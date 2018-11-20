TayaÅŸ GÄ±daâ€™dan atÄ±lan iÅŸÃ§i: YaÄŸmurda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ler, bir suyu Ã§ok gÃ¶rdÃ¼ler

Gebze TayaÅŸ GÄ±da, hiÃ§bir haklÄ± gerekÃ§e gÃ¶stermeden bir iÅŸÃ§iyi, iÅŸten attÄ±.

Gökçen ÅžEN

Gebze

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu olan TayaÅŸ GÄ±da’da sendikalaÅŸan iÅŸçiler üzerindeki baskÄ± artÄ±yor. Fabrika yönetiminin iÅŸçileri istediÄŸi bölümde çalÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n önünü açan kaÄŸÄ±da imza atmadÄ±ÄŸÄ± için 4 ay sonra “emre itaatsizlik” iddiasÄ±yla iÅŸten atÄ±lan iÅŸçi, “Lavaboya gitmeme izin vermediler. Bir suyu çok gördüler. Cebimde para yoktu servise binmeme izin vermedikleri için yaÄŸmurda onca yolu yürümek zorunda kaldÄ±m” dedi. Ä°ÅŸçi keyfi iÅŸten atmalarÄ±n engellenmesini isterken, fabrikada çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler de iÅŸ güvencesi için sendikalaÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

SUDAN SEBEPLERLE Ä°ÅžTEN ATMA DÖNEMÄ° MÄ° BAÅžLIYOR?

GeçtiÄŸimiz günlerde hiçbir haklÄ± gerekçe gösterilmeden iÅŸten atÄ±lan iÅŸçi, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: “Bundan 4 ay önce iÅŸyerinde ‘görev tanÄ±mÄ±’ kapsamÄ±nda görev alanlarÄ±mÄ±zÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, kÄ±sacasÄ± fabrikanÄ±n her yerinde bizleri çalÄ±ÅŸtÄ±rabilmek için bir kaÄŸÄ±t hazÄ±rlamÄ±ÅŸlar ve bunu imzalamamÄ±zÄ± istediler. Ä°çerdeki arkadaÅŸlarÄ±m zorla imzaladÄ±. Ben de itiraz ettim. Görev alanÄ±mÄ±n belli olduÄŸunu diÄŸer yerlerde çalÄ±ÅŸmak için bir eÄŸitim almadÄ±ÄŸÄ±mÄ± belirttim. Can güvenliÄŸimiz olmadÄ±ÄŸÄ± için... Çok yakÄ±n zamanda iki arkadaÅŸÄ±mÄ±z eÄŸitim verilmeden kazan temizletildiÄŸi için yanmÄ±ÅŸlardÄ±. ParmaÄŸÄ± kopan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±, aÄŸÄ±r ÅŸekilde yanan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± düÅŸününce tedirgin olmamak mümkün deÄŸil. O yüzden hazÄ±rladÄ±klarÄ± kaÄŸÄ±dÄ± imzalamadÄ±m ve bunu amirlere anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Amire, benim görev yerim belli, baÅŸka yerde çalÄ±ÅŸmak için bir eÄŸitim verilmedi bana. Bu ÅŸekilde söylediÄŸiniz bölümde çalÄ±ÅŸamam dedim. Amir ise beni daha sonra bir yere çekerek, sen iÅŸçilerin yanÄ±nda bana nasÄ±l karÅŸÄ± gelirsin, benim iÅŸimi bana mÄ± öÄŸreteceksin dedi. Ben de iÅŸinizi öÄŸretmiyorum, kendi haklarÄ±mÄ± biliyorum dedim. Daha sonra bana ‘Ben amirim. Bana biat edeceksin. Ya da ben bunun hesabÄ±nÄ± sorarÄ±m sana’ dedi. ‘Bana biat edeceksin’ diyince ‘Ben Allah’a biat ederim. Kuluna biat etmem’ dedim. Peki o zaman göreceksin sen gününü diyerek tehdit etti. Ben iÅŸime döndüm.”

