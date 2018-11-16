GÃ¼zin Abla'dan tecavÃ¼ze uÄŸrayan kadÄ±na: Bu olay sana bir ders olsun

GÃ¼zin Abla tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan kadÄ±na â€˜Bu olay sana bir ders olsun. TatlÄ± sÃ¶zlere inanmadan Ã¶nce daha temkinli olursunâ€™ yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â

Hürriyet gazetesindeki ‘Güzin Abla’ köÅŸesiyle kendisine gelen sorulara yanÄ±t veren Feyza Algan, tecavüze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan bir kadÄ±na skandal bir yanÄ±t verdi: Bu olay sana bir ders olsun. Bundan böyle tatlÄ± sözlere inanmadan önce daha bir temkinli olursun eminim.

Ä°smini vermek istemeyen “Umutsuz” rumuzlu bir kadÄ±n Güzin Abla’ya “Üniversitede tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bir gençle arkadaÅŸlÄ±k ediyordum. Bir akÅŸam beni arkadaÅŸÄ±nÄ±n evine götürdü. Orada bana içki içirdi ve rÄ±zam dÄ±ÅŸÄ±mda benimle beraber oldu” diye yazdÄ±. KadÄ±n, “Åžimdi ben erkeklere artÄ±k nasÄ±l güvenebilirim, söyleyin bana” diye sordu.

Feyza Algan da, Hürriyet’te “RÄ±zam dÄ±ÅŸÄ±nda benimle oldu” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“BunlarÄ± benimle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±n için teÅŸekkür ederim sana. Çünkü iÅŸte bu tür olaylar, genç okurlarÄ±ma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceÄŸim öÄŸütlerden çok daha fazla iÅŸe yarÄ±yor. Her önünüze çÄ±kan erkeÄŸe hemen güvenmeyin, onu çok iyi tanÄ±madan baÅŸ baÅŸa kalmayÄ±n. Bu olay sana bir ders olsun. Bundan böyle tatlÄ± sözlere inanmadan önce daha bir temkinli olursun eminim.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 12:23

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