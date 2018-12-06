Ä°ÅŸÃ§i saÄŸlÄ±ÄŸÄ± paneli: Ä°ÅŸÃ§iler Ã¶lmemek iÃ§in birlikte mÃ¼cadele etmeli

Cam Keramik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'nÄ±n panelinde SES Temsilcisi Åžahin TanrÄ±verdi, Evrensel EditÃ¶rÃ¼ Vural NasuhbeyoÄŸlu ve Avukat Orhan Atan konuÅŸmacÄ±ydÄ±.

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Cam Keramik-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°stanbul’un Pendik ilçesinde ekonomik kriz ve iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ güvenliÄŸi baÅŸlÄ±klarÄ±ndan oluÅŸan bir panel düzenledi. YapÄ±lan konuÅŸmalarda, iÅŸçi ve emekçilerin hem kriz karÅŸÄ±sÄ±nda hem de iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi için bir araya gelerek mücadele etmesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

KavakpÄ±nar Mahallesi’ndeki Ahmedi Hani Kültür Merkezinde yapÄ±lan, SES Temsilcisi Åžahin TanrÄ±verdi, Evrensel Editörü Vural NasuhbeyoÄŸlu ve Avukat Orhan Atan’Ä±n konuÅŸmacÄ± olduÄŸu panele çeÅŸitli iÅŸ kollarÄ±nda çalÄ±ÅŸan 60 iÅŸçi katÄ±ldÄ±.

Ä°lk konuÅŸmayÄ± yapan SES Anadolu YakasÄ± Åžubesi temsilcisi Åžahin TanrÄ±verdi, birçok meslek hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevcut yaslarda yer almadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Ülkede 3 tane meslek hastalÄ±klarÄ± hastanesi bulunduÄŸunu ifade eden TanrÄ±verdi, “Zaten yetersiz olan meslek hastalÄ±klarÄ± hastanelerini de kapatÄ±yorlar. YasalarÄ±n yetersiz olmasÄ± ve meslek hastalÄ±klarÄ±nÄ±n tanÄ±mlanmamasÄ± bir handikap. Ä°ÅŸçi temsilcileri ve üniversitelerden uzmanlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± denetim mekanizmalarÄ±na ihtiyaç var” dedi.

Evrensel Editörü Vural NasuhbeyoÄŸlu da ekonomik krize vurgu yaptÄ±. BankalarÄ±n, ÅŸirketlerin, vatandaÅŸlarÄ±n borçlu olduÄŸunu dile getiren NasuhbeyoÄŸlu, “Devlet de mega projelerde garantörlüÄŸü nedeniyle dolaylÄ± olarak borçlu. AKP’nin borçla büyüme dönemi bitti. Çünkü artÄ±k dÄ±ÅŸarÄ±dan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z para pahalÄ±. Dövizde kÄ±smen gerileme krizin atlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etmiyor. AsÄ±l kriz ÅŸimdi baÅŸlÄ±yor. Bundan sonra konkordato ilan eden firmalarÄ±n iflasÄ± ve iÅŸsizlik gündeme gelecek” dedi. Bu krizin faturasÄ±nÄ± patronlarÄ±n iÅŸçilere ödetmek istediÄŸini dile getiren NasuhbeyoÄŸlu, “Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi de ikinci planda kalacak” diye konuÅŸtu.

NasuhbeyoÄŸlu, iÅŸçi ve emekçilerin krizin faturasÄ±nÄ± ödememek için, iÅŸ cinayetlerinde ölmemek için, en baÅŸta asgari ücretin yükseltilmesi ve ek zam talebi ile bir araya gelmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

YASALAR PATRONLARIN LEHÄ°NE DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LÄ°YOR

Avukat Orhan Atan da hukuken iÅŸçilerin lehine olan bir çok kanunun son on beÅŸ yÄ±lda fiilen ya da yasal deÄŸiÅŸikliklerle yok edildiÄŸini vurguladÄ±. Atan 1936 yÄ±lÄ±nda yasalarda ‘EÄŸer hakim iÅŸçi ile patron arasÄ±nda karar vermekte zorlanÄ±rsa öncelikle emeÄŸi korumalÄ± ve kararÄ± vermeli’ ÅŸeklinde yer alan ifadenin ‘Ä°ÅŸletmenin korunmasÄ±’ olarak deÄŸiÅŸtirildiÄŸini aktardÄ±.

Ä°ÅŸçilerin pazar tatilinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fazla mesai hakkÄ±nÄ±n telafi ve serbest dinlenme zamanÄ± gibi uygulamalarla fiilen ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 10 yÄ±l olan dava açma haklarÄ±nÄ±n 5 yÄ±la düÅŸürüldüÄŸünü belirten Atan ÅŸöyle devam etti: “Ä°ÅŸçiler hangi patron için çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilemez hale geldi. Bunun tipik örneÄŸini özellikle inÅŸaat sektöründe görüyoruz. Mesela Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± da alabildiÄŸine kötü, hak istedikleri için tutuklanÄ±yorlar.”

SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda da katkÄ± payÄ± adÄ± altÄ±nda iÅŸçilerden kesintiler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Atan, “Sendikalardaki tÄ±kanÄ±klÄ±k ve iÅŸçilerin örgütsüz oluÅŸu bu saldÄ±rÄ±larÄ± artÄ±racak. Bu karanlÄ±k tünelden tek çÄ±kÄ±ÅŸ yollu var. Ä°ÅŸçiler örgütlenerek, sendikalardaki tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ± açarak, etkin bir mücadele ile kölelik yasalarÄ±nÄ± ve düzenini deÄŸiÅŸtirebilir” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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