GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TARÄ°Åž iÅŸÃ§ileri serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

Ä°zmir'deki ÇiÄŸli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu TARÄ°Åž fabrikasÄ±nda 7 iÅŸçi DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸten atmalarÄ±n devam edeceÄŸi öngörülen fabrikada iÅŸçiler, servisleriyle dönmeyerek fabrika içinde eyleme baÅŸladÄ±. AtÄ±lan iÅŸçilerin geri alÄ±nmasÄ± ve sendikanÄ±n tanÄ±nmasÄ± talebiyle direniÅŸe geçen iÅŸçilere polis saldÄ±rdÄ±. Fabrika önüne gelen çevik kuvvet, 65 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.

AralarÄ±nda sendikacÄ±larÄ±n da olduÄŸu 65 kiÅŸiden 33'ü saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda, diÄŸer iÅŸçiler ise ilerleyen saatlerde serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Serbest bÄ±rakÄ±lanlar arasÄ±nda Deriteks SendikasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Makum Alagöz, Genel-Ä°ÅŸ Ä°ÅŸ Yeri Temsicisi Eren Bilgen, Genel-Ä°ÅŸ 7 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± Kemal KöroÄŸlu, Genel-Ä°ÅŸ 2 No'lu Åžube Yöneticisi Bayram Kesgin, BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ Ä°ÅŸ Yeri Temsilcisi Sedat Sadak, GÄ±da-Ä°ÅŸ Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek, Genel-Ä°ÅŸ 2 No'lu Åžube Mali Sekreteri Ümit Gültekin ve Akar Tekstil Ä°ÅŸyeri Temsilcileri de var.

'Ä°ÅžTEN ATILMAMIZIN NEDENÄ° SENDÄ°KAYA ÜYE OLMAMIZ'

Serbest bÄ±rakÄ±lan iÅŸçilerden Davut Ay "Ä°ÅŸten atÄ±lmamÄ±zÄ±n nedeni, sendikaya üye olmamÄ±z. Bundan 5-6 ay önce tehditler yapÄ±ldÄ± zaten. Sonuç buraya geldi. Ä°ÅŸten attÄ±lar. Ä°fadelerimiz alÄ±ndÄ±. Doktor kontrolden geçirildik ve serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±k" dedi.

'DÄ°RENÄ°ÅžE DEVAM EDECEÄžÄ°Z'

Serbest bÄ±rakÄ±lan iÅŸçilerden Murat YÄ±lmaz ise direniÅŸin devam edeceÄŸi ÅŸu sözlerle aktardÄ±:

"Sendika temsilcisi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n uyarÄ±sÄ±yla beraber dÄ±ÅŸarÄ±ya sukunetle kendi isteÄŸimize göre çÄ±kmamÄ±za raÄŸmen polis bize müdahale etti. Bunu kÄ±nÄ±yorum. YapÄ±lan muamelenin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. DireniÅŸe devam edeceÄŸiz. Bugün saat 11.00'de basÄ±n açÄ±klamamÄ±z var. Sabah itibariyle de fabrikada direniÅŸimize kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam edeceÄŸiz."

GÖZALTILAR SONRASI FABRÄ°KA ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Sabaha karÅŸÄ± serbest bÄ±rakÄ±lan TARÄ°Åž iÅŸçileri, 7.30 da yeniden fabrika önünde bir araya geldi. Burada açÄ±klama yapan DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan, "HukuksuzluÄŸun sorumlularÄ± bunun hesabÄ±nÄ± verecekler. AtÄ±lan iÅŸçilerin geri alÄ±nmasÄ±nÄ± ve sendikamÄ±zla diyaloÄŸa geçilmesini istiyoruz. DiyaloÄŸa yanaÅŸmazlarsa mücadelemiz devam edecek" dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

AyrÄ±ca personel müdürü, gözaltÄ±ndan çÄ±kan iÅŸçilere idari izinli sayÄ±lacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

DÄ°RENÄ°Åž 6 KASIM'DA BAÅžLADI

YaklaÅŸÄ±k 5 ay önce TARÄ°Åž'te tamamlanan DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'nÄ±n fabrikada örgütlenmesini iÅŸverenlerin tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun için de kendilerine baskÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler "Ya baÅŸka sendika, ya da istifa" denildiÄŸini ifade etti. Bunun üzerine iÅŸçiler 6 KasÄ±m'da fabrikadan çÄ±kmama kararÄ± alarak fabrika içinde eyleme baÅŸladÄ±.

