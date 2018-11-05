ABD'nin Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± baÅŸladÄ±, TÃ¼rkiye dahil 8 Ã¼lke muaf

ABD, Ä°ran'a yÃ¶nelik yeni yaptÄ±rÄ±m paketini resmen hayata geÃ§irdi. TÃ¼rkiye'nin muaf olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

ABD yönetimi, 2015'te nükleer anlaÅŸma çerçevesinde kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n enerji, finans ve deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± sektörlerini kapsayan ikinci bölümünü de uygulamaya baÅŸladÄ±. ABD, Türkiye'nin de dahil olduÄŸu 8 ülkeye Ä°ran'a yönelik yaptÄ±rÄ±m paketinde petrol ithalatÄ± konusunda muafiyet tanÄ±dÄ±. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo ile Hazine BakanÄ± Mnuchin Ä°ran'a yaptÄ±rÄ±mlarla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 50 Ä°ran bankasÄ± ve 700'den fazla Ä°ranlÄ±yÄ± yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

RESMEN YÜRÜRLÜÄžE GÄ°RDÄ°

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n nükleer anlaÅŸmadan çekilmesi nedeniyle kademeli olarak geri getirilen Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n ikinci paketi, Washington saati ile 00.01 (TSÄ° 08.01) itibarÄ±yla resmen yürürlüÄŸe girdi.Ä°ran Ulusal Petrol Åžirketi ve iÅŸtiraklerinin uluslararasÄ± faaliyetleri kÄ±sÄ±tlayacak yaptÄ±rÄ±mlarla, ülke ekonomisini zayÄ±flatmayÄ± hedefleyen ABD yönetimi, yabancÄ± finansal kuruluÅŸlarÄ±n Ä°ran Merkez BankasÄ± ve Ä°ranlÄ± diÄŸer bankalarla iÅŸlem yapmasÄ±nÄ± da yaptÄ±rÄ±mlara tabi hale getirdi. AyrÄ±ca, bankalar arasÄ±ndaki uluslararasÄ± fon transferlerini düzenleyen SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) sisteminin, ambargo uygulanan tüm Ä°ranlÄ± finans kuruluÅŸlara kapatÄ±lmamasÄ± halinde ABD’nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na maruz kalacaÄŸÄ± bildirildi.

Bugün itibarÄ±yla hayata geçen ikinci yaptÄ±rÄ±m paketi çerçevesinde ülkenin liman iÅŸletmecileri, tersaneleri ve deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± sektörü ambargo kapsamÄ±na alÄ±nÄ±rken, Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti Gemicilik Åžirketi (IRISL), Ä°ran Güney Gemicilik HattÄ± Åžirketi ve iÅŸtirakleri ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n kara listesine eklendi.

AÇIKLAMA YAPILDI, TÜRKÄ°YE MUAF

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo,ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin birlikte yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada, Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±ndan Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, Tayvan, Japonya, Yunanistan ve Ä°talya’nÄ±n muaf tutulduÄŸunu duyurdu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo;

- Ä°ran Gemicilik ve Enerji Sektörü'nden 200'den fazla kiÅŸi ve geminin,

- 50 Ä°ran bankasÄ± ile 700'den fazla Ä°ranlÄ±yÄ±,

- Ä°ran Hava YollarÄ± ve 65'ten fazla uçaÄŸÄ± ve

- Ä°ran Atom Enerjisi Kurumu ile 23 yan kuruluÅŸ ve ilgili kiÅŸileri yaptÄ±rÄ±m listesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, Avrupa ülkelerinin de Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na uymasÄ± umduklarÄ±nÄ± söyledi ve Ä°ran'a insani yardÄ±m amaçlÄ± iÅŸlemlerin izin verileceÄŸini belirtti.

ABD'NÄ°N 12 ÅžARTI

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo da ABD'nin nükleer anlaÅŸmadan çekilmesinin ardÄ±ndan mayÄ±s ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°ran'la yeni bir anlaÅŸma yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak 12 maddelik ÅŸart ortaya attÄ±.

Pompeo'nun dile getirdiÄŸi ÅŸartlar ÅŸu ÅŸekilde:

1- Ä°ran, UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±na (UAEA) önceki nükleer programlarÄ±nÄ±n askeri boyutlarÄ±nÄ± tamamen açÄ±klamalÄ± ve bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± daimi ve doÄŸrulanabilir olarak tamamen bÄ±rakmalÄ±.

2- Ä°ran, uranyum zenginleÅŸtirmeyi durdurmalÄ± ve bir daha asla plütonyum iÅŸlememeli.

3- Ä°ran, UAEA'ya tüm ülkedeki tesislere koÅŸulsuz eriÅŸim hakkÄ± tanÄ±malÄ±.

4- Ä°ran, balistik füze üretimine son vermeli ve nükleer kapasiteli füze fÄ±rlatma ve geliÅŸtirmeyi durdurmalÄ±.

5 - Ä°ran, gerçek olmayan suçlamalarla tutukladÄ±ÄŸÄ± tüm ABD ve bu ülkenin ortak ve müttefiki olan ülkelerin vatandaÅŸlarÄ±nÄ± serbest bÄ±rakmalÄ±.

6 - Ä°ran, Hizbullah, Hamas ve Filistin Ä°slami Cihad Hareketi de dahil olmak üzere OrtadoÄŸu'daki tüm "terörist gruplara" desteÄŸini geri çekmeli.

7- Ä°ran, Irak hükümetinin egemenliÄŸine saygÄ± duymalÄ± ve Åžii milislerin silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±, tasfiyesi ve yeniden entegrasyonuna izin vermeli.

