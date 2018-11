Ã‡evre Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TOKÄ° ve Ä°BB'den 250 milyarlÄ±k ranta imza

İstanbul'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve İBB, gökdelen ve AVM'lerin onaylı projelerinin ihlaline göz yumarak milyarlarca lira rant yarattı.

İstanbul’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) konut, rezidans, AVM ve gökdelenler için onayladığı projelerde, onaylı projelere aykırı olarak binlerce metrekare fazlalıklar verildi, milyarlarca liralık rant yaratıldı.

Konuyu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin kasım ayı oturumunda gündeme getiren CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Proje bazında inşaatlar denetleniyor, yapılan tespitlerde sadece 76 projede 12 milyon metrekarelik fazlalık tespit ediliyor. Resmi rakamlar böyle” dedi.

'30 TANE MARMARAY YAPILIRDI'

Sadece 76 projedeki toplam rant miktarının 250 milyar TL olduğunu vurgulayan Ataman, İstanbul’un neredeyse 8 yıllık bütçesine denk gelen bu rakam ile neler yapılabileceğini şöyle sıraladı: 250 milyar TL ile 3 tane GAP, 7 tane üçüncü havalimanı, 53 tane 3. köprü, 30 tane Marmaray, 3 bin okul, 5 bin 900 adet hastane yapılabilir.

Ataman, 3-5 firmanın emsal değerinin üzerinde imalat yaptığını ve haksız kazanç sağladığını ifade ederek “TOKİ bu tespitleri yaptıktan sonra bir işlem yaptı mı? Bildiğimiz kadarı ile yapmadı. İBB yaptı mı? Hayır. Bakınız TOKİ 12 milyon metrekarelik kaçak yapılaşmadan pay aldı mı almadı? Netice olarak kamu 250 milyar zarara uğratıldı” diye konuştu.

'İHALELER ADİL DEĞİL'

“İşin vahim bir tarafı da şu: Siz namuslu bir iş adamısınız, TOKİ’nin açtığı ihaleye katılıyorsunuz, var olan emsal değerine göre bir fiyat teklif ediyorsunuz. Ancak düzgün olmayan üç, beş şirket daha fazla rakam ödeyerek ihaleyi kazanıyor ve sonra ne yapıyor, emsal değerinin üzerinde imalat yaparak haksız kazanç sağlıyor” diyen Ataman, emsal değeri değiştirilen projeleri bir bir sıraladı.

Atamanın sıraladığı yapıların bazıları şunlar:

• Batışehir EGE YAPI

• Nurol Park Güneşli

• Aqua Florya AVM

• Mall Of İstanbul

• Metroport

• Koru Florya

• Çitçi Towers

• Star City

• İstanbul Vizyon Park

• Sea Pearl Ataköy

• Capacity AVM

• Carousel AVM

• Marmara Forum

• Flynn AVM

• Ağaoğlu My World Europe

• Vaditepe Başakşehir

• Maçka Residences

• Zorlu Center

• Selenium Twins

•Autopia AVM

• Skyport

• Aymerkez Outlet

• Kaya Milenium

• Akbatı AVM

• Esenyurt İbis Otel

• Sembol İstanbul

• Historia

• Viaport Venezia

• Platform Merter

• Sapphire

• Armoni Park Outlet Center

• Dumankaya Miks

• Diamond Of İstanbul

• Spine Tower

• Tat Towers

• Tekfen Tower

• Torun Towers

• Itower Bomonti

• Trump Towers

• Levent Loft

• Nurol Tower

• Quasar İstanbul

• Maslak 1453

• Özdilek River

• Kanyon

• Key Plaza

• Dubai Towers

• Astoria

• Polat Tower Residence

