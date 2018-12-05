Fransa akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ± iptal edebilir

Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, 6 aylÄ±ÄŸÄ±na askÄ±ya alÄ±nan akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ± iptal edebileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe’in tepkilere neden olan akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ± 6 aylÄ±ÄŸÄ±na askÄ±ya alacaÄŸÄ± yönündeki açÄ±klamasÄ±, SarÄ± Yeleklileri ikna etmedi. AA’nÄ±n haberine göre, Le Figaro gazetesi SarÄ± Yeleklilerin sözcülerinden Benjamin Cauchy’in görüÅŸlerine yer verdi. Cauchy, “FransÄ±zlar aptal deÄŸil ve ekmek kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ± deÄŸil ekmeÄŸin kendisini istiyor” ifadelerini kullanarak, halkÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’dan mali ve siyasi politikalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesini talep ettiÄŸini söyledi. Cauchy, “Bunu yapamÄ±yorsa FransÄ±zlarÄ± tekrar sandÄ±ÄŸa götürsün” dedi.

Son olarak AA'da yer alan habere göre, BaÅŸbakan Edouard Philippe, “SarÄ± Yelekliler”in protesto ettiÄŸi akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ± alÄ±m gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamamasÄ± halinde iptal edebileceklerini açÄ±kladÄ±.

AkaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ± alÄ±m gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamamasÄ± halinde iptal edebileceklerini dile getiren Philippe, FransÄ±zlarÄ±n vergilerin düÅŸürülmesini istediÄŸini ancak buna karÅŸÄ±n bir çözüm bulunmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

CUMARTESÄ° EYLEM VAR

Cauchy, cumartesi Paris’te planladÄ±klarÄ± eylemi, iptal edilmesi yönündeki çaÄŸrÄ±lara raÄŸmen düzenleyeceklerini kaydetti.

SarÄ± Yeleklilerin eski sözcülerinden Eric Drouet ise gösterilerin daha da yoÄŸunlaÅŸmasÄ± gerektiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu. Lorient kentindeki SarÄ± Yeleklilerden Andre Bourlard, hükümetin aldÄ±ÄŸÄ± “önlemin” yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

BaÅŸbakan Philippe, akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra elektrik ve gaz zamlarÄ±nÄ±n da 6 aylÄ±ÄŸÄ±na askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

VARLIK VERGÄ°SÄ° GÖZDEN GEÇÄ°RÄ°LECEK

Öte yandan Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, hükümetin varlÄ±k vergisi uygulamasÄ±nÄ± da yeniden deÄŸerlendirilebileceÄŸini söyledi.

Griveaux, RTL radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada yapÄ±lan son deÄŸiÅŸikliÄŸin iÅŸe yaramamasÄ± durumunda varlÄ±k vergisi uygulamasÄ±nÄ±n tekrar gözden geçirileceÄŸini belirtti ve “AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z karar iÅŸe yaramÄ±yorsa, durum iyiye gitmiyorsa deÄŸiÅŸtiririz, aptal deÄŸiliz” dedi.

PARÄ°S BELEDÄ°YE BAÅžKANINDAN SARI YELEKLÄ°LERE DESTEK

Paris Belediye BaÅŸkanÄ± Anne Hidalgo, akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ± ve kötüleÅŸen ekonomik koÅŸullarÄ± protesto eden sarÄ± yeleklilerin eylem yapma hakkÄ± olduÄŸunu söyleyerek eylemlere destek verdi.

Hidalgo, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Christophe Castaner'in iptal edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±na raÄŸmen sarÄ± yeleklilerin cumartesi Paris'te yapmayÄ± planladÄ±klarÄ± eyleme destek verdi.

Gösterilerdeki ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± kÄ±nayan ancak bu nedenle gösterilerin yasaklanmamasÄ±nÄ± isteyen Hidalgo, “Paris tüm FransÄ±zlara ait. Hükümete tepkilerini göstermek için kentte eylem düzenlemek onlarÄ±n hakkÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± buna göre güvenlik önlemleri almalÄ±” dedi.

MACRON'A DÖNÜK PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, geçen cumartesi ‘sarÄ± yelekliler’ tarafÄ±ndan düzenlenen eylemlerde yanan valilik binasÄ±nÄ± ziyaret etmek için geldiÄŸi Puy-en-Velay kentinde protesto edildi.