8- Ä°ran, Husi milislere askeri desteÄŸini kesmeli ve Yemen'de barÄ±ÅŸçÄ±l siyasi çözüm için çalÄ±ÅŸmalÄ±.

9- Ä°ran, Suriye'nin tamamÄ±nda Ä°ran komutasÄ±nda bulunan güçleri geri çekmeli.

10- Ä°ran, Afganistan ve bölgedeki Taliban ve diÄŸer teröristlere verdiÄŸi desteÄŸi kesmeli ve El Kaide’yi barÄ±ndÄ±rmayÄ± bÄ±rakmalÄ±.

11- Ä°ran, Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Kudüs Gücü'nün dünyadaki terörist ve militan ortaklarÄ±na verdiÄŸi desteÄŸi kesmeli.

12- Ä°ran, birçoÄŸu ABD'nin müttefiki olan komÅŸularÄ±na karÅŸÄ± tehditkar davranÄ±ÅŸlarÄ±na son vermeli, Ä°srail'i yok etme ile Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirliklerine füze atmaktan vazgeçmeli.

RUHANÄ°: YAPTIRIMLARI KIRACAÄžIZ

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, ABD’nin yürürlüÄŸe koyduÄŸu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n iyi bir ÅŸekilde kÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Washington yönetiminden, Ä°ran’a karÅŸÄ± tehdit dili kullanmamasÄ±nÄ± isteyen Ruhani, “AmerikalÄ±lara, Ä°ran’Ä±n büyük ulusuyla zor, baskÄ±, yaptÄ±rÄ±m ve tehdit diliyle konuÅŸmamasÄ± gerektiÄŸini net bir dille anlatmalÄ±yÄ±z; ABD cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±” dedi.

Ekonomik kurmaylarÄ±nÄ±n hazÄ±r bulunduÄŸu toplantÄ±da, ABD’den gelen müzakere teklifini deÄŸerlendiren Ruhani, Beyaz Saray’dan öncelikli olarak ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nükleer anlaÅŸmadaki yükümlülerini yerine getirmesini istedi ve “Müzakere için sorunumuz yok fakat siz önce yükümlülükleriniz yerine getirin sonra konuÅŸuruz” dedi. Beyaz Saray’daki mevcut yönetimin süresinin kÄ±sa olmasÄ±nÄ± dilediklerini ifade eden Ruhani, “Mevcut yönetimin süresinin kÄ±sa olmasÄ±nÄ± sadece biz deÄŸil, ABD’nin AvrupalÄ± müttefikleri ile görüÅŸtüÄŸümde bunu onlarÄ±n da dilediÄŸini gördüm” dedi. ABD’nin Ä°ran’dan petrol alan sekiz ülkeyi yaptÄ±rÄ±mlardan muaf tuttuÄŸuna dikkat çeken Ruhani, “Bugün Ä°ran petrol satÄ±ÅŸÄ± devam ettirebiliyorsa bu Ä°ran adÄ±na zafer ve ABD’nin geri adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor” ÅŸeklinde yorumladÄ±.

RUSYA: YAPTIRIMLAR VE KORUMACILIK DÜNYA EKONOMÄ°SÄ°NÄ°N GERÇEÄžÄ° OLDU

Rusya BaÅŸbakanÄ± Dmitri Medvedev, yaptÄ±rÄ±mlar, korumacÄ±lÄ±k ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n çaÄŸdaÅŸ dünya ekonomisinin gerçeÄŸi haline geldiÄŸini, bunun görmezden gelinemeyeceÄŸini ve yeni artÄ±ÅŸ kaynaklarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Resmi ziyaretle gittiÄŸi Çin’de birinci Çin UluslararasÄ± Ä°thalat EXPO fuarÄ±na katÄ±lan Medvedev açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde tüm katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± tebrik ederek, bu olayÄ±n önemine dikkat çekti.

130 ülke temsilcisinin kendi ekonomilerinin imkanlarÄ±nÄ± göstermek ve uluslararasÄ± ticaretin perspektiflerini görüÅŸmek için geldiÄŸini hatÄ±rlatan Medvedev, “Bugün önümüzde dünya ekonomisinin yeni artÄ±ÅŸ kaynaklarÄ±nÄ±n bulunmasÄ±, baskÄ±nÄ±n, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n, korumacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±k iÅŸbirliÄŸi alanÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± gibi hedefler var. Maalesef bu durum çaÄŸdaÅŸ dünyanÄ±n gerçeÄŸi ve biz bunlara gözümüzü kapatamayÄ±z” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Medvedev, ticaretin temelinde özgür rekabet ve serbest ürün ve hizmet daÄŸÄ±lÄ±mÄ± prensiplerinin yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

Ä°LK YAPTIRIM PAKETÄ° 7 AÄžUSTOS'TA YÜRÜRLÜÄžE GÄ°RDÄ°

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, selefi Barack Obama tarafÄ±ndan 2015 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan nükleer anlaÅŸmadan, ülkesini 8 MayÄ±s'ta çekmiÅŸti. Bu kararÄ±n ardÄ±ndan Washington yönetimi, Ä°ran'a yönelik ilk yaptÄ±rÄ±m paketini 7 AÄŸustos’ta yürürlüÄŸe koymuÅŸtu.

Ä°lk yaptÄ±rÄ±m paketi, Ä°ran'Ä±n ABD dolarÄ±na eriÅŸimini, devlet tahvili satmasÄ±nÄ±, altÄ±n ve diÄŸer deÄŸerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapmasÄ±nÄ± ve yolcu uçaÄŸÄ± ya da parçalarÄ±nÄ± ithal etmesini yaptÄ±rÄ±mlara tabi hale getirmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 17:31

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