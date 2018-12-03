Halk OzanÄ± Mahzuni Åžerif tiyatro sahnesinde

AÅŸÄ±k Mahzuni Åžerif'i anlatan mÃ¼zikli oyun, AdanalÄ± tiyatroseverlerle buluÅŸtu.

Mahzuni Åžerif’in hayatÄ±nÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ‘Mahzuni Åžerif Devri Mahzuni’ adlÄ± müzikli oyun YaÅŸar Kemal Kültür Merkezinde AdanalÄ± tiyatroseverlerle buluÅŸtu. Ä°stanbul Performans ve Ankara Birlik Tiyatrosunun ortak yapÄ±mÄ± olan oyunu yüzlerce seyirci takip ederken Mahzuni Åžerif’in türkülerini ise oyun sÄ±rasÄ±nda Serhad RaÅŸa seslendirdi. Seyhan Belediyesi tarafÄ±ndan ücretsiz gösterimi yapÄ±lan oyuna gençlerin yoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ± dikkat çekti. YönetmenliÄŸini Murat SarÄ±’nÄ±n, oyunlaÅŸtÄ±rma görevinin Hakan Güneri ve Gül Göker’in üstlendiÄŸi oyunda ‘Mahzuni Åžerif’ karakterini Mehmet Güler, ‘YÄ±lmaz Güney’ karakterini Hakan Güneri canlandÄ±rÄ±rken oyuncu kadrosunu Merve Köse, Fahri BozbaÅŸ, Ender YiÄŸit ve HakkÄ± Åžahin oluÅŸturdu.

TEK PERDE, 80 DAKÄ°KA, YOÄžUN Ä°LGÄ°

Seyircilerin dikkatle izlediÄŸi tek perde halinde yaklaÅŸÄ±k 80 dakika süren oyunda Mahzuni Åžerif’in hayatÄ± anlatÄ±lÄ±rken oyunun merkezinde Mahzuni Åžerif ve YÄ±lmaz Güney’in beraber mahkum olduÄŸu Maltepe Cezaevinde geçen anÄ±lar yer alÄ±yor. Mahzuni Åžerif’in 1971 darbesiyle baÅŸbakan olan Nihat Erim için söylediÄŸi türkü sebep gösterilerek 10 ay hapis cezasÄ± almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cezaevine girdiÄŸi belirtilen oyunda dönemin toplumsal dokularÄ± da seyircilere anlatÄ±lÄ±yor. Serhad RaÅŸa’nÄ±n seslendirdiÄŸi Mahzuni Åžerif türküleri eÅŸliÄŸinde Mahzuni’nin doÄŸumundan okul yÄ±llarÄ±na, eÅŸiyle tanÄ±ÅŸmasÄ±ndan dönemin usta halk ozanlarÄ±ndan ÂÅŸÄ±k Veysel ile aralarÄ±ndaki iliÅŸkiye kadar anlatÄ±lan oyunda YÄ±lmaz Güney sahneleri ise halkÄ±n taleplerini ve dönemin baskÄ±cÄ± rejimlerinin anlatÄ±lmasÄ±nda usta bir rol oynuyor. 1978 MaraÅŸ KatliamÄ± ve 1993 Sivas MadÄ±mak Oteli KatliamÄ±’nÄ±n canlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sahneler ile son bulan oyun günümüzde yaÅŸanan sorunlara dair de birçok gönderme içeriyor.

‘POLÄ°TÄ°K BÄ°R FÄ°GÜRÜ ANLATIYORUZ’

Adana’da sahnelenmesinin ardÄ±ndan görüÅŸtüÄŸümüz Hakan Güneri oyun hakkÄ±nda, “Halk ozanÄ±nÄ±, politik bir figürü anlattÄ±k. Türkiye’de bir kuÅŸak onlarÄ±n türküleriyle sosyalizmle, halk mücadelesiyle tanÄ±ÅŸtÄ±. Bunu anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” dedi. Oyunun nasÄ±l ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±yla ilgili sorumuzu yanÄ±tlayan Güneri, “Önce ailesiyle baÄŸlantÄ±ya geçtik. Ali Öztunç tarafÄ±ndan Mahzuni Åžerif’in hayatÄ±nÄ±n kitabÄ±nÄ±n yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendik ve ozanÄ±n oÄŸlu Ali Mahzuni ile görüÅŸüp geçen sene oyunlaÅŸtÄ±rdÄ±k. Bu sezon oynamaya baÅŸladÄ±k. BeklediÄŸimin üstünde bir seyirci beÄŸenisi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Memleketin dört yanÄ±na gideceÄŸiz ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan da talepler var” ifadelerini kullandÄ±.

‘OYUNDA Ä°LERÄ°CÄ°, DEMOKRAT BULUÅžTU’

‘Mahzuni Åžerif Devri Mahzuni’yi bu seneye damga vuran oyun olacak gördüÄŸünü anlatan Gül Göker, “Bu duygularÄ± 1989-1990-1991 yÄ±lÄ±nda sergilediÄŸimiz Pir Sultan Abdal oyununda da hissetmiÅŸtim. O dönem oyun damga vurmuÅŸtu ve yoÄŸun seyirci ilgisi vardÄ±” ÅŸeklinde konuÅŸtu. Ülkenin ilerici, demokrat esimlerinin oyunu izlerken buluÅŸtuÄŸunu dile getiren Göker, “UmarÄ±m bu kesimlerin birleÅŸmesine de hizmet eder” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Mahzuni Åžerif Devri Mahzuni oyun afiÅŸi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 13:48

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