söylenmiÅŸti; seçimin erken yapÄ±lmasÄ±nÄ±n tek nedeni krizin ilerleyen dönemlerde derinleÅŸeceÄŸi ve geneli etkileyeceÄŸi kaygÄ±sÄ±ydÄ±. Bugün krizin tek nedeni aslÄ±nda AKP hükümetinin ekonomide izlediÄŸi yanlÄ±ÅŸ politikalar deÄŸil bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra izlediÄŸi dÄ±ÅŸ politikadaki hatalardÄ±. OrtadoÄŸu’da izlenen politika, Rusya’ya yakÄ±n tutum alma ve son dönemde ABD ile patlak veren Rahip Brunson kriziydi. Bizim ekonomimiz bir rahibin tutulmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak dalgalanacak kadar dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± mÄ± sorusu ise burada tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gereken noktaydÄ±. DÄ±ÅŸ borç ile yönetilen bir ekonomi ortadayken bunun sonuçlarÄ±nÄ±n yansÄ±masÄ± da kriz oluyor. Peki krizin tek nedeni politika ve ekonomideki yanlÄ±ÅŸ politikalar mÄ±dÄ±r? Bu kriz aslÄ±nda tüm bu nedenlerin yanÄ± sÄ±ra dÄ±ÅŸ ülkelerin oyunu deÄŸil kapitalizmin kendi krizidir. Kriz sadece Türkiye’de deÄŸil baÅŸka ülkelerde de yaygÄ±nlaÅŸÄ±p ilerleyecek bir krizdir. Ancak ekonomisi dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± ülkelerde etkisi daha büyüktür. AKP hükümetinin buradaki rolü ise yerli sermayenin tüm ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan bir parti olmaktÄ±r. Bu süreçte hükümet ‘Emperyalizme karÅŸÄ±yÄ±z’ diyerek iÅŸçi emekçi çevreler içerisinde bir kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±. Ama tüm bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra yabancÄ± sermayeyi Türkiye’ye çaÄŸÄ±rdÄ±. Kriz hep ‘AynÄ± gemideyiz’ söylemeleri ile bastÄ±rÄ±ldÄ±. Bu gemi biz iÅŸçi emekçilerin gemisi mi yoksa kapitalist emperyalistlerin gemisi mi bunu belirlemek mücadelenin koÅŸullarÄ±nÄ± belirlemek açÄ±sÄ±ndan önemlidir. Kriz tüm iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± içinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçiler iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±, sigorta primleri yatÄ±rÄ±lmadÄ± ve kayÄ±tsÄ±z istihdam arttÄ±. Mücadelenin dayanak noktasÄ±nÄ± antiemperyalist bir noktaya koymak önemlidir. Bunun yanÄ± sÄ±ra yerli sermaye ve onun dayanak noktasÄ± AKP Hükümetine karÅŸÄ± da mücadele etmeliyiz. Çünkü mücadelenin seyri böyle olmadÄ±kça krizin faturasÄ± iÅŸçi ve emekçilere kesilecektir” dedi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan panel soru ve cevaplarla devam etti. (Sivas/EVRENSEL)

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