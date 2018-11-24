İlk raunt asgari ücret

Birkan BULUT

Ankara

Krizin faturasının emekçilere yıkılmaya çalışıldığı bu dönemde milyonlarca işçiyi ilgilendiren yeni asgari ücret belirlenecek. İşçi konfederasyonlarının talebi asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde belirlenmesi. Patronlar ise krizi öne sürerek asgari ücretin düşük tutulmasını ve devletin kendilerine verdiği asgari ücret desteğinin sürmesini istiyor. 2019 yılında görülecek kamu, metal ve cam sözleşmeleri için de örnek olacak asgari ücret için eylem programları olup olmadığını sorduğumuz Türk-İş Başkanı Ergün Atalay “Henüz sofraya oturmadık” dedi.

Asgari ücret pazarlığı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren ve 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için aralık ayında Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. 24 Haziran seçimlerinin ardından komisyon çalışmaları Cumhurbaşkanlığına bağlansa da komisyon bileşimi değişmedi. Komisyon her yıl olduğu gibi işçileri temsilen Türk-İş, patronları temsilen TİSK ve hükümeti temsilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5’er temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. Komisyon aralık ayı içerisinde dört kez toplanıyor ve sonuncusunda yeni yıl boyunca geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olduğunu açıklıyor. Ancak bu yıl krizle beraber artan işten atmalar, hayat pahalılığı, enflasyon ve döviz karşısında eriyen ücretlere karşın, patronlara yapılan teşvik ve vergi kıyakları asgari ücrette “Krizin faturasının kime nasıl çıkarılacağı?” sorusunu gündeme getiriyor.

KOMİSYONDA ASGARİ ÜCRETLİ BİR KADIN İŞÇİ OLACAK

Bu yıl asgari ücrete dair teklif aylar öncesinden geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “İmkanı olan işverenler şimdiden 2 bin TL yapsın. Onun üzerinden masaya oturalım” dedi. Sorularımızı yanıtlayan Atalay, aralık ayına kadar asgari ücretin 2 bin TL olması ve pazarlığın 2 bin TL üzerinden başlaması çağrısı yaptıklarını hatırlattı. Ancak bu teklifin kabul edilmediğini belirten Atalay, yeni ücreti belirlemenin Asgari Ücret Komisyonuna bırakıldığını söyledi. Öte yandan asgari ücretin 2 bin TL yapılması talebinin Hak-İş tarafından az bulunmasını eleştiren Atalay, “Bizce de az ama söylemekle olmuyor” dedi. Asgari ücretin yükseltilmesi için görüşmelerin dışında bir eylem programlarının olup olmadığını sorduğumuz Atalay, “Henüz sofraya oturmadık”larını söyledi. İşçileri temsilen komisyonda yer aldıklarını ama hepsinin sendika üyesi olmadığını belirten Atalay, sendikal örgütlülüğün yüzde 12 dolaylarında olduğunu dile getirdi. Atalay, bu yıl ilk olarak Asgari Ücret Komisyonuna asgari ücretli bir işçi vereceklerini ve işçinin de kadın olacağını açıkladı.

DİSK AYIN SONUNDA TALEBİNİ AÇIKLAYACAK

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücretin ne kadar olacağının yanı sıra, nasıl belirlendiğinin de önemli olduğunu belirterek, 2019 yılında geçerli olacak ücretin sadece asgari ücretliler için değil tüm emekçiler için belirleyici bir parametre olduğunu ifade etti. Ayrıca krizle birlikte asgari ücretin çok değer kaybettiğini kaydeden Çerkezoğlu, yıllık enflasyonun yüzde 25 olduğunu hatırlattı. DİSK olarak 2018 yılı son iki üç ayı Asgari Ücret Komisyonunun toplanması beklenmeden yeni bir ücret belirlenmesini talep ettiklerini söyleyen Çerkezoğlu, “Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve hükümet bir adım atmadı. Biz hem 2018 yılı içinde yaşanan enflasyon kaybı hem de büyüme ile birlikte bir hesaplama yapacağız. Asgari Ücret Komisyonunun belirlenmesi sürecinde de hem görüşmelerimiz hem de eylem ve etkinliklerimizle asgari ücretin insanca yaşanacak bir ücret olması için mücadele edeceğiz” dedi. Çerkezoğlu, kasım ayı sonunda asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin tespit ettikleri rakamın da yer aldığı bir rapor açıklayacaklarını duyurdu.

PATRONLAR DESTEĞİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

Geçtiğimiz yıl yüzde 14.2 oranında zam yapılan asgari ücret 1603 TL olarak belirlenmişti. Buna karşılık asgari ücret ödemesi için patronlara da 8 ay boyunca 100 TL destek kararı alınmıştı. Her yıl “ülkenin ekonomik koşullarının dikkate alınması” gerekçesiyle asgari ücrete yapılacak zam konusunda ayak sürüyen patronlar, bu yıl da krizi öne sürüyor. İşçilerin insanca yaşanabilecek bir asgari ücret talebine karşı patronların talebi de devletin geçtiğimiz yıllarda verdiği desteğin yıl boyunca ve artarak sürmesi.