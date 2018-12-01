ErdoÄŸan: FÄ±ratâ€™Ä±n doÄŸusunu Ã§ok yakÄ±n zamanda batÄ±sÄ± gibi kurtaracaÄŸÄ±z

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan G20 Zirvesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda daha Ã¶nce gÃ¼ndeme getirdiÄŸi MenbiÃ§â€™e operasyon sinyalini yineledi.

Arjantin'in baÅŸkenti Buenos Aires'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Arjantin'deki G20 zirvesindeki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulundu. Zirvenin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

â– EÄŸitim konusu ilk kez Arjantin G20'de gündeme gelmiÅŸtir. Biz de Türkiye olarak kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimine dikkat çektik, gerekli tavsiyelerimizi ilettik.

â– Önümüzdeki dönemde Hazar enerji kaynaklarÄ±nÄ±n ülkemiz üzerinden BatÄ± ülkelerine iletilmesi için özen göstereceÄŸiz.

â– Avrupa'nÄ±n enerji arz güvenliÄŸine katkÄ± yapÄ±yoruz.

DOÄžU AKDENÄ°Z VURGUSU

â– Türkiye DoÄŸu Akdeniz'de kendi hukukunu korumakta kararlÄ±. Rum kesimi, KÄ±brÄ±s Türk’ünün asli haklarÄ±nÄ± görmezden gelen mütecaviz politikalarÄ±nÄ± devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayÄ± sürdüreceÄŸiz. DoÄŸu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarÄ±nÄ±n asli sahiplerinden KKTC'nin haklarÄ±nÄ±n emrivakilerle gasbedilmesine asla izin vermeyeceÄŸiz.

‘FIRAT'IN DOÄžUSU’

â– FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±nÄ± olduÄŸu gibi doÄŸusunu da terör örgütünün zulmünden ve iÅŸgalinden çok yakÄ±n bir zamanda kurtaracaÄŸÄ±z. Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliÄŸine tehdit oluÅŸturan hiçbir yapÄ±ya asla izin vermeyeceÄŸiz.

â– Suriyeliler için 33 milyar dolar harcadÄ±k. Mülteciler toplama kamplarÄ±na hapsedilemez. G20 ülkeleri mültecilere aÄŸÄ±rlÄ±k vermeli.

â– Türkiye içinde eylem yapan militanlar siyasi sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± adÄ± altÄ±nda batÄ±da dolaÅŸÄ±yor.

â– PKK'lÄ± teröristlerin binlerce TIR silahla desteklendiÄŸine her gün ÅŸahit oluyoruz.

â– FETÖ'cüler kimi ülkeler tarafÄ±ndan korunuyor.

â– Yemen halkÄ±nÄ±n acÄ±larÄ± en kÄ±sa sürede dindirilmeli. Yemen'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve toprak bütünlüÄŸü korunmalÄ±dÄ±r.

G20 SonuÃ§ Bildirgesi: UluslararasÄ± dÃ¼zen kurallara baÄŸlÄ± sÃ¼rmeli

KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°

â– Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti konusunda ortaya konan tavÄ±r sÄ±nama olmuÅŸtur. Türkiye vicdanÄ±n ve hukukun yanÄ±nda olmuÅŸtur. KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini aydÄ±nlatmak için tüm imkanlarÄ±mÄ±zÄ± ortaya koyduk.

â– KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini siyasi mesele olarak görmedik. Suudi yönetimi gerekli desteÄŸi vermedi.

â– Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n 7.5 dakikada boÄŸularak öldürüldüÄŸünün kanÄ±tÄ± var. Biz bunu dünyayla paylaÅŸtÄ±k.

â– Suudi yetkililer suçlularÄ± bize vermiyor. Suudi Arabistan'dan gelen savcÄ± elindeki bilgileri bizimle paylaÅŸmadÄ±. Yerel iÅŸbirlikçiyi açÄ±klayacaksÄ±nÄ±z

â– PlanlÄ± bir operasyon olduÄŸunu zaten kendi yetkilileri söylüyor. KaldÄ± ki savcÄ±larÄ±nÄ± yolladÄ±lar biz gerekli tüm belgeleri kendilerine ilettik fakat onlar bize hiçbir doküman vermedi.

â– Burada önemli olan durum ÅŸu; 22 kiÅŸi ÅŸuan tutuklu 5'inin idamÄ± isteniyor. Süreci takip edeceÄŸiz.

TRUMP'LA GÖRÜÅžMENÄ°N DETAYLARI

â– Amerika ile Türkiye iliÅŸkilerinin stratejik ortaklÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± olduÄŸu ortadÄ±r. Åžu anda Kuzey Suriye'de FÄ±rat DoÄŸusu Menbiç, bu çevrede FÄ±rat KalkanÄ± ve Ä°dlib'i deÄŸerlendirme imkanÄ± bulduk. Menbiç'i kendileriyle ele aldÄ±k.

â– Halkbank konusunda kendileriyle görüÅŸtük. Gerekli bilgileri verdik. BankamÄ±zÄ±n yetkilileri de ÅŸu an oradalar.

â– FETÖ konusunu da konuÅŸtuk. Ben bu konuda ümidimi yitirmek istemiyorum hala umutluyum. UmarÄ±m FETÖ konusunu da çözeceÄŸiz.

KERÇ BOÄžAZI KRÄ°ZÄ°

â– (Kerç BoÄŸazÄ±) Åžu anda 4 ülke (Almanya Fransa Rusya Ukrayna) aralarÄ±nda zirve yapacaklar. Temenni ederim ki bu zirvede yeni bir süreç baÅŸlamÄ±ÅŸ olur.

â– Putin vizeleri kÄ±smi olarak kaldÄ±rma kararÄ± verdi. Vizelerin tamamen kalkacaÄŸÄ±nÄ± ümit ediyoruz.

â– Bir defa kimse ‘Türkiye, Ermenilere karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r’ diyemez. Benim ülkemde ÅŸu an 100 bin Ermeni yaÅŸÄ±yor. SoykÄ±rÄ±m meselesini de tarihçilere bÄ±rakalÄ±m. Bizim tarihimizde böyle bir olay yok. Her türlü tartÄ±ÅŸmaya da gireriz. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 23:41

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