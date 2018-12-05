KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde Kahtani ve Asiri iÃ§in yakalama kararÄ±

BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, Prens Selman'Ä±n eski danÄ±ÅŸmanÄ± Bin Abdullah el-KahtaniÂ ve Eski Suudi Ä°stihbarat BaÅŸkan YadÄ±mcÄ±sÄ± iÃ§in yakalama kararÄ± talep etti.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, eski Suudi Ä°stihbarat BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmed el-Asiri ve Veliaht Prens'in eski danÄ±ÅŸmanÄ± Suud el-Kahtani hakkÄ±nda ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. BM de 'uluslararasÄ± soruÅŸturma' talebini yineledi.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talep yazÄ±sÄ±nda, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalara deÄŸinilerek, cinayet tarihinden bir gün önce Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ±'ndan Ä°stanbul'a gelen 15 ÅŸüphelinin kimlik bilgilerine yer verildi.

Sevk yazÄ±sÄ±nda, söz konusu 15 ÅŸüpheli ile Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda çalÄ±ÅŸan ÅŸüpheliler Ahmed Abdullah A. AlmuzaÄ±nÄ±, Muflis Shaya M. Al Muslih ve Saad Muid Alqarni'nin cinayetten sonra Suudi Arabistan'a geri döndükleri belirtildi.

‘PLANLAYICILARI ARASINDA’

Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± adli makamlarÄ±nca 18 ÅŸüphelinin haricinde ÅŸüpheliler eski Suudi Ä°stihbarat BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmed el-Asiri ve Veliaht Prens'in eski danÄ±ÅŸmanÄ± Suud el-Kahtani hakkÄ±nda soruÅŸturma yürütüldüÄŸü anlatÄ±lan sevk yazÄ±sÄ±nda, El-Asiri ve El-Kahtani'nin KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinin Suudi Arabistan'daki planlayÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± bilgilerinin elde edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Söz konusu 18 ÅŸüpheli hakkÄ±nda ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±lan sevk yazÄ±sÄ±nda, Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± adli makamlarÄ±nca yürütülen soruÅŸturmada elde edilen bilgiler doÄŸrultusunda 18 ÅŸüphelinin gerçekleÅŸtirdiÄŸi öldürme eyleminde ÅŸüpheliler El-Asiri ve El-Kahtani'nin olayÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± hususunda kuvvetli ÅŸüphe bulunduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Sevk yazÄ±sÄ±nda, bu nedenlerle ÅŸüpheliler El-Asiri ve El-Kahtani hakkÄ±nda ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ± talep edildi.

Talebi deÄŸerlendiren Ä°stanbul Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi, atÄ±lÄ± suçlardan iki ÅŸüpheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na hükmetti.

BM: ULUSLARARASI SORTUÅžTURMA TALEBÄ°

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n uluslararasÄ± soruÅŸturmayla araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± talebini yineledi.

BM Ä°nsan HaklarÄ± Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili uluslararasÄ± soruÅŸturmaya ihtiyaç var" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 13:21

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