Ã–ykÃ¼ Arinâ€™e ve ihtiyacÄ± olan tÃ¼m Ã§ocuklara umut olabilirsiniz

Ã–ykÃ¼ Arin iÃ§in baÅŸlatÄ±lan kÃ¶k hÃ¼cre kampanyalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Anne Eylem YazÄ±cÄ±: â€˜Hayat kurtarmanÄ±zÄ± bir anne olarak bekliyorumâ€™ dedi.

Umut KARAKOYUN

Ä°zmir'de, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalÄ±ÄŸÄ± tanÄ±sÄ± konulan ve ilik nakli olmayÄ± bekleyen 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Öykü Arin YazÄ±cÄ±'nÄ±n annesi Eylem Åžen YazÄ±cÄ±, konuÅŸtu. Öykü'nün geçen mart ayÄ±nda sÄ±k sÄ±k grip rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± veya boÄŸaz enfeksiyonu gibi hastalÄ±klara yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda vücudunda kÄ±rmÄ±zÄ± döküntüler olduÄŸunu, sonra bunlarÄ±n morararak kaybolduÄŸunu anlatan Eylem Åžen YazÄ±cÄ±, tanÄ± konulamadÄ±ÄŸÄ± için sürekli farklÄ± doktorlara gittiklerini, kÄ±zlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tipik bir lösemi hastasÄ± gibi görünmediÄŸi için tanÄ± konulmasÄ±nÄ±n zaman aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Zaman zaman aÄŸÄ±r antibiyotik tedavisi gören kÄ±zlarÄ±nÄ±n kan deÄŸerlerinin normal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden YazÄ±cÄ± Ailesi, gittikleri Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hematoloji Ana Bilim DalÄ±'nda, Öykü Arin'in lösemi hastasÄ± olduÄŸunu öÄŸrendi.

FotoÄŸraf: DHA

'HASTANEDE TEDAVÄ° GÖRECEK'

Åžu anda evinde anne ve babasÄ± ile zaman geçiren Öykü Arin'in, gelecek günlerde hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Eylem YazÄ±cÄ±, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Evde, hijyenik bir ortamda kÄ±zÄ±mÄ±za bakÄ±yoruz. Bu süreçte hijyen ve moral çok önemli. Bir takÄ±m tedaviler görecek, daha sonra donör bulunduÄŸunda ilik nakli olacak. Biz kampanya baÅŸlatmadan önce sevgili dostlarÄ±mÄ±z bir kampanya baÅŸlattÄ±lar. Onlara çok teÅŸekkür ediyorum. Yine organize olup donör olmak isteyenlere de teÅŸekkür ediyorum. Ä°lk bu tanÄ± konulduÄŸunda kötü bir ÅŸey hissetmedim. Bütün kalbimle hiç bir ÅŸüphe duymadÄ±m. Kaderci de deÄŸilim ama 'yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸka bir anlamÄ± vardÄ±r, bize bir ÅŸey düÅŸündürüyor' diye anlÄ±yorum. Ä°nsanlar birbirinin hayatlarÄ±nÄ± kurtarmak, çocuklarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± kurtarmak için donör oluyorlar. YaÅŸatmak için kan vermek isteyen binlerce insan var. Bu sadece Öykü Arin'e deÄŸil, bütün çocuklara umut olacak."

FotoÄŸraf: DHA

'DURUMU CÄ°DDÄ°YE ALIN VE DONÖR OLUN'

Türkiye'nin dört bir yanÄ±ndan çok güzel haberler geldiÄŸini ve umut veren bu kampanyalarÄ±n çoÄŸalmasÄ±nÄ± istediklerini aktaran Eylem Åžen YazÄ±cÄ±, herkesin kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± kampanyalarÄ±na katÄ±lmasÄ±nÄ± ve donör olmalarÄ± için çaÄŸrÄ±da bulundu. "Gerçekten birinin hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirebilirsiniz, kurtarabilirsiniz. Umut olabilirsiniz. Sadece o çocuÄŸa deÄŸil herkese, hepimize umut olabilirsiniz. Biliyoruz ki sosyal medya ve medyada insanlar bu durumu görünce 'Ah canÄ±m' diyorlar veya paylaÅŸÄ±yorlar. Ama sonra hayatlarÄ±na eskisi gibi devam ediyorlar. Çünkü insanlar böyle bir alÄ±ÅŸkanlÄ±k geliÅŸtirmeye baÅŸladÄ±. Siz üzüldüÄŸünüzde veya sosyal medyada görüp beÄŸendiÄŸinizde bir sorunu çözmüÅŸ olmuyorsunuz. Yerinizden kalkmanÄ±z, harekete geçmeniz, hatta baÅŸkalarÄ±nÄ± harekete geçirmeniz, en yakÄ±n kök hücre verilecek noktaya giderek donör olmanÄ±z gerekiyor. BaÅŸka lösemi hastalarÄ±nÄ±n annelerinden de telefonlar aldÄ±k ve bize teÅŸekkür ettiler. Belki bu vesile ile baÅŸkalarÄ±na da umut olacaklar” diyen Eylem YazÄ±cÄ± insanlarÄ±n harekete geçmesi gerektiÄŸini söyledi.

FotoÄŸraf: DHA

'ÇOCUKLARIN YAÅžAMA ÅžANSINI ARTTIRIN'

Eylem YazÄ±cÄ± kan verenlerin kendilerine, donör olmak için kan verenlerin “ne zaman iÅŸlenecek, veri tabanÄ±na girecek. Bizim verdiÄŸimiz kanlar Öykü Arin için yapÄ±lan taramaya yetiÅŸecek mi" diye sorduklarÄ±nÄ± belirterek, "Ä°stanbul'dan bir arkadaÅŸÄ±m, bir hafta önce donör olmak için kan verdi. Bir hafta sonra ona KÄ±zÄ±lay'dan 'ArtÄ±k birisine umut olabilirsiniz, veri tabanÄ±na kaydedildiniz' gibi bir mesaj geldi. Birileri kan veriyor, donör oluyor diye düÅŸünmemek lazÄ±m. Bu ülkede 81 milyon insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünelim. 81 milyonun sonuncu kiÅŸisi bile olabilir. Bu bir ÅŸans ve o ÅŸansÄ± güçlendirmek için ne kadar çok insan donör olursa sadece benim kÄ±zÄ±m için deÄŸil bütün çocuklarÄ±n ÅŸansÄ±nÄ± arttÄ±rmÄ±ÅŸ olur" dedi.

FotoÄŸraf: DHA

YazÄ±cÄ±, Öykü Arin için sadece Türkiye'de deÄŸil, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir çok ülkede de kampanya baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ±, buradan gelecek desteÄŸe de ihtiyaç duyduklarÄ±nÄ± belirtti. (Ä°zmir/DHA)

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