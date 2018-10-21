Tutanaktaki koordinatlarda kaybedilenlerin kemikleri bulundu

DargeÃ§it JÄ°TEM DavasÄ±'nda dosyaya eklenen koordinatlarÄ±n kaybedilen iki kiÅŸinin kemiklerinin bulunduÄŸu maÄŸaranÄ±n koordinatlarla aynÄ± olduÄŸu belirlendi

Ahmet KANBAL

“Dargeçit JÄ°TEM DavasÄ±” dosyasÄ±na eklenen 1995 tarihli tutanakta geçen “50-51 koordinatlarÄ±” ile o tarihte kaybedilen Nedim Akyön ile Davut AltÄ±nkaynak’Ä±n kemiklerinin bulunduÄŸu maÄŸaranÄ±n koordinatlarÄ±nÄ±n aynÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Av. Erdal Kuzu, “Dosyada ciddi bir delil olarak kabul ediyoruz bunu” dedi.

Mardin’in Dargeçit ilçesinde 29 Ekim 1995 ile 08 Mart 1996 tarihleri arasÄ±nda Davut AltÄ±nkaynak (13), Seyhan DoÄŸan (14), Nedim Akyön (16), Mehmet Emin Aslan (19), Abdurrahman Olcay (20), Abdurrahman CoÅŸkun (21), Hikmet Kaya (24) ve Süleyman Seyhan (57) kaybedilmiÅŸti. GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra 3’ü çocuk 8 kiÅŸi ile onlarÄ±n ailelerine bilgi verdiÄŸi iddia edilen Uzman ÇavuÅŸ Bilal BatÄ±r’Ä±n kaybedilmesine iliÅŸkin aralarÄ±nda karakol komutanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 18 kiÅŸi hakkÄ±nda, “taammüden öldürme” suçundan açÄ±lan dava bugün devam edecek. Kamuoyunda “Dargeçit JÄ°TEM” olarak bilinen ve 30 Ekim 2014 tarihinde baÅŸlayan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± AdÄ±yaman 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

ASKERLER TARAFINDAN TUTULAN TUTANAK DOSYADA

GeçtiÄŸimiz yÄ±l Ankara 5’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne nakledilen, ancak YargÄ±tay tarafÄ±ndan tekrardan AdÄ±yaman’a taÅŸÄ±nan dava dosyasÄ±na, 2 KasÄ±m 1995 yÄ±lÄ±nda astsubay baÅŸçavuÅŸlar Mahmut YÄ±lmaz, Haydar Topçam ve Ahmet Çiçek tarafÄ±ndan tutulan ve olayÄ± aydÄ±nlatacak bir tutanak da eklendi.

Söz konusu tutanakta, “Silah deposu olduÄŸu bildirilen UlaÅŸ Köyü DoÄŸusundaki (50-51) koordinatlarÄ±nda bulunan sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa gitmek üzere saat 15.30’da yola çÄ±kan bir zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± üzerinde bulunan Ä°lçe J. KomutanÄ± Mehmet Tire komutasÄ±ndaki konvoyun Dargeçit ilçesinin KÄ±lavuz Köyü istikametine çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. 250. metresinde zÄ±rhlÄ± tugay aracÄ± üzerindeki Bixi marka mekanik ve elektrikle çalÄ±ÅŸan makinalÄ± tüfeÄŸi kendiliÄŸinden ateÅŸ almasÄ± sonucu araç içerisinde bulunan J.K. Mehmet Tire, sol göz alt kapaÄŸÄ±ndan, J. Astsubay BaÅŸçavuÅŸ Ahmet Çiçek saÄŸ ayak diz üstünden, Midyat Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda görevli GKK. larÄ±ndan Hüseyin AltunÄ±ÅŸÄ±k alÄ±n kÄ±smÄ±ndan yaralanmÄ±ÅŸ olup…” ifadeleri yer aldÄ±.

JANDARMA KOORDÄ°NATLARIN UYUÅžTUÄžUNU TEYÄ°T ETTÄ°

TutanaÄŸÄ±n dosyaya eklenmesinin ardÄ±ndan, avukatlar tutanakta bahsi geçen “50 - 51 koordinatlarÄ±” ile 2015 yÄ±lÄ±nda kemiklerine ulaÅŸÄ±lan iki çoban Nedim Akyön ve Davut AltÄ±nkaynak’Ä±n kemiklerinin bulunduÄŸu alanÄ±n ayrÄ± yerler olup olmamasÄ±nÄ±n sorulmasÄ±nÄ± istedi. Söz konusu talebi yanÄ±tlayan Mardin Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 2 KasÄ±m 1995’teki tutanakta geçen “50-51 koordinatlarÄ±” ile Akyön ve AltÄ±nkaynak’a ait kemiklerin bulunduÄŸu 2015 tarihli tutanaktaki UlaÅŸ (Dîlan) köyündeki Pekurt MaÄŸaralarÄ±nÄ±n koordinatlarÄ±nÄ±n aynÄ± olduÄŸunu bildirdi.

AVUKAT ERDAL KUZU: CÄ°DDÄ° BÄ°R DELÄ°L

Tutatanktaki koordinatlar ile Akyön ve AltÄ±nkaynak’Ä±n kemiklerinin bulunduÄŸu maÄŸaranÄ±n koordinatlarÄ±nÄ±n uyuÅŸmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren dosyanÄ±n avukatÄ± Erdal Kuzu, “1995 yÄ±lÄ±nda ailelerin baÅŸvurusu üzerine söz konusu tarihte görevlilerin ifadesine baÅŸvurulmuÅŸtu. Bu görevlilerin bir tanesi çocuklarÄ±n bir zÄ±rhlÄ± araca bindirilerek, 50-51 koordinatlarÄ±na götürüldüklerini de ifade etmiÅŸti. Bu nedenle dosyada ciddi bir delil olarak kabul ediyoruz bunu” ifadelerini kullandÄ±.

YASAÄžA RAÄžMEN YAKINLARININ AKIBETÄ°NÄ° SORUYORLAR

Gülistan Caddesi’nin kendilerine yasaklanmasÄ± üzerine Ä°HD Batman Åžubesi’nde eylemlerini sürdüren kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±, 3 metrelik odada kayÄ±plarÄ±n akÄ±betini sormaya