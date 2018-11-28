3. HavalimanÄ±nda patronlar ÅŸimdiden uÃ§muÅŸ!

3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ± yÃ¼klenicisi Ä°GA ihale ÅŸartnamesini Ã§iÄŸnedi; devlete yÄ±llÄ±kÂ 1 milyar 45 milyon avro deÄŸil, 350 milyon avro kira verecek.

Ä°stanbul'daki 3. HavalimanÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, Ä°GA'nÄ±n ihale ÅŸartnamesini çiÄŸneyerek devlete yÄ±llÄ±k 1 milyar 45 milyon avro deÄŸil, 350 milyon avro kira vereceÄŸini açÄ±kladÄ±.

AyrÄ±ca Ä°GA'nÄ±n son ayÄ±na girdiÄŸimiz 2018 yÄ±lÄ± için açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± hizmet kalemleri fiyatlarÄ±nda da ÅŸimdiden yaklaÅŸÄ±k yüzde 30 zam yapÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. ErdoÄŸdu, “Bir taraftan Ä°GA'nÄ±n ödemesi gereken kiralar haksÄ±z düÅŸürülürken diÄŸer taraftan Ä°GA'ya yapÄ±lan ödemeler haksÄ±z olarak arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, parti genel merkezinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, üçüncü havalimanÄ±ndaki yeni usulsüzlükleri açÄ±kladÄ±.

Daha önce ihale ÅŸartnamesine göre 1 Ocak 2017'de tamamlanarak teslim edilmesi gereken havalimanÄ±nÄ±n 2 yÄ±l geciktirilerek 1 Ocak 2019 tarihinde teslim edileceÄŸini açÄ±kladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ErdoÄŸdu, kuvvetle muhtemel o tarihte de açÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. TamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan devlete 25 sene boyunca yÄ±llÄ±k 1 milyar 45 milyon avro kira verilmesi gerektiÄŸini kaydeden AydoÄŸdu, havalimanÄ±nÄ±n ihale ÅŸartnamesindeki teslim tarihinin geciktirilmesi yüzünden devletin iki yÄ±llÄ±k yani toplam 2 milyar 90 milyon avro kiradan mahrum kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. AydoÄŸdu, yine ihale ÅŸartnamesine aykÄ±rÄ± olarak yerli bankalarda yaklaÅŸÄ±k 4,5 milyar avroluk finansman garantisi verildiÄŸini anlattÄ±klarÄ±nÄ± da hatÄ±rlattÄ±.

'EV SAHÄ°BÄ° KÄ°RAYI DÜÅžÜRMENÄ°ZÄ° KABUL EDER MÄ°?'

Ancak usulsüzlüklerin bununla bitmediÄŸini anlatan ErdoÄŸdu, “Åžimdi de 1 Ocak 2019'dan itibaren 2 yÄ±l süre ile ödenecek kira tutarÄ± yÄ±llÄ±k 350 milyon avroya indirilmiÅŸtir. Bu sayede 2 yÄ±l süre ile ödenmesi gereken 2 milyar 90 milyon avro kira 700 milyar avroya düÅŸürülmüÅŸtür. Bu usulsüz iÅŸlem sonucunda kamu ihale ÅŸartnamesine göre tahsil edilmesi gereken 1 milyar 390 milyon avro tutarÄ±ndan mahrum bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu iÅŸlem TCK'ya göre suçtur. Bu usulsüz iÅŸlem 30 HavalimanÄ± ihalesinde kamu zararÄ± 5 milyar 980 milyon avroya ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. Konuyu ev kirasÄ±na benzeten ErdoÄŸdu, “Siz 1000 TL olan ev kiranÄ±zÄ± 250 TL yapsanÄ±z ev sahibi kabul eder mi? Ancak devlet kabul etmiÅŸ” dedi.

2018 Ä°ÇÄ°N BÄ°LE YÜZDE 30 ZAM

Ä°GA Konsorsiyumuna haksÄ±z kaynak aktarma çabalarÄ±nÄ±n bununla sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸdu, “HavalimanÄ± ÅŸartnamesine göre yolcularÄ±n ve hava yolu ÅŸirketlerinin ödeyeceÄŸi ücretleri aynÄ± kategoride bulunan Atatürk HavalimanÄ± fiyat tarifesine göre Ä°GA tarafÄ±ndan belirlenmesi Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± gerekir. Ä°GA HavalimanÄ± 2018 yÄ±lÄ± ücret tarifesini avro üzerinden açÄ±klamÄ±ÅŸ ve hemen hemen tüm hizmetlerin fiyatlarÄ±na yüzde 30 zam yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Üstelik bu fiyatlar henüz açÄ±lmadan 2018 yÄ±lÄ± için belirlenmiÅŸtir. 2019 yÄ±lÄ±nda fiyat artÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ± yapÄ±lacaksa ne kadar yapÄ±lacaÄŸÄ± belli deÄŸildir. Bir taraftan Ä°GA'nÄ±n ödemesi gereken kiralar haksÄ±z düÅŸürülürken diÄŸer taraftan Ä°GA'ya yapÄ±lan ödemeler haksÄ±z olarak arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” diye konuÅŸtu.

AyrÄ±ca deniz yüksekliÄŸi 90 metre olarak verilen havalimanÄ±nÄ±n denizden 60 metre yükseklikte yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸdu, bunun güvenlik için tehlikeli olduÄŸuna dikkat çekti. Ä°GA'nÄ±n tanÄ±dÄ±k yüzleri davet ederek havalimanÄ±nÄ±n kamuoyundaki olumsuz algÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸdu, Hürriyet Gazetesi'nden Gülse Birsel'in yazÄ±sÄ±na deÄŸinerek, “Gülse hanÄ±mÄ± severiz, kendisi çok rüzgar olduÄŸunu söylediÄŸinde rüzgarÄ±n uçaklarÄ±n iÅŸine yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸler. Acaba orada rüzgar ölçme istasyonu var mÄ±ymÄ±ÅŸ?” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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