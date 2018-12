G20 SonuÃ§ Bildirgesi: UluslararasÄ± dÃ¼zen kurallara baÄŸlÄ± sÃ¼rmeli

Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi Sonuç Bildirgesinde ‘uluslararası düzenin’ kurallara bağlı şekilde sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

G20 Zirvesi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te protestolarla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, liderlerin aile fotoğrafı çektirmesiyle başlayan zirvede oturum öncesi ayaküstü sohbet etti. Suudi basını, Prens Selman ile Trump'ın "kısa ve arkadaşça" bir sohbet gerçekleştirdiğini bildirdi. Ayrıca Putin ile Prens Selman'ın 'samimi selamlaşması', zirvenin en çok konuşulan olaylarından oldu.

Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesinde uluslararası düzenin kurallara bağlı şekilde sürdürülmesine, ABD'nin itirazlarına rağmen Paris İklim Anlaşması'nın aynen uygulanmasına ve Dünya Ticaret Örgütünün reforme edilmesine vurgu yapıldı.

Bildirgede geleceğe yönelik iş birliği, kalkınma için altyapı, sürdürülebilir gıda stratejisi ve cinsiyet eşitliği gibi başlıkların kapsamlı şekilde ele alındığı iddia edildi.

31 maddeden oluşan ve ağırlıklı olarak uluslararası ekonomik düzene vurgu yapılan bildirgede, öncelikle kurallara bağlı bir uluslararası düzenin işlediğinden emin olmanın önemine işaret edildi.

Uluslararası ticaret kurallarının ülkeleri dezavantajlı duruma sokmaması gerektiği ifade edilen bildirgede, Dünya Ticaret Merkezinin (WTO) bazı fonksiyonlarının yetersiz kaldığına ve bunların reforme edilmesi gerektiğine yer verildi.

ABD İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MADDESİNE KATILMADI

Bildirgede, Paris İklim Anlaşması'nın ‘geri döndürülemez’ olduğuna vurgu yapılarak tam anlamıyla uygulanmasının önemine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye işaret edildi.

Bildirgenin bir sonraki maddesinde ise ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekilme kararının arkasında durduğu ve ‘çevreyi koruyarak’ tüm enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanacağını ifade ettiği belirtildi.

Böylece Sonuç Bildirgesinin iklim değişikliği ile ilgili bölümüne sadece ABD katılmadığını beyan etmiş oldu.

Bildirgede ayrıca Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde beyan edilen terörle mücadele açıklamasının arkasında durulduğu kaydedildi.

Bildirgenin son maddesinde ise 2019 yılındaki G20 Zirvesi'nin Japonya'da, 2020'deki zirvenin ise Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verildiği belirtildi.

ZİRVE BOYUNCA NELER YAŞANDI?

2 gün süren G20 Liderler Zirvesi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te başladı. Zirvenin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, zirvenin düzenlendiği Costa Salguero fuar alanında konuklarını karşıladı.

Karşılamanın ardından liderler, basına kapalı yapılan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı toplantıya katıldı. Toplantının ardından, Macri, liderleri resmi törenle karşıladı ve ardından aile fotoğrafı çekildi.

TRUMP, İŞİTME CİHAZINI YERE ATTI

G20 zirvesine katılan ABD Başbakanı Donald Trump, sinirlerine hakim olamadı. Trump, resmi tercümeye öfkelenerek Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin sözlerini dinlediği yerde işitme cihazını yere attı. Trump, "Ben kendi dillerinde daha iyi anladım, yorumlamadan daha iyi" diyerek tercümana sitem etti.

ABD-MEKSİKA-KANADA ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ülkeleri arasındaki yeni ticaret anlaşmasını “G20 Liderler Zirvesi”nde imzaladı.

ERDOĞAN İLE TRUMP AYAKÜSTÜ GÖRÜŞTÜ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katıldı. Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti.

'TRUMP, PRENS SALMAN İLE GÖRÜŞTÜ'

Suudi Arabistan medyası, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump’ın zirvede kısa bir sohbet gerçekleştirdiğini duyurdu. Suudi basını, Selman ile Trump'ın "kısa ve arkadaşça" bir sohbet gerçekleştirdiğini bildirdi. Öte yandan Beyaz Saray’dan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

PUTİN İLE PRENS SELMAN'DAN SAMİMİ SELAMLAŞMA

Zirveye katılan liderler aile fotoğrafı çektirdikten sonra yerlerine geçtiği sırada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "samimi bir şekilde selamlaştığı" ve birbirlerine "çak beşlik" yaptıkları görüldü.

Veliaht Prens Selman ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron ile de bir sohbet gerçekleştirmişti.

ERDOĞAN BİR DİZİ DİPLOMATİK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hollanda Başbakanı Rutte ve Şili Devlet Başkanı Pinera, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Görüşmeye ilişkin konuşan Putin, Türkiye'nin dış politika konularında bir ortak olarak ne denli güvenilir olduğunu kanıtladığını söyledi.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile TSİ 20.35'de başlayan görüşmesi basına kapalı şekilde yapıldı. Görüşme 50 dakika sürdü.

