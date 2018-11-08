TARÄ°Åž'te iÅŸÃ§iler direniÅŸi sÃ¼rdÃ¼rmeye kararlÄ±

DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ'e Ã¼ye olduklarÄ± iÃ§in iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan sendikal Ã¶rgÃ¼tlÃ¼lÃ¼kleri kabul edilene kadar direniÅŸi sÃ¼rdÃ¼receklerini belirtti.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

Ä°zmir ÇiÄŸli'de kurulu TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± FabrikasÄ±nda DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lan 7 iÅŸçi, fabrika önünde direniÅŸe baÅŸladÄ±. “AtÄ±lan iÅŸçiler iÅŸe alÄ±nsÄ±n, sendikal örgütlülük kabul edilsin” diyen iÅŸçiler, talepleri gerçekleÅŸene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

ÇiÄŸli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan TARÄ°Åž FabrikasÄ±nda iÅŸveren GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yor. 5 aydÄ±r fabrikada örgütlü olan iÅŸçiler üye olduklarÄ± için baskÄ± gördüklerini ve son olarak iÅŸten atÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lan DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± üyesi 7 iÅŸçi, fabrika önünde direniÅŸe baÅŸladÄ±.

‘FABRÄ°KANIN AÇIKLAMASI YALAN’

ÇÄ±karÄ±lan iÅŸçilerden Murat YÄ±lmaz, “Sabah 7 buçuk itibari ile servisten gelen iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±ladÄ±k. Dün sendika ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±da taleplerimiz kabul edilinceye kadar mücadelemizi fabrika önünde sürdüreceÄŸimi deklare ettik. Taleplerimiz, atÄ±lan iÅŸçilerin geri alÄ±nmasÄ±, sendikanÄ±n tanÄ±nmasÄ± ve toplu iÅŸ sözleÅŸmesi masasÄ±na oturulmasÄ±” dedi. TARÄ°Åž yönetiminin yaptÄ±ÄŸÄ± “bölüm kapatÄ±lmasÄ± ve kadro fazlalÄ±ÄŸÄ±” açÄ±klamasÄ±na da tepki gösteren YÄ±lmaz, “TARÄ°Åž iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n nedeni olarak kadro fazlalÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olmamÄ±z gerekçe deÄŸilmiÅŸ ve sendikanÄ±n biz iÅŸçileri tahrik ederek onlarÄ± fabrikayÄ± iÅŸgale yönlendirdiÄŸini söylüyor. Bu tamamen yalan. Biliyoruz ki iÅŸten atÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±n tamamÄ± sendikal faaliyetlerinden ve bu iÅŸin öncüleri olduÄŸu için atÄ±ldÄ±. DolayÄ±sÄ±yla tek ve gerçek sebebi iÅŸyerindeki sendikal mücadeledir. Ama bu mücadeleyi bitiremeyecekler” diyerek tüm kamuoyunu dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

‘Ä°ÅžTEN ATMALAR SON BULSUN’

18 yÄ±ldÄ±r TARÄ°Åž'te çalÄ±ÅŸan ve annesi TARÄ°Åž'in ortaklarÄ±ndan olan Ä°lhan SarÄ±oÄŸlu da “Bu süreçten sonra ben de köye gidip ortak olmayÄ± ve buraya delege olarak gelmeyi düÅŸünüyorum. Bu yönetime karÅŸÄ± da mücadele edeceÄŸim” dedi. DireniÅŸin, talepleri karÅŸÄ±lanana kadar süreceÄŸini söyleyen SarÄ±oÄŸlu, “TARÄ°Åž'in yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama da tamamen palavra, kendi açÄ±klarÄ±nÄ± kapatmak ve sendikayÄ± suçlamak için yapÄ±lan bu açÄ±klama asla gerçeÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r. Yeni iÅŸten çÄ±karmalar da olacak önümüzdeki günlerde. Bizler iÅŸten atmalarÄ±n son bulmasÄ±nÄ± istiyoruz” diye konuÅŸtu.

