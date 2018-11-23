Cezaevlerinde hasta tutuklularÄ±n tedavileri yapÄ±lmÄ±yor

YÃ¼zde 99 engelli hasta tutuklu Erbilek'in babasÄ±: OÄŸlum Ã¶lÃ¼me terk edildi.

Yüzde 99 engelli raporu olan hasta tutuklu Hakan Erbilek'in tahliye edilmiyor. Yüzde 99 engelli raporu olan hasta tutuklu Hakan Erbilek'in tahliye edilmesi için yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurulara yanÄ±t alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten baba Gürbüz Erbilek, "ÇocuÄŸumuzun cezaevinde tutulmasÄ± onu ölüme terk etmektir" dedi.

Metris R Tipi Cezaevi’nde bulunan yüzde 99 engelli hasta tutuklu Hakan Erbilek'in durumu her geçen gün aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor. BoÄŸazÄ±nda trakeostami kanüllü takÄ±lÄ±, konuÅŸma yetisini kaybetmiÅŸ, algÄ±larÄ± kapalÄ± olan Hakan Erbilek, kendi yaÅŸamsal ihtiyaçlarÄ±nÄ± dahi karÅŸÄ±layamÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 2 aydÄ±r cezaevinde bulunan Erbilek'in babasÄ± Gürbüz Erbilek, geçtiÄŸimiz hafta oÄŸlu ile görüÅŸtü. OÄŸlunun geçtiÄŸimiz yÄ±l ÅŸah damarÄ± kesildiÄŸi için üç ay boyunca hastanede tedavi gördüÄŸünü hatÄ±rlatan baba Erbilek, çocuÄŸunun yüzde 99 engelli raporu olmasÄ±na raÄŸmen yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Cezaevine girdikten sonra durumunun daha da kötüleÅŸtiÄŸine dikkat çeken baba Erbilek, “Bir kiÅŸinin yardÄ±mÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± sürece tek baÅŸÄ±na lavaboya gidemiyor, yemek yiyemiyor. BoÄŸazÄ±nda bir kanül takÄ±lÄ±. Bu kanülün iki saatte bir çÄ±karÄ±lÄ±p temizlenmesi gerekiyor. Doktor 'Sürekli yoÄŸun bakÄ±mda gibi bakmanÄ±z gerekiyor' demiÅŸti. Enfeksiyon kapmamasÄ± gerekiyor. Biz evde ona bebek gibi bakÄ±yorduk” dedi.

‘SADECE CAMIN ARDINDAN GÖREBÄ°LDÄ°K’

AçÄ±k görüÅŸ yapmalarÄ±na izin verilmediÄŸini belirten Erbilek ÅŸunlarÄ± söyledi: "GörüÅŸüne gittiÄŸimizde periÅŸan bir haldeydi. ÇocuÄŸumuz zaten konuÅŸamÄ±yor. Sadece camdan görüp dönmek zorunda kaldÄ±k. Her yeri yara bere içindeydi. ÇocuÄŸumuzun bu halde cezaevinde tutulmasÄ±nÄ± hayretler içinde karÅŸÄ±lÄ±yoruz.” MuÅŸ ValiliÄŸi'ne kadar birçok yere oÄŸlunun durumunu içeren dilekçeler verdiklerini söyleyen Erbilek, ancak kimseden yanÄ±t alamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. ÇocuklarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden Erbilek, “Annesi de ben de çok kötü durumdayÄ±z. ÇocuÄŸumuzun cezaevinde tutulmasÄ± onu ölüme terk etmek demektir" diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/MA)

‘SAÄžLIKSIZ KOÅžULLARDA Ä°YÄ°LEÅžMESÄ° Ä°MKANSIZ’

Manisa T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde ayakta sayÄ±m dayatmasÄ±nÄ± kabul etmedikleri için darp edildikleri iddia edilen tutuklularÄ±n durumu gündemdeki yerini korurken hasta tutuklularÄ±n da tedavisinin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 2 yÄ±l önce Manisa’da HalklarÄ±n Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik operasyonda “Örgüt üyesi olmak” iddiasÄ± ile gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklanan 61 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Tekin'in tedavisinin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Yüksek tansiyon hastasÄ±, baÄŸÄ±rsaklarÄ±nda rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bulunan ve 3 kez prostat ameliyatÄ± geçiren Mehmet Tekin'in oÄŸlu Sekan Tekin, babasÄ±nÄ±n hastalÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± tutuksuz yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Tekin, “Babam dÄ±ÅŸarÄ±da da yargÄ±lanabilirdi ama sÄ±rf eziyet olsun diye böyle bir ÅŸey dayatÄ±ldÄ±. Cezaevi koÅŸullarÄ±nÄ±n nasÄ±l olduÄŸunu iyi biliyoruz. BabamÄ±n saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda iyileÅŸmesi imkansÄ±zdÄ±r. HastalÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± cezaevine raporlarÄ±nÄ± verdik ama tahliye edilmedi" dedi. Tekin, babasÄ±nÄ±n tedavisinin yapÄ±lmasÄ± ve tahliye edilmesi talebiyle 12 KasÄ±m'da Manisa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na 19 KasÄ±m'da ise Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°zmir Åžubesine baÅŸvuru yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. (Manisa/MA)

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