TRUMP BASIN TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın Bush'un cenaze törenine katılacağını yazılı açıklamayla duyurdu. Bush'un ölümünden dolayı Trump'ın bugün Arjantin'de yapması planlanan basın toplantısının da iptal edildiği aktarıldı.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in zirvede görüşüp görüşmeyeceği konusundaki tartışmalar da sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Kerç Boğazı'nda esir aldığı Ukrayna askerlerini geri verdiği takdirde ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşebileceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'in, Trump-Putin görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tür çok taraflı etkinliklerde olduğu gibi Başkan Trump ve 'First Lady', dün akşamki yemekte Devlet Başkanı Putin de dahil birçok dünya lideriyle gayriresmi şekilde görüştü." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, "Putin ve Trump, G20 kapsamında kısa bir görüşme gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

MERKEL PUTİN’İ 4’LÜ ZİRVE İÇİN İKNA ETTİ

G20 Zirvesi için Arjantin’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in baş başa yaptığı kahvaltıda Merkel’in Putin’i Kerç krizi için 4’lü Zirve yapmaya ikna ettiği öğrenildi. Angela Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert’in yaptığı açıklamada, Merkel’in Putin’i Kerç krizini görüşmek için Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya arasında danışmanlar seviyesinde zirve yapılmasına ikna ettiği söylendi.

Açıklamada ayrıca, iki liderin İstanbul Zirvesi’nde Suriye konusunda alınan kararların uygulanması için daha fazla gayret sarf edilmesi konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

PROTESTOLAR SÜRECEK

Zirveden günler önce protestolar düzenlendi. Binlerce Arjantinlinin katılımıyla gerçekleşen protestoların zirve boyunca sürmesi beklenirken alınan güvenlik önlemleri yüzünden ana yürüyüş güzergahı birkaç kez değiştirilmek zorunda kaldı.

Hükümetin aldığı sert ve aşırı önlemlerin ardından Uluslararası Af Örgütü ve G20 Zirvesi’nden açıklama gelmiş ve insanların protesto ve yürüyüş haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunulmuştu. Bunun üzerine Muaricio Macri hükümeti çarşamba günü yaptığı açıklamada G20 karşıtı ana yürüyüşün güzergahının hükümet tarafından kabul edildiği açıklandı. Birçok sendika ve sivil toplum örgütünün içerisinde yer aldığı bir kolektifin organize ettiği yürüyüşün, 30 Kasım Cuma öğleden sonra saat 3’te San Juan Caddesinden başlayarak De Mayo Caddesi boyunca Kongre’ye doğru gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Güvenlik Bakanlığından kolektifin sözcülerinden biri olan Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Pérez Esquivel’e gönderilen bir mektupta, “Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich’in talimatları üzerine ve Başkan Macri’nin belirttiği Arjantinliler arası bir diyalog ihtiyacı düşünüldüğünde gösteri talebinize izin verilmiştir” denildi. "Maskeli kişilerin şiddetsiz, barışçıl göstericilerden tecrit edilmesi" istenen açıklamaya rağmen yetkililerden Buenos Aireslilerin protestolar sırasında kenti terk etmesini teşvik eden açıklamalar geldiği belirtiliyor.

YÜRÜYEN ÖLÜLER BUENOS AİRES SOKAKLARINA İNDİ

G20 Zirvesi arifesinde bir grup aktör ve aktris, zombi kılığına bürünerek G20 zirvesini protesto etti. ‘Dünyanın Sonu’ adlı bir tiyatro ekibinin organize ettiği eylemde ‘Yürüyen Ölüler’in küreselleşmenin kurbanlarını, onları kovalayan siyah örtülülerin de Batı hükümetlerini temsil ettiği belirtildi.

KAYIP ANNELERİNİN 2120. YÜRÜYÜŞÜNDE G20 GÜNDEMİ

1976-1983 arası diktatörlük döneminde kaybedilen on binlerce insanın bulunması talebiyle 1977 yılından bu yana her perşembe Arjantin başkenti Plaza de Mayo’da (Mayıs Meydanı) bir araya gelen kayıp anneleri bu perşembe gerçekleştirdikleri 2120. Yürüyüşlerini G20 Zirvesi’ne ayırdılar. G20 Zirvesinde buluşan devlet liderlerinin açgözlülükleri yüzünden kendi halklarının ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade eden Plaza de Mayo Anneleri Derneği Başkanı Hebe de Bonafini, “Burada çocukların ekmek veya et bulamadıkları yerler var. Siyasetçilerse birbirinin işini kapmakla meşguller” dedi. El Cezire'den Amy Booth’a konuşan Bonafini, “Birinin hayatı üzerine, özellikle de bir devrimcinin hayatı üzerine fiyat koyamazsınız” diyerek hükümetin önerdiği tazminatı reddettiklerini ifade etti.

Annelerin G20 Zirvesi için alınan aşırı güvenlik önlemleri yüzünden meydana yürüyüş saatinden 3 saat önce gelmek zorunda kaldığını belirten Bonafini “42 yıldır yürüyüşümüzden alıkonmadık. Bir keresinde barikatları diktiler, merdiven getirip öbür tarafa tırmanarak geçmek zorunda kaldık. Artık bunu yapamayız, 90 yaşındayız. Ama şimdiye dek bizi durduramadılar, şimdi de durduramayacaklar” dedi. Sembolik olarak beyaz başörtüsü giyen annelerin meydanda gerçekleştirdikleri yürüyüş sırasında tek tek kayıpların ismi okundu ve eyleme gelen kalabalık grup ‘Burada!’ diyerek destek verdi. (DIŞ HABERLER)

