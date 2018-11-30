Arjantin'dekiÂ G20Â Zirvesi'nin gÃ¼ndeminde neler yer alÄ±yor?

GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Arjantin'in baÅŸkenti Buenos Aires'te dÃ¼zenlenenÂ G20Â Zirvesi bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor. Zirvenin gÃ¼ndeminde neler var?

DünyanÄ±n en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20 zirvesi Güney Amerika ülkesi Arjantin'in baÅŸkenti Buenos Aires'te bugün baÅŸlÄ±yor. Zirvede Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti, Rusya-Ukrayna gerilimi, Çin ile ABD arasÄ±ndaki ticaret savaÅŸÄ±nÄ±n gündem olmasÄ± bekleniyor.

Devlet ve hükümet baÅŸkanlarÄ± kalkÄ±nma, altyapÄ± ve yatÄ±rÄ±m meselelerini de gündemine alacak.

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan KonsolosluÄŸu'nda öldürülmesi, Rusya'nÄ±n Karadeniz'de Ukrayna savaÅŸ gemilerine el koymasÄ±yla ortaya çÄ±kan gerginlik ve Çin - ABD arasÄ±ndaki ticaret savaÅŸÄ±nÄ±n zirve boyunca liderler arasÄ±nda yapÄ±lacak görüÅŸmelerin konusu olmasÄ± bekleniyor.

VELÄ°AHT PRENS BÄ°N SELMAN ZÄ°RVEYE KATILACAK

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili sorular, cinayette rolü tartÄ±ÅŸÄ±lan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n zirveye katÄ±lmasÄ±yla yeniden gündemde öne çÄ±kabilir. Zirvenin ev sahibi Arjantin'in Devlet BaÅŸkanÄ± Mauricio Macri, konunun ikili görüÅŸmeler ve muhtemelen toplu görüÅŸmelerde masada olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, dün zirvede Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüÅŸeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Macron, "Türkiye ve Suudi Arabistan'da yürütülen soruÅŸturmanÄ±n devam etmesini, olayÄ±n aydÄ±nlatmasÄ±nÄ± ve uluslararasÄ± toplumun bu sürece dahil olmasÄ±nÄ± istiyorum" ifadelerini kullandÄ±.

FotoÄŸraf: G20 Argentina/Flickr

Macron ve May G20 Zirvesi'nde Muhammed bin Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

RUSYA-UKRAYNA KRÄ°ZÄ°

Zirvenin hemen öncesinde Rusya'nÄ±n Karadeniz'de Kerç BoÄŸazÄ± yakÄ±nÄ±nda Ukrayna donanmasÄ±na ait gemilere silahlÄ± müdahalede bulunmasÄ±yla ortaya çÄ±kan gerginliÄŸin de zirve gündemini etkilemesi bekleniyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, krizin ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile cumartesi günü zirve marjÄ±nda yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ikili görüÅŸmeyi iptal etti. Rus haber ajanslarÄ± Putin'in Sözcüsü Dimitriy Peskov'un iptalin Rus Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n "daha yararlÄ± görüÅŸmelere zaman ayÄ±rmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na" dair demeçlerine yer verdi.

Ukrayna Rus vatandaÅŸlarÄ±na kÄ±sÄ±tlamalar getirecek

TÄ°CARET SAVAÅžI

BaÅŸkan Trump'Ä±n Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile planlanan görüÅŸmesinde ise bir deÄŸiÅŸiklik yok. Ancak görüÅŸmenin iki ülke arasÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaretteki bazÄ± kalemlerdeki gümrük tarifelerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak artÄ±rÄ±lmasÄ±yla ortaya çÄ±kan anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± çözüme kavuÅŸturup kavuÅŸturmayacaÄŸÄ± merak ediliyor.

ABD - MEKSÄ°KA - KANADA ANLAÅžMASI

Öte yandan, zirvede, Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n (NAFTA) yerini alacak ABD - Meksika - Kanada AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n (USMCA) imzalanmasÄ± planlanÄ±yor. Zirve öncesi Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiÄŸi yeni tarifleri kaldÄ±rmamasÄ± halinde törene bizzat katÄ±lmayarak yerine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ± göndereceÄŸi iddia edilmiÅŸti. Ancak Trudeau'nun sözcüsü daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada KanadalÄ± liderin törene bizzat katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bugün baÅŸlayan zirve 2 gün sürecek. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 13:58

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