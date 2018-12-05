SarÄ± Yelekliler eylemleri sÃ¼rdÃ¼recek

Fransaâ€™da hÃ¼kÃ¼metin akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n 6 ay sÃ¼reyle askÄ±ya alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± â€˜sarÄ± yeleklilerâ€™i tatmin etmedi; eylemler sÃ¼recek.

Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe’in tepkilere neden olan akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ± 6 aylÄ±ÄŸÄ±na askÄ±ya alacaÄŸÄ± yönündeki açÄ±klamasÄ±, SarÄ± Yeleklileri ikna etmedi. AA’nÄ±n haberine göre, Le Figaro gazetesi SarÄ± Yeleklilerin sözcülerinden Benjamin Cauchy’in görüÅŸlerine yer verdi. Cauchy, “FransÄ±zlar aptal deÄŸil ve ekmek kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ± deÄŸil ekmeÄŸin kendisini istiyor” ifadelerini kullanarak, halkÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’dan mali ve siyasi politikalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesini talep ettiÄŸini söyledi. Cauchy, “Bunu yapamÄ±yorsa FransÄ±zlarÄ± tekrar sandÄ±ÄŸa götürsün” dedi.

CUMARTESÄ° EYLEM VAR

Cauchy, cumartesi Paris’te planladÄ±klarÄ± eylemi, iptal edilmesi yönündeki çaÄŸrÄ±lara raÄŸmen düzenleyeceklerini kaydetti.

SarÄ± Yeleklilerin eski sözcülerinden Eric Drouet ise gösterilerin daha da yoÄŸunlaÅŸmasÄ± gerektiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu. Lorient kentindeki SarÄ± Yeleklilerden Andre Bourlard, hükümetin aldÄ±ÄŸÄ± “önlemin” yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

BaÅŸbakan Philippe, akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra elektrik ve gaz zamlarÄ±nÄ±n da 6 aylÄ±ÄŸÄ±na askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

VARLIK VERGÄ°SÄ° GÖZDEN GEÇÄ°RÄ°LECEK

Öte yandan Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, hükümetin varlÄ±k vergisi uygulamasÄ±nÄ± da yeniden deÄŸerlendirilebileceÄŸini söyledi.

Griveaux, RTL radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada yapÄ±lan son deÄŸiÅŸikliÄŸin iÅŸe yaramamasÄ± durumunda varlÄ±k vergisi uygulamasÄ±nÄ±n tekrar gözden geçirileceÄŸini belirtti ve “AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z karar iÅŸe yaramÄ±yorsa, durum iyiye gitmiyorsa deÄŸiÅŸtiririz, aptal deÄŸiliz” dedi.

Fransa hükümeti, ‘ISF’ olarak bilinen varlÄ±k vergisi kapsamÄ±ndaki mülk ve emlak varlÄ±klarÄ± vergisini düÅŸürmüÅŸtü.

Ancak bu deÄŸiÅŸiklik CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’un ‘Zenginlerin CumhurbaÅŸkanÄ±’ olarak anÄ±lmasÄ±na neden olmuÅŸ ve ‘ülkenin zengin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n vergi yükünü hafiflettiÄŸi’ yönünde eleÅŸtirileri birlikte getirmiÅŸti.

VERGÄ° ZAMLARI ASKIYA ALINMIÅžTI

Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe 4 AralÄ±k günü düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda SarÄ± Yeleklerin protesto ettiÄŸi akaryakÄ±ta ve elektriÄŸe getirilen ek vergilerin altÄ± ay süre ile askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Ülke genelinde SarÄ± Yelekler adÄ± altÄ±nda örgütlenen eylemciler, 17 KasÄ±m’dan bu yana hükümetin akaryakÄ±ta ek vergi koymasÄ±nÄ± protesto etmek için sokaklara dökülmüÅŸ, protestolar, Macron ve hükümete karÅŸÄ± daha geniÅŸ çaplÄ± taleplerle isyana dönüÅŸmüÅŸtü. (DIÅž HABERLER)

MACRON'A DÖNÜK PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, geçen cumartesi ‘sarÄ± yelekliler’ tarafÄ±ndan düzenlenen eylemlerde yanan valilik binasÄ±nÄ± ziyaret etmek için geldiÄŸi Puy-en-Velay kentinde protesto edildi.

Ülkenin Puy-en-Velay kentinde, geçen cumartesi düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda yanan valilik binasÄ±nda incelemelerde bulunan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, buradan makam aracÄ± ile ayrÄ±lÄ±rken çevredekilerin protestosu ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Buradakiler ‘Macron istifa’ sloganlarÄ± attÄ±.

Fransa'da, akaryakÄ±t zamlarÄ±na ve ekonomik ÅŸartlarÄ±n kötüleÅŸmesine tepki olarak 17 KasÄ±m'da baÅŸlayan ‘sarÄ± yeleklilerin’ eylemleri, ülkede son yÄ±llarÄ±n en etkili protestosuna dönüÅŸtü.

Genellikle ÅŸehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kÄ±rsal bölgelere yerleÅŸenlerden oluÅŸan ‘sarÄ± yelekliler’, Macron'dan akaryakÄ±t vergilerini düÅŸürmesini ve ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesini talep ediyordu.

BaÅŸkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 AralÄ±k'ta düzenlenen, binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde polisin sert müdahalesi çatÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸtu. ‘SarÄ± yelekliler’in kararlÄ± eylemleri sonucu hükümet geri adÄ±m atmÄ±ÅŸ ve zamlarÄ±n 6 ay süreyle askÄ±ya alÄ±nacaÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 12:18

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