Maddi koÅŸullarÄ±n kötü olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda, psikolojik baskÄ±larÄ±ndan da bÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için sendikal mücadele içerisine girdiÄŸini belirten iÅŸçi, ÅŸöyle devam etti: “Aradan 4 aydan fazla zaman geçti. Ä°ÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m gün 3-11 vardiyasÄ±na gittim. 2 saat sonra insan kaynaklarÄ±nÄ±n çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler. Ä°nsan kaynaklarÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mda 25/2 h bendinden (Ä°ÅŸçinin yapmakla ödevli bulunduÄŸu görevleri kendisine hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde yapmamakta Ä±srar etmesi) çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±, hiçbir hakkÄ±mÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler. Beni bu sebepten iÅŸten atÄ±yorlar ama olay 4 ay önce yaÅŸanÄ±yor. O zaman ne ihtar veriliyor ne de savunmam isteniyor. Åžimdi bu sebeple attÄ±klarÄ±nÄ± söylemeleri bana inandÄ±rÄ±cÄ± gelmedi.”

BÄ°R SUYU BÄ°LE ÇOK GÖRDÜLER

Ä°ÅŸçilerin zaten kÄ±t kanaat geçindiÄŸini bu nedenle patronlarÄ±n keyfi iÅŸten atmalarÄ±nÄ±n bir an önce önüne geçilmesi gerektiÄŸini belirten 3 çocuk babasÄ± iÅŸçi, iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ilk olarak aklÄ±na çocuklarÄ±nÄ±n ve iÅŸinin geldiÄŸini söyledi. Ä°ÅŸten atÄ±lmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra görmüÅŸ olduÄŸu muamelelerin de aÄŸÄ±r olduÄŸunu dile getiren iÅŸçi, “Lavaboya gitmek istedim izin vermediler, ÅŸahsi parfümümü almama bile izin vermediler. GOSB’nin içinde akÅŸam vakti araç olmadÄ±ÄŸÄ± için servis bekledim ona binmeme de izin vermediler. Güvenlikten su istedim bir suyu bile çok gördüler. SonrasÄ±nda güvenlikler yanÄ±ma gelerek fabrika etrafÄ±nda dolaÅŸmamÄ±n yasak olduÄŸunu ve oradan uzaklaÅŸmam gerektiÄŸini söylediler. Cebimde para yoktu. O soÄŸukta, yaÄŸmurda yürümek zorunda kaldÄ±m” diye konuÅŸtu. Ä°ÅŸ güvencesi olmadÄ±ÄŸÄ± için de sendikalaÅŸma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan iÅŸçi, bundan sonraki süreçte de yasal haklarÄ±nÄ± sonuna kadar savunacaÄŸÄ±nÄ±, DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ’in de her zaman yanÄ±nda olduÄŸunu belirtti.

Fabrika içerisinden görüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçiler de “Bugün iÅŸten atÄ±lan arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ±na gelen yarÄ±n bizimde baÅŸÄ±mÄ±za gelebilir. Hiçbirimizin iÅŸ güvencesi yok. Sendika hepimiz için bir güvence. Bu yüzden mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceÄŸiz” dedi.

Gazetemizde TayaÅŸ’ta aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na ve sendikalaÅŸan iÅŸçilere yönelik yapÄ±lan baskÄ±lara iliÅŸkin haberler ve iÅŸçilerin kendilerinin yazmÄ±ÅŸ olduÄŸu mektuplar yer almÄ±ÅŸtÄ±. Önceki günlerde ‘sendikalaÅŸma eÄŸilimi gösterdiÄŸi düÅŸünülen’ iÅŸçiler iÅŸten çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸ, bazÄ± iÅŸçilerden baskÄ±yla e-devlet ÅŸifreleri istenmiÅŸti.

TayaÅŸ iÅŸÃ§ileri: Niye gÃ¶rmÃ¼yorsunuz niye duymuyorsunuz

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