Ülkenin Puy-en-Velay kentinde, geçen cumartesi düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda yanan valilik binasÄ±nda incelemelerde bulunan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, buradan makam aracÄ± ile ayrÄ±lÄ±rken çevredekilerin protestosu ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Buradakiler ‘Macron istifa’ sloganlarÄ± attÄ±.

Fransa hükümeti, ‘ISF’ olarak bilinen varlÄ±k vergisi kapsamÄ±ndaki mülk ve emlak varlÄ±klarÄ± vergisini düÅŸürmüÅŸtü.

Ancak bu deÄŸiÅŸiklik CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’un ‘Zenginlerin CumhurbaÅŸkanÄ±’ olarak anÄ±lmasÄ±na neden olmuÅŸ ve ‘ülkenin zengin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n vergi yükünü hafiflettiÄŸi’ yönünde eleÅŸtirileri birlikte getirmiÅŸti.

VERGÄ° ZAMLARI ASKIYA ALINMIÅžTI

Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe 4 AralÄ±k günü düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda SarÄ± Yeleklerin protesto ettiÄŸi akaryakÄ±ta ve elektriÄŸe getirilen ek vergilerin altÄ± ay süre ile askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Ülke genelinde SarÄ± Yelekler adÄ± altÄ±nda örgütlenen eylemciler, 17 KasÄ±m’dan bu yana hükümetin akaryakÄ±ta ek vergi koymasÄ±nÄ± protesto etmek için sokaklara dökülmüÅŸ, protestolar, Macron ve hükümete karÅŸÄ± daha geniÅŸ çaplÄ± taleplerle isyana dönüÅŸmüÅŸtü.

BASRA'DA ‘SARI YELEKLÄ°LER’ EYLEMÄ°: 1 KÄ°ÅžÄ° ÖLDÜ

FotoÄŸraf: AA

Fransa’da baÅŸlayan ‘sarÄ± yelekliler’ eylemleri yayÄ±lmaya devam ediyor. Irak'Ä±n güneyindeki Basra kentinde kamu hizmeti yoksunluÄŸu ve iÅŸsizlik nedeniyle düzenlenen ve ‘sarÄ± yelek’ giyen bir grubun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gösterilerde 1 kiÅŸi öldü, 10 kiÅŸi yaralandÄ±.

Gösterileri organize eden aktivistlerden Cuma Hamadani, Basra'da düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kiÅŸinin öldüÄŸünü, 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Irak hükümetine Basra halkÄ±nÄ±n taleplerini yerine getirmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Hamadani, “Gösteriler tamamen barÄ±ÅŸçÄ±l ve hiçbir parti ya da tarafÄ±n yönlendirmesiyle yapÄ±lmÄ±yor. Taleplerimiz ise sadece temel hizmetlerden oluÅŸuyor. Basra, ülkenin en zengin petrol kenti ama temel hizmetlerden yoksun” dedi.

Basra'daki gösterilerin devam edeceÄŸini belirten Hamadani, eylemcilerin "temiz içme suyu, elektrik kesintilerinin son bulmasÄ±, iÅŸsizliÄŸe çözüm gibi temel hizmetler ile yolsuzluk yapan yerel yetkililerin görevden alÄ±nmasÄ±" gibi konularÄ± içeren 21 maddelik bir talep listesi olduÄŸunu ifade etti.

Irak makamlarÄ±ndan ise dünkü gösterilerde ölen ya da yaralanan olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin herhangi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

Sosyal medyada yayÄ±nlanan görüntülerde dün sarÄ± yelek giyen bir grup göstericinin Basra Valisi Esad Ä°dani'nin konvoyunu durdurduÄŸu ve Ä°dani'nin de aracÄ±ndan inerek göstericilere saldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸtü. Bu görüntülerin kÄ±sa sürede sosyal medyada yayÄ±lmasÄ± üzerine ülkedeki bazÄ± çevreler duruma tepki göstermiÅŸti.

Söz konusu göstericiler, pazartesi akÅŸamÄ± da Maliye BakanÄ± Fuad Hüseyin ile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Basim Rubayi'nin basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± oteli basmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun üzerine Maliye BakanÄ± Hüseyin kenti terk ederek BaÄŸdat'a dönmüÅŸtü.

Irak petrolünün yaklaÅŸÄ±k yüzde 80'inin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Basra, geçen temmuz ayÄ±nda elektrik kesintisi, iÅŸsizlik ve su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± gibi temel ihtiyaçlarÄ±n yoksunluÄŸu nedeniyle kitlesel gösterilere sahne olmuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 19:47

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