Ã‡evre Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TOKÄ° ve Ä°BB'den 250 milyarlÄ±k ranta imza
Ä°stanbul'da Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TOKÄ° ve Ä°BB, gÃ¶kdelen ve AVM'lerin onaylÄ± projelerinin ihlaline gÃ¶z yumarak milyarlarca lira rant yarattÄ±.
Ä°stanbul’da Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TOKÄ° ve Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinin (Ä°BB) konut, rezidans, AVM ve gökdelenler için onayladÄ±ÄŸÄ± projelerde, onaylÄ± projelere aykÄ±rÄ± olarak binlerce metrekare fazlalÄ±klar verildi, milyarlarca liralÄ±k rant yaratÄ±ldÄ±.
Konuyu Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye (Ä°BB) Meclisinin kasÄ±m ayÄ± oturumunda gündeme getiren CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Proje bazÄ±nda inÅŸaatlar denetleniyor, yapÄ±lan tespitlerde sadece 76 projede 12 milyon metrekarelik fazlalÄ±k tespit ediliyor. Resmi rakamlar böyle” dedi.
'30 TANE MARMARAY YAPILIRDI'
Sadece 76 projedeki toplam rant miktarÄ±nÄ±n 250 milyar TL olduÄŸunu vurgulayan Ataman, Ä°stanbul’un neredeyse 8 yÄ±llÄ±k bütçesine denk gelen bu rakam ile neler yapÄ±labileceÄŸini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: 250 milyar TL ile 3 tane GAP, 7 tane üçüncü havalimanÄ±, 53 tane 3. köprü, 30 tane Marmaray, 3 bin okul, 5 bin 900 adet hastane yapÄ±labilir.
Ataman, 3-5 firmanÄ±n emsal deÄŸerinin üzerinde imalat yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve haksÄ±z kazanç saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek “TOKÄ° bu tespitleri yaptÄ±ktan sonra bir iÅŸlem yaptÄ± mÄ±? BildiÄŸimiz kadarÄ± ile yapmadÄ±. Ä°BB yaptÄ± mÄ±? HayÄ±r. BakÄ±nÄ±z TOKÄ° 12 milyon metrekarelik kaçak yapÄ±laÅŸmadan pay aldÄ± mÄ± almadÄ±? Netice olarak kamu 250 milyar zarara uÄŸratÄ±ldÄ±” diye konuÅŸtu.
'Ä°HALELER ADÄ°L DEÄžÄ°L'
“Ä°ÅŸin vahim bir tarafÄ± da ÅŸu: Siz namuslu bir iÅŸ adamÄ±sÄ±nÄ±z, TOKÄ°’nin açtÄ±ÄŸÄ± ihaleye katÄ±lÄ±yorsunuz, var olan emsal deÄŸerine göre bir fiyat teklif ediyorsunuz. Ancak düzgün olmayan üç, beÅŸ ÅŸirket daha fazla rakam ödeyerek ihaleyi kazanÄ±yor ve sonra ne yapÄ±yor, emsal deÄŸerinin üzerinde imalat yaparak haksÄ±z kazanç saÄŸlÄ±yor” diyen Ataman, emsal deÄŸeri deÄŸiÅŸtirilen projeleri bir bir sÄ±raladÄ±.
AtamanÄ±n sÄ±raladÄ±ÄŸÄ± yapÄ±larÄ±n bazÄ±larÄ± ÅŸunlar:
• BatÄ±ÅŸehir EGE YAPI
• Nurol Park GüneÅŸli
• Aqua Florya AVM
• Mall Of Ä°stanbul
• Metroport
• Koru Florya
• Çitçi Towers
• Star City
• Ä°stanbul Vizyon Park
• Sea Pearl Ataköy
• Capacity AVM
• Carousel AVM
• Marmara Forum
• Flynn AVM
• AÄŸaoÄŸlu My World Europe
• Vaditepe BaÅŸakÅŸehir
• Maçka Residences
• Zorlu Center
• Selenium Twins
•Autopia AVM
• Skyport
• Aymerkez Outlet
• Kaya Milenium
• AkbatÄ± AVM
• Esenyurt Ä°bis Otel
• Sembol Ä°stanbul
• Historia
• Viaport Venezia
• Platform Merter
• Sapphire
• Armoni Park Outlet Center
• Dumankaya Miks
• Diamond Of Ä°stanbul
• Spine Tower
• Tat Towers
• Tekfen Tower
• Torun Towers
• Itower Bomonti
• Trump Towers
• Levent Loft
• Nurol Tower
• Quasar Ä°stanbul
• Maslak 1453
• Özdilek River
• Kanyon
• Key Plaza
• Dubai Towers
• Astoria
• Polat Tower Residence
(HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 15:37