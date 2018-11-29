KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ya bir 'Man AdasÄ±' cezasÄ± daha: 190 bin TL Ã¶deyecek

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'Man AdasÄ±' belgeleri nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±na 190 bin lira tazminat Ã¶demeye mahkum edildi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Man AdasÄ± iddialarÄ±" nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±na 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, tazminat cezalarÄ±nÄ± ödeyebilmek için yakÄ±n zamanda Burhaniye'deki evini satmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 5 farklÄ± tazminat davasÄ±nda 1 milyon 18 bin lira tazminata mahkum edilmiÅŸ oldu.

NE OLMUÅžTU?

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n Man AdasÄ±’na para transferi yaptÄ±klarÄ±na iliÅŸkin iddialarda bulunmuÅŸ ve dekontlarÄ± kamuoyuyla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tazminat davasÄ± açmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu davalardan biri dava karara baÄŸlandÄ± ve KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±na 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

KILIÇDAROÄžLU'NUN HANGÄ° DAVADA NE KADAR TAZMÄ°NAT ÖDEMESÄ°NE HÜKMEDÄ°LDÄ°?

Böylece KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, söz konusu iddialarÄ± nedeniyle 5 farklÄ± tazminat davasÄ±nda, 1 milyon 18 bin lira tazminata mahkum edilmiÅŸ oldu. Bu davalar ÅŸöyle:

â– CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n, 28 KasÄ±m 2017'de partisinin grup toplantÄ±sÄ±ndaki yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalar nedeniyle KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na açtÄ±ÄŸÄ± 1 milyon 500 bin liralÄ±k manevi tazminat davasÄ±, 7 Haziran'da karara baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±na toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmiÅŸti.

â– Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, aynÄ± iddialar üzerine açÄ±lan bir baÅŸka davada, 13 Haziran'da, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermiÅŸti.

â– Üçüncü tazminat davasÄ±nÄ±n görüldüÄŸü Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu 359 bin lira manevi tazminata mahkum etmiÅŸti.

â– Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 13 KasÄ±m’da karara baÄŸlanan duruÅŸmada da KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu 130 bin lira tazminata mahkum edildi.

â– 29 KasÄ±m'da açÄ±klanan davada da KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun 190 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

EVÄ°NÄ° SATMIÅžTI

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ErdoÄŸan’a ödemesi gereken tazminat için BalÄ±kesir Burhaniye’deki evini satmÄ±ÅŸ ve ayrÄ±ca 200 bin lira borç almÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 15:03

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