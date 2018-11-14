Avrupa Parlamentosu'ndan Suudi Arabistan'a silah ambargosu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Avrupa Parlamentosu, Ã¼ye Ã¼lkelere Suudi Arabistan baÅŸta olmak Ã¼zere OrtadoÄŸu'daki Ã§atÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelere silah ambargosu uygulamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Avrupa Parlamentosu (AP), üye ülkelerden Suudi Arabistan baÅŸta olmak üzere OrtadoÄŸu'daki çatÄ±ÅŸmalÄ± bölgelere silah ambargosu uygulamasÄ± ve silah satÄ±ÅŸlarÄ±nda sÄ±kÄ± kontrol uygulanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Kararda üye ülkelerin silah ihracatÄ± kurallarÄ±nÄ± sistematik ÅŸekilde ihlal ettiÄŸinin altÄ± çizildi.

'ÜYE ÜLKELER, Ä°HRAÇ EDÄ°LEN SÄ°LAHLARIN KONTROLÜNDE BAÅžARILI DEÄžÄ°L'

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n haberine göre Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda BirleÅŸik Sol Grubun (GUE/NGL) Alman üyesi Sabine Lösing'in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor ve konuyla ilgili bir karar tasarÄ±sÄ± görüÅŸülerek oylandÄ±.

150'ye karÅŸÄ± 427 kabul ve 97 çekimser oyla kabul edilen kararda, üye ülkelerin ihraç edilen silahlarÄ±n kontrolünde baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ±, silah ihracÄ±nda daha çok ÅŸeffaflÄ±k ve kurallarÄ±n ihlali halinde bir yaptÄ±rÄ±m mekanizmasÄ±nÄ±n devreye sokulmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Kararda, Avrupa BirliÄŸi (AB) çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± silahlarÄ±n, Yemen'deki çatÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸiddetlendirdiÄŸi ve bu nedenle Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸÄ± çektiÄŸi koalisyona ambargo uygulanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

'SÄ°LAH Ä°HRACATI KURALLARININ UYGULANMASINI SAÄžLAYACAK ETKÄ°LÄ° BÄ°R MEKANÄ°ZMAYA Ä°HTÄ°YAÇ VAR'

AB ülkelerinin silah ihracatÄ±nÄ± belirleyen kurallarÄ±n sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak etkili bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduÄŸu belirtilen kararda, üye ülkelerin bu kurallarÄ± sistematik ÅŸekilde ihlal ettiÄŸinin altÄ± çizildi.

'SÄ°LAH Ä°HRACATINI BELÄ°RLEYEN 8 KURALDAN 6'SI Ä°HLAL EDÄ°LDÄ°'

Kararda, AB ülkelerinin ortak silah ihracatÄ±nÄ± belirleyen 8 kuraldan 6'sÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi, Yemen'deki deniz blokajÄ±nÄ± AB'nin sattÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ gemilerinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve Yemen halkÄ±nÄ±n çektiÄŸi acÄ±lara neden olan bombalamalarÄ±n da AB ülkeleri tarafÄ±ndan satÄ±lan uçak ve bombalar ile düzenlendiÄŸi kaydedildi.

'IÅžÄ°D'Ä°N ELÄ°NDEKÄ° AVRUPA YAPIMI SÄ°LAH VE MÜHÄ°MMATIN SAYISI DÄ°KKAT ÇEKÄ°YOR'

AP milletvekilleri, IÅžÄ°D'in elinde bulunan Avrupa yapÄ±mÄ± silah ve mühimmatÄ±n sayÄ±sÄ±na dikkat çekildi.

Bu silahlarÄ±n AB ordusuna karÅŸÄ± kullanÄ±lmasÄ± tehdidinin altÄ± çizilen kararda, AB'nin silah ihracÄ± lisans sisteminin kurallarÄ±nÄ±n belli olduÄŸu fakat Bulgaristan ve Romanya gibi bazÄ± ülkelerin bu kurallarÄ± çiÄŸnediÄŸi belirtildi.

'SÄ°LAHLAR ÇATIÅžMALARI ALEVLENDÄ°RÄ°YOR'

Raportör Lösing, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ülke ve bölgelerde istikrarÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±, buralara barÄ±ÅŸÄ± da getirmediÄŸinin altÄ±nÄ± çizerek, "Silahlar, çatÄ±ÅŸmalarÄ± alevlendiriyor, Yemen'de devam eden savaÅŸta Avrupa'dan gönderilen silahlar, büyük oranda çatÄ±ÅŸmalarÄ±n devamÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Silah ihracatÄ±nda ortak tavÄ±r, uygulamaya konulmalÄ± ve kaÄŸÄ±t üzerinde kalmamalÄ±dÄ±r" dedi.

25 EKÄ°M'DE DE SÄ°LAH AMBARGOSU ÇAÄžRISI YAPILMIÅžTI

Avrupa Parlamentosu, 25 Ekim'de de Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin Avrupa BirliÄŸi üyesi devletleri Suudi Arabistan’a silah ambargosu uygulamaya çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Kararda, AB devlet ve hükümet baÅŸkanlarÄ±, Riyad’a AB genelinde silah ambargosu uygulanmasÄ± için ortak tavÄ±r belirlemeye davet edilmiÅŸ, bugüne kadar sadece kaÄŸÄ±t üzerinde kalan AB dÄ±ÅŸ politika ilkelerine uyulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yinelenmiÅŸti. AP,

AP TARAFINDAN ALINAN KARARIN HUKUKSAL PLANDA YAPTIRIMI BULUNMUYOR

Avrupa Parlamentosu, yasama yetkisini Konsey ile birlikte paylaÅŸayor. Üye devletleri baÄŸlayacak hukuki düzenlemelerin kabul edilebilmesi genel kural olarak hem Avrupa Parlamentosu ve hem de Konsey'in onayÄ± ile mümkün oluyor. AP, bazÄ± konularda ise sadece danÄ±ÅŸma organÄ± niteliÄŸinde görev yapÄ±yor ve görüÅŸleri baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±k taÅŸÄ±mÄ±yor. Bu alanlarÄ±n en önemlisi dÄ±ÅŸ politika.

AB SÄ°LAH SATIÅžINDA DÜNYADA 2. SIRADA

AB, silah satÄ±ÅŸÄ± sÄ±ralamasÄ±nda dünyada ABD'den sonra ikinci sÄ±rada geliyor. Dünyadaki silahlarÄ±n yüzde 27'sini üretip satan AB, bu satÄ±ÅŸÄ±n yüzde 40,5'ini OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika'ya gerçekleÅŸtirdi.

19. YÄ±llÄ±k Silah Ä°hracatÄ± Raporu'nda, bu satÄ±ÅŸlarÄ±n 57,9 milyar avro eden büyük bir kÄ±smÄ±nÄ±n Suudi Arabistan, MÄ±sÄ±r ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 19:36

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