'ATILAN Ä°ÅžÇÄ°LER GERÄ° ALINANA DEK DÄ°RENÄ°ÅžÄ°MÄ°Z SÜRECEK'

GÄ±da-Ä°ÅŸ'e üye olduÄŸu için TARÄ°Åž'ten atÄ±lan iÅŸçilerden Murat YÄ±lmaz, fabrika yönetiminin iÅŸçinin iradesini tanÄ±mayarak sendikayÄ± kabul etmediÄŸini belirtti:

"Patron, sendikaya üye olmamÄ±zÄ± engellemek için bize baskÄ± uyguladÄ±. AkÅŸam 17:30 sÄ±ralarÄ±nda 7 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ± ve gerekçe olarak kadro fazlalÄ±ÄŸÄ± gösterildi. Ancak biz iÅŸten atmalarÄ±n sendikal faaliyetlerimiz gerekçesiyle olduÄŸunu biliyoruz. Tüm kamuoyundan ve demokrasi güçlerinden, atÄ±lan tüm iÅŸçiler geri alÄ±nana ve sendika tanÄ±nana dek sürecek direniÅŸimize destek vermelerini bekliyoruz."

GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek ise "TARÄ°Åž deÄŸerini korumak önce çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± ve onun için üreten köylülerimizin taleplerini karÅŸÄ±lamaktan geçmektedir. Tamamlanan örgütlülüÄŸümüz iÅŸveren ve temsilcileri tarafÄ±ndan tanÄ±nmamaktadÄ±r. Bu süreç içerisinde iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla barÄ±ÅŸçÄ±l her yolu deneyerek görüÅŸme çabalarÄ±mÄ±z görmezden gelinmiÅŸtir. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z anayasal haklarÄ±nÄ± kullanarak sendika tercihlerini yapmÄ±ÅŸ beÅŸ aydÄ±r da sendikamÄ±z DÄ°SK GÄ±da Ä°ÅŸ üyesi olarak üyeliklerine devam etmektedirler. Ä°ÅŸveren ve temsilcileri ise iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bölmek için her yolu denemiÅŸtir. SendikamÄ±za üye iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n taleplerinin kabul edilmesi ve sendikamÄ±zla sözleÅŸmenin yapÄ±lmasÄ± için harekete geçilmesini talep ediyoruz" dedi.

Deriteks SendikasÄ± iÅŸ yeri temsilcileri de TARÄ°Åž'e gelerek iÅŸçilerin direniÅŸine destek verdi.

ÇEVÄ°K KUVVET, HAKKINI ARAYAN Ä°ÅžÇÄ°YÄ° GÖZALTINA ALDI

Daha sonra fabrikaya gelen ve iÅŸçilerin eyleminin hukuksuz olduÄŸunu iddia eden Emniyet Ä°l Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ±, Mazhar Uzbek ile görüÅŸtü. Uzbek, iÅŸçilerin taleplerinin net olduÄŸunu ve anayasaya aykÄ±rÄ± davrananÄ±n patron olduÄŸunu ifade etti.

Fabrika önüne gelen çok sayÄ±da çevik kuvvet polisi ise kapÄ± önünde bekleyen sendikacÄ±lardan kimlik tespiti için kimliklerini aldÄ± ve direniÅŸteki iÅŸçileri gözaltÄ±na almaya baÅŸladÄ±. Çevik kuvvet ekiplerinin 65 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçiler ve sendika yöneticileri sabah saatlerin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DÄ°SK GIDA-Ä°Åž BASIN AÇIKLAMASINA ÇAÄžRI YAPTI

FotoÄŸraf: Evrensel

TARÄ°Åž'te örgütlü olan DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ iÅŸten atmalara ve gözaltÄ±lara karÅŸÄ± bugün saat 11.00'de fabrika önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirileceÄŸini duyurdu. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 08:45

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