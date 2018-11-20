Ã‡evre Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TOKÄ° ve Ä°BB'den 250 milyarlÄ±k ranta imza

Ä°stanbul'da Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TOKÄ° ve Ä°BB, gÃ¶kdelen ve AVM'lerin onaylÄ± projelerinin ihlaline gÃ¶z yumarak milyarlarca lira rant yarattÄ±.

Ä°stanbul’da Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TOKÄ° ve Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinin (Ä°BB) konut, rezidans, AVM ve gökdelenler için onayladÄ±ÄŸÄ± projelerde, onaylÄ± projelere aykÄ±rÄ± olarak binlerce metrekare fazlalÄ±klar verildi, milyarlarca liralÄ±k rant yaratÄ±ldÄ±.

Konuyu Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye (Ä°BB) Meclisinin kasÄ±m ayÄ± oturumunda gündeme getiren CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Proje bazÄ±nda inÅŸaatlar denetleniyor, yapÄ±lan tespitlerde sadece 76 projede 12 milyon metrekarelik fazlalÄ±k tespit ediliyor. Resmi rakamlar böyle” dedi.

'30 TANE MARMARAY YAPILIRDI'

Sadece 76 projedeki toplam rant miktarÄ±nÄ±n 250 milyar TL olduÄŸunu vurgulayan Ataman, Ä°stanbul’un neredeyse 8 yÄ±llÄ±k bütçesine denk gelen bu rakam ile neler yapÄ±labileceÄŸini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: 250 milyar TL ile 3 tane GAP, 7 tane üçüncü havalimanÄ±, 53 tane 3. köprü, 30 tane Marmaray, 3 bin okul, 5 bin 900 adet hastane yapÄ±labilir.

Ataman, 3-5 firmanÄ±n emsal deÄŸerinin üzerinde imalat yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve haksÄ±z kazanç saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek “TOKÄ° bu tespitleri yaptÄ±ktan sonra bir iÅŸlem yaptÄ± mÄ±? BildiÄŸimiz kadarÄ± ile yapmadÄ±. Ä°BB yaptÄ± mÄ±? HayÄ±r. BakÄ±nÄ±z TOKÄ° 12 milyon metrekarelik kaçak yapÄ±laÅŸmadan pay aldÄ± mÄ± almadÄ±? Netice olarak kamu 250 milyar zarara uÄŸratÄ±ldÄ±” diye konuÅŸtu.

'Ä°HALELER ADÄ°L DEÄžÄ°L'

“Ä°ÅŸin vahim bir tarafÄ± da ÅŸu: Siz namuslu bir iÅŸ adamÄ±sÄ±nÄ±z, TOKÄ°’nin açtÄ±ÄŸÄ± ihaleye katÄ±lÄ±yorsunuz, var olan emsal deÄŸerine göre bir fiyat teklif ediyorsunuz. Ancak düzgün olmayan üç, beÅŸ ÅŸirket daha fazla rakam ödeyerek ihaleyi kazanÄ±yor ve sonra ne yapÄ±yor, emsal deÄŸerinin üzerinde imalat yaparak haksÄ±z kazanç saÄŸlÄ±yor” diyen Ataman, emsal deÄŸeri deÄŸiÅŸtirilen projeleri bir bir sÄ±raladÄ±.

AtamanÄ±n sÄ±raladÄ±ÄŸÄ± yapÄ±larÄ±n bazÄ±larÄ± ÅŸunlar:

• BatÄ±ÅŸehir EGE YAPI

• Nurol Park GüneÅŸli

• Aqua Florya AVM

• Mall Of Ä°stanbul

• Metroport

• Koru Florya

• Çitçi Towers

• Star City

• Ä°stanbul Vizyon Park

• Sea Pearl Ataköy

• Capacity AVM

• Carousel AVM

• Marmara Forum

• Flynn AVM

• AÄŸaoÄŸlu My World Europe

• Vaditepe BaÅŸakÅŸehir

• Maçka Residences

• Zorlu Center

• Selenium Twins

•Autopia AVM

• Skyport

• Aymerkez Outlet

• Kaya Milenium

• AkbatÄ± AVM

• Esenyurt Ä°bis Otel

• Sembol Ä°stanbul

• Historia

• Viaport Venezia

• Platform Merter

• Sapphire

• Armoni Park Outlet Center

• Dumankaya Miks

• Diamond Of Ä°stanbul

• Spine Tower

• Tat Towers

• Tekfen Tower

• Torun Towers

• Itower Bomonti

• Trump Towers

• Levent Loft

• Nurol Tower

• Quasar Ä°stanbul

• Maslak 1453

• Özdilek River

• Kanyon

• Key Plaza

• Dubai Towers

• Astoria

• Polat Tower Residence

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 15:37

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