Trump ve ErdoÄŸan G20'de ayakÃ¼stÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Beyaz Saray, Trumpâ€™Ä±n ErdoÄŸan ve GÃ¼ney Kore lideriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. ErdoÄŸan ve Trump G20'de ayakÃ¼stÃ¼ sohbet etti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n G20 Zirvesi kapsamÄ±nda planlanan görüÅŸmelerinden bazÄ±larÄ± iptal edildi. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin’le gorüÅŸmeyi iptal eden Trump'Ä±n ErdoÄŸan ve Güney Kore lideri Moon’la da resmi olarak görüÅŸmeyeceÄŸi aktarÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan, G20 Liderler Zirvesi'nde "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalÄ± özel oturum oturum baÅŸlamadan önce ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Güney Kore BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in G20 Zirvesi kapsamÄ±nda bir araya geleceÄŸi görüÅŸme iptal edildi. Trump’Ä±n Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile olan görüÅŸmesi de bugün Beyaz Saray tarafÄ±ndan iptal edildi. Putin ile olan toplantÄ±nÄ±n iptal sebebi olarak Rusya’nÄ±n geçtiÄŸimiz hafta Ukrayna ile Azak Denizi’inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerilim gerekçe gösterildi. Ancak Beyaz Saray, Moon ve ErdoÄŸan ile yapÄ±lacak görüÅŸmelerin neden iptal edildiÄŸini açÄ±klamadÄ±.

'AYAKÜSTÜ GÖRÜÅžECEKLER' DENÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Arjantin’de planlanan buluÅŸmasÄ±nÄ±n resmi görüÅŸme formatÄ±nda yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton, çarÅŸamba günü Trump’Ä±n G20 zirvesinde ErdoÄŸan ile görüÅŸeceÄŸini duyururken, buluÅŸmanÄ±n hangi netlikte yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ± vermemiÅŸti. Arjantin’e gitmeden önce basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ise Trump’la Menbic konusunu görüÅŸeceklerini bildirmiÅŸti.

Amerika’nÄ±n Sesi’nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, G20 için Arjantin’e doÄŸru gidildiÄŸi sÄ±rada baÅŸkanlÄ±k uçaÄŸÄ±nda gazetecilere Trump’Ä±n görüÅŸmeleriyle ilgili bilgi verdi. Sanders Trump’Ä±n G20 zirvesi kapsamÄ±nda ErdoÄŸan ile görüÅŸmesinin birebir resmi toplantÄ± niteliÄŸinde deÄŸil ‘ayaküstü’ olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Sanders, Trump’un Güney Kore lideriyle de bu ÅŸekilde görüÅŸeceÄŸini aktardÄ±.

Diplomatik dilde resmi görüÅŸme heyetlerin de bir araya geldiÄŸi, gündem maddeleri üzerinde önceden uzlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, tutanaklarÄ±n tutulduÄŸu toplantÄ± formatÄ±nÄ± anlatmak için kullanÄ±lÄ±yor. Resmi olmayan görüÅŸme ise koridorda karÅŸÄ±laÅŸmaktan, otel lobisinde ya da yemekte bir süre baÅŸ baÅŸa oturmaya kadar çeÅŸitli formatlarda geniÅŸ bir yelpazede anlam kazanÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 19:29

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