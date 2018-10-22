Ä°HD'den ajanlaÅŸtÄ±rma tehdidine karÅŸÄ± aÃ§Ä±klama

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi'nden ajanlÄ±k dayatmasÄ± ve tehditlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama: KaÃ§Ä±rÄ±lma vakalarÄ± 90â€™larÄ±n baÅŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor

Cansu PiÅŸkin



ÇeÅŸitli tarihlerde polis olduÄŸunu söyleyen kiÅŸilerce telefonla aranarak önce emniyette çaÄŸÄ±rÄ±lan daha sonra da bu ÅŸahÄ±slar tarafÄ±ndan kaçÄ±rÄ±larak ajanlÄ±k dayatmasÄ± ve tehditlerine maruz bÄ±rakÄ±lan kiÅŸilere iliÅŸkin Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi’nde açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.

Ä°HD Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Avukat Gülseren Yoleri, son günlerde polis tarafÄ±ndan kaçÄ±rÄ±larak resmi gözaltÄ± iÅŸlemi yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n araç içinde sorgulamaya, iÅŸkenceye ve ajanlÄ±k teklifine maruz bÄ±rakÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Zorla kaybetme olaylarÄ±nÄ±n evvelinde bu tür kaçÄ±rma olaylarÄ±nÄ±n olduÄŸuna dikkat çeken Yoleri, “Cumartesi Anneleri’nin 23 yÄ±llÄ±k kesintisiz mücadelesi de kaçÄ±rmalarla baÅŸlayÄ±p kaybetmeyle sonlanan olaylarÄ±n takibine dayanÄ±yor. KaçÄ±rma vakalarÄ±nÄ±n yaÅŸam hakkÄ±nÄ± da ihlal edecek ÅŸekillerde sonlanmasÄ± ihtimalini düÅŸününce endiÅŸe artÄ±yor. Bu tür olaylar mutlaka hukuken takip edilmeli ve kamuoyu bilmeli.” dedi.

Yoleri, olaylara iliÅŸkin suç duyurusunda bulunduklarÄ±nÄ± kaydederek, savcÄ±lara hukuksuzluÄŸa karÅŸÄ± harekete geçme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

‘SEÇÄ°LMÄ°Åž KÄ°ÅžÄ°SÄ°N DEDÄ°LER’

5 Ekim’de Üsküdar Ä°skelesi’nde polis olduÄŸunu söyleyen kiÅŸilerce zorla arabaya bindirilerek Üsküdar Selimiye’deki ormanlÄ±k alana götürüldüÄŸünü anlatan Hamza AÄŸÄ±rman, kendisine ajanlÄ±k teklifi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. AÄŸÄ±rman yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: “5 Ekim’de öÄŸleden sonra 5 civarÄ±nda Üsküdar Ä°skeledi’nden BeÅŸiktaÅŸ’a gitmek için bekliyordum. O sÄ±rada polis olduÄŸunu söyleyen birkaç kiÅŸi geldi. Önce kimliÄŸime bakmak istediler sonra da beni aldÄ±lar arabaya bindirdiler. Bir suçum varsa avukatÄ±mÄ± arayayÄ±m dedim gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler. Telefonumu aldÄ±lar. Emniyete götürecekler sandÄ±m fakat beni ormanlÄ±k bir alana götürdüler. Arabadan indirmeden ÅŸiddet uyguladÄ±lar fakat ormanÄ±n içinde küçük bir kafe vardÄ± o yüzden çok rahat ÅŸiddet uygulayamadÄ±lar. HDP ilçe binasÄ±nda farklÄ± çalÄ±ÅŸmalar yürütülüyormuÅŸ algÄ±dÄ±yla bana ajanlÄ±k teklif ettiler. Bana, ‘Sen seçilmiÅŸ biri olduÄŸun için seni emniyete götürmedik. O yüzden buradasÄ±n’ gibi ÅŸeyler söylediler. AjanlÄ±k tehdidine karÅŸÄ± çÄ±kÄ±nca tehdit edip arabadan aÅŸaÄŸÄ± attÄ±lar.”

Olaydan 2 gün sonra kendisini kaçÄ±ran polislerden birinin cep telefonunu aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AÄŸÄ±rman, “Telefonu açtÄ±ÄŸÄ±mda ‘seni o gün alÄ±koyan kiÅŸilerdenim adÄ±m Cahit’ dedi. Direkt kapattÄ±m telefonu sonra 9-10 kez aradÄ±. Telefonunu açmayÄ±nca mesaj attÄ± 'Telefonu açmaman sana ulaÅŸmamÄ±za engel deÄŸil telefonu aç’ diye.” dedi. AÄŸÄ±rman, Ä°HD’ye baÅŸvuru yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aramalarÄ±n kesildiÄŸini söyledi.

‘90’LAR GÄ°BÄ° BÄ°R SÜREÇ’

HDP Milletvekili Züleyha Gülüm de, son dönemde artan kaçÄ±rma vakalarÄ±nÄ±n yaygÄ±n olarak HDP ve diÄŸer siyasi parti çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Gülüm, “ÇoÄŸu kez telefonla arayarak ‘gel seninle sohbet edeceÄŸiz. Sana en yakÄ±n karakola gel’ deniyor. Gidenler olduÄŸunda karakolun içine alÄ±nmaksÄ±zÄ±n sohbet adÄ± altÄ±nda sorular soruluyor. Bir vakada avukat arkadaÅŸÄ±mÄ±z birlikte gitmiÅŸti. ‘Resmi bir gözaltÄ± var mÄ±’ diye sorduÄŸunda, ‘hayÄ±r sohbet etmek için çaÄŸÄ±rdÄ±k’ cevabÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Üzerinde baskÄ± kurup ardÄ±ndan tehdit ediyorlar.Bu yaygÄ±nlaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Geçen hafta HDP merkez çalÄ±ÅŸanÄ± bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z bu ÅŸekilde kaçÄ±rÄ±lmak istendi. Partiden çÄ±ktÄ±ktan sonra otobüs duraÄŸÄ±nda beklerken sivil iki kiÅŸi yanÄ±na gelip polisiz diyerek bir arabaya bindirmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. ArkadaÅŸÄ±mÄ±z ellerinden kurtularak oradan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ. 90’lar dönemi gibi bir süreç yaÅŸanÄ±yor.” dedi.

‘KÄ°MSENÄ°N SESÄ°NÄ° ÇIKARMADIÄžI BÄ°R ÜLKE YARATMAYA ÇALIÅžIYORLAR’

KaçÄ±rma yöntemin hiçbir hukuksal dayanaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Gülüm, “Ä°ktidarÄ±n topyekûn toplumsal muhalafete HDP’ye ve diÄŸer siyasi partilere gözdaÄŸÄ± verme yöntemlerinden biri oldu kaçÄ±rma. FaÅŸizmin kurumsallaÅŸma süreci dediÄŸimiz bir süreçten geçiyoruz. Devlet tüm mekanizmalarÄ±yla, her türlü yöntemle bu sistemi kurumsallaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Kimsenin sesinin çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± bir ülke yaratmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. KaçÄ±rma eylemleri özellikle gençliÄŸe yönelmiÅŸ durumda. 10 Ekim patlamasÄ±nda olduÄŸu gibi güvenlik önlemi almayanlar, görevini yapmasÄ± gerektiÄŸi yerlerde olmayan güvenlik güçleri maalesef bu tür vakalarda var.” diye konuÅŸtu. Gülüm, baÅŸÄ±na bu tarz olaylar gelen kiÅŸilerin HDP’ye ve Ä°HD’ye baÅŸvuruda bulunmasÄ±nÄ± söyledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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