‘ÖRGÜTLENMEK BÄ°ZÄ°M Ä°ÇÄ°N TEK ÅžARTTI’

Elektrik teknisyeni olarak 5.5 yÄ±ldÄ±r TARÄ°Åž'te çalÄ±ÅŸan Mahmut Mora ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “DÄ°SK/GÄ±da Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduk ve istedik ki düzenli maaÅŸ zamlarÄ±mÄ±z olsun, sosyal haklarÄ±mÄ±z gelsin. Çünkü sendikasÄ±z olmanÄ±n bedelini çok aÄŸÄ±r ödedik.” Örgütlenmeleriyle birlikte iÅŸyerinde baskÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Mora, “Örgütlenmek bizim için tek ÅŸarttÄ±. Ancak mobbing, sendikadan istifaya zorlama gibi baskÄ±lar da arttÄ±. Bunlar yaÅŸanÄ±rken sessizliÄŸimizi koruduk ama bizi iÅŸten çÄ±kardÄ±lar” diye konuÅŸtu.

Mora TARÄ°Åž yönetiminin iÅŸten atmalara iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±na da ÅŸöyle yanÄ±t verdi: “Zaten bu fabrikada geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çektiÄŸinden dolayÄ± sadece kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± alÄ±p borçlarÄ±nÄ± ödemek için 45-50 kiÅŸi son 2 yÄ±lda iÅŸi bÄ±raktÄ±. Bu iÅŸletmenin zaten iÅŸçiye ihtiyacÄ± var ve bunun tersini söylemeleri çok komik. Kendilerini de küçük düÅŸürüyorlar. Biz hakkÄ±mÄ±z olanÄ± almak istiyoruz ve bunun için de direniÅŸe baÅŸladÄ±k. TARÄ°Åž’te çalÄ±ÅŸmak önemli deÄŸil, önemli olan onurlu yaÅŸamak” dedi.

TarÄ±msal AraÅŸtÄ±rma Biriminde çalÄ±ÅŸan Cem Güdücü de “Bana çÄ±kÄ±ÅŸ için verdikleri yazÄ±yÄ± imzalayÄ±p kendilerine geri vermiÅŸtim, o yazÄ±ya bakmamÄ±ÅŸtÄ±m. Sonra noter aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla evime yolladÄ±klarÄ± yazÄ±yÄ± incelediÄŸimde çeÅŸitli birimlerin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunlarÄ±n içinde benim de baÄŸlÄ± olduÄŸum TarÄ±msal AraÅŸtÄ±rma Birimi var. Buradan doÄŸacak ihtiyaç fazlasÄ± personeli çÄ±karttÄ±klarÄ± belirtmiÅŸler, ama bu iÅŸi kÄ±lÄ±fÄ±na uydurmaktan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil. AsÄ±l neden DÄ°SK/GÄ±da Ä°ÅŸ'e üye olmamÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘YÖNETÄ°M KURULU ÜYESÄ°NÄ°N HABERÄ° YOK’

Ä°ÅŸten çÄ±karmalarÄ±n aylar öncesinde planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Cem Güdücü, çarpÄ±cÄ± bir iddiada bulundu: “AtacaklarÄ±nÄ± da ilk üye olduÄŸumuzdan itibaren kurgulamÄ±ÅŸlar. Çünkü benim babam TARÄ°Åž ZeytinyaÄŸ BirliÄŸi Ticaret AÅž’de yönetim kurulu içinde. Kendisinden temmuz ayÄ±nda imza sirküleri istemiÅŸler. YalnÄ±z iÅŸçilerin iÅŸten ayrÄ±lacaklarÄ±na dair deÄŸil, fabrika içindeki birimlerin düzelteceklerine dair istemiÅŸler. Ama bu imzalarÄ± yasal olmayan bir ÅŸekilde bizlerin çÄ±kÄ±ÅŸ kararÄ± için kullanmÄ±ÅŸlar. Babam da böyle bir ÅŸey imza atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor” diye konuÅŸtu.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TARÄ°Åž iÅŸÃ§ileri serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

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