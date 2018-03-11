İzmir'de GBT kontrolünden sonra 'ajanlık dayatması'

İzmir’de yaşayan Fırat Kırgız isimli bir genç, kendisini durdurup GBT yapan polislerce, 'ajanlık dayatması'na maruz kaldığını ifade etti.

İzmir’de yaşayan 18 yaşındaki Fırat Kırgız, 24 Şubat’ta Çiğli’de çalıştığı fırından çıkıp, evine gitmek üzere İZBAN istasyonuna doğru gitti. İstasyon girişinde polislerce durdurulan Kırgız, Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi. Telefon numarasını da aldıkları Kırgız’ı bir süre bekleten polislerin, bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra kendisine “Yardımcı ol. Senin için iyi olur. Geleceğin için iyi olur” dediği aktarıldı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kanbal'ın aktardığı habere göre Kırgız'ın, polislerin yanından ayrılmasının ardından trene bineceği kendisini telefonundan “Polis A.” olarak tanıtan bir şahıs aradığı belirtilerek, Kırgız'ın görüşme isteyen bu kişinin talebini kabul etmediğini ifade edildi. Kırgız, söz konusu şahsın zorluk çıkarması halinde evinin önüne gelecekleri tehdidiyle karşılaştığını bildirdi.

MİT’E BAĞLI OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Kırgız, “Akşam evde iken tekrar aradılar ve görüşmek istediler. Kabul etmedim ama yine evime gelmek istediklerini söylediler. Evime gelmemeleri için kabul ettim. Kendileri ile yeniden görüştüm. Bu defa MİT’e bağlı olduklarını ve isimlerinin A. ve S. olduğunu söylediler. Kendileri ile çalışmamı istediler. Üyesi olduğum kurumla ilişkimi sürdürmemi ve bu arada yapılacak eylem ve etkinlikleri kendilerine haber vermemi istediler. Tekliflerini reddettim. Kendilerini tersledim. Yanlarından ayrılıp evime gitmek istedim. Bu defa para teklifinde bulundular. Yine kabul etmeyip evime gittim” dedi.

‘PARA TEKLİF EDİP, TUTUKLANMA İLE TEHDİT ETTİLER’

Kırgız’ı, aradan bir hafta geçtikten sonra arayan aynı kişiler, yine görüşmek istediklerini söyledi.

Bu kez 2 bin TL para da teklif edildiğini belirten Kırgız, teklifi reddetmesinin ardından aynı numaranın kendisini bir süre rahatsız etmeye devam ettiğini ve MİT’ten olduklarını söyleyerek, kendileri ile çalışmaması durumunda Mart ayında görülecek olan dava duruşmasında tutuklanmasını sağlayacakları yönünde tehdit ettiklerini anlattı. (İzmir/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 09:53

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