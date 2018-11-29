Macron ve May G20 Zirvesi'nde Muhammed bin Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak ve hafta sonu düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katÄ±lmak üzere bulunduÄŸu Arjantin'in baÅŸkenti Buenos Aires'te Devlet BaÅŸkanÄ± Mauricio Macri ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Zirvede AvrupalÄ± ülkelerle gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini görüÅŸeceÄŸini belirten Macron, cinayete iliÅŸkin tüm gerçeklerin ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ± istedi.

Macron, 30 KasÄ±m-1 AralÄ±k'ta Arjantin'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geleceÄŸini ve görüÅŸmede KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini ele alacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

“Türkiye ve Suudi Arabistan'da yürütülen soruÅŸturmanÄ±n devam etmesini, olayÄ±n aydÄ±nlatmasÄ±nÄ± ve uluslararasÄ± toplumun bu sürece dahil olmasÄ±nÄ± istiyorum” ifadelerini kullanan Macron, Yemen konusunda önceliÄŸinin insani yardÄ±mlarÄ±n hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ulaÅŸmasÄ±, savaÅŸÄ±n bitmesi ve siyasi bir sürecin baÅŸlamasÄ± olduÄŸunu da sözlerine ekledi.

THERESA MAY SUUDÄ° VELÄ°AHT PRENS Ä°LE GÖRÜÅžECEK

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, G20 Zirvesi sÄ±rasÄ±nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüÅŸeceÄŸini belirterek, karÅŸÄ± tarafa Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti ve Yemen konularÄ±nda ‘çok açÄ±k mesaj’ vereceÄŸini söyledi.

G20 Zirvesi için Arjantin'e giden May, uçakta beraberindeki gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu.

Zirve sÄ±rasÄ±nda Suudi Prens Muhammed bin Selman ile görüÅŸeceÄŸini belirten May, “VereceÄŸim mesaj çok net olacak. Bu, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ve Yemen konularÄ±nda sürekli verdiÄŸimiz mesaj olacak” dedi.

May, bu konuda yürütülen soruÅŸturmaya iÅŸaret ederek “AçÄ±ktÄ±r ki KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±na iliÅŸkin olarak bütünüyle saydam bir soruÅŸturma ile sorumlulardan hesap sorulmasÄ±nÄ± bekliyoruz” diye konuÅŸtu.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ±, Yemen konusunda da bu ülkedeki insani durumdan duyduklarÄ± kaygÄ±yÄ± ifade ederek, uzun vadeli bir çözüm istediklerini söyledi.

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürülmesine iliÅŸkin “AB üyesi ortaklarÄ±mÄ±z ile böyle vahÅŸi insan haklarÄ± ihlallerine yönelik küresel bir yaptÄ±rÄ±m rejimi olanaÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz” açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jeremy Hunt da geçen hafta Suudi Arabistan'a giderek Prens Muhammed bin Selman ve Kral Selman bin Abdülaziz ile görüÅŸmüÅŸtü. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 13:57

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