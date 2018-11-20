Ã‡evre Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TOKÄ° ve Ä°BB'den 250 milyarlÄ±k ranta imza
FotoÄŸraf: Pixabay

Ã‡evre Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TOKÄ° ve Ä°BB'den 250 milyarlÄ±k ranta imza

    • 20 KasÄ±m 2018 15:35

    Ä°stanbul'da Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TOKÄ° ve Ä°BB, gÃ¶kdelen ve AVM'lerin onaylÄ± projelerinin ihlaline gÃ¶z yumarak milyarlarca lira rant yarattÄ±.

    Ä°stanbul’da Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TOKÄ° ve Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinin (Ä°BB) konut, rezidans, AVM ve gökdelenler için onayladÄ±ÄŸÄ± projelerde, onaylÄ± projelere aykÄ±rÄ± olarak binlerce metrekare fazlalÄ±klar verildi, milyarlarca liralÄ±k rant yaratÄ±ldÄ±.

    Konuyu Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye (Ä°BB) Meclisinin kasÄ±m ayÄ± oturumunda gündeme getiren CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Proje bazÄ±nda inÅŸaatlar denetleniyor, yapÄ±lan tespitlerde sadece 76 projede 12 milyon metrekarelik fazlalÄ±k tespit ediliyor. Resmi rakamlar böyle” dedi.

    '30 TANE MARMARAY YAPILIRDI'

    Sadece 76 projedeki toplam rant miktarÄ±nÄ±n 250 milyar TL olduÄŸunu vurgulayan Ataman, Ä°stanbul’un neredeyse 8 yÄ±llÄ±k bütçesine denk gelen bu rakam ile neler yapÄ±labileceÄŸini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: 250 milyar TL ile 3 tane GAP, 7 tane üçüncü havalimanÄ±, 53 tane 3. köprü, 30 tane Marmaray, 3 bin okul, 5 bin 900 adet hastane yapÄ±labilir.

    Ataman, 3-5 firmanÄ±n emsal deÄŸerinin üzerinde imalat yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve haksÄ±z kazanç saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek “TOKÄ° bu tespitleri yaptÄ±ktan sonra bir iÅŸlem yaptÄ± mÄ±? BildiÄŸimiz kadarÄ± ile yapmadÄ±. Ä°BB yaptÄ± mÄ±? HayÄ±r. BakÄ±nÄ±z TOKÄ° 12 milyon metrekarelik kaçak yapÄ±laÅŸmadan pay aldÄ± mÄ± almadÄ±? Netice olarak kamu 250 milyar zarara uÄŸratÄ±ldÄ±” diye konuÅŸtu.

    'Ä°HALELER ADÄ°L DEÄžÄ°L'

    “Ä°ÅŸin vahim bir tarafÄ± da ÅŸu: Siz namuslu bir iÅŸ adamÄ±sÄ±nÄ±z, TOKÄ°’nin açtÄ±ÄŸÄ± ihaleye katÄ±lÄ±yorsunuz, var olan emsal deÄŸerine göre bir fiyat teklif ediyorsunuz. Ancak düzgün olmayan üç, beÅŸ ÅŸirket daha fazla rakam ödeyerek ihaleyi kazanÄ±yor ve sonra ne yapÄ±yor, emsal deÄŸerinin üzerinde imalat yaparak haksÄ±z kazanç saÄŸlÄ±yor” diyen Ataman, emsal deÄŸeri deÄŸiÅŸtirilen projeleri bir bir sÄ±raladÄ±.

    AtamanÄ±n sÄ±raladÄ±ÄŸÄ± yapÄ±larÄ±n bazÄ±larÄ± ÅŸunlar:

    • BatÄ±ÅŸehir EGE YAPI
    • Nurol Park GüneÅŸli
    • Aqua Florya AVM
    • Mall Of Ä°stanbul
    • Metroport
    • Koru Florya
    • Çitçi Towers
    • Star City
    • Ä°stanbul Vizyon Park
    • Sea Pearl Ataköy
    • Capacity AVM
    • Carousel AVM
    • Marmara Forum
    • Flynn AVM
    • AÄŸaoÄŸlu My World Europe
    • Vaditepe BaÅŸakÅŸehir
    • Maçka Residences
    • Zorlu Center
    • Selenium Twins
    •Autopia AVM
    • Skyport
    • Aymerkez Outlet
    • Kaya Milenium
    • AkbatÄ± AVM
    • Esenyurt Ä°bis Otel
    • Sembol Ä°stanbul
    • Historia
    • Viaport Venezia
    • Platform Merter
    • Sapphire
    • Armoni Park Outlet Center
    • Dumankaya Miks
    • Diamond Of Ä°stanbul
    • Spine Tower
    • Tat Towers
    • Tekfen Tower
    • Torun Towers
    • Itower Bomonti
    • Trump Towers
    • Levent Loft
    • Nurol Tower
    • Quasar Ä°stanbul
    • Maslak 1453
    • Özdilek River
    • Kanyon
    • Key Plaza
    • Dubai Towers
    • Astoria
    • Polat Tower Residence

    (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 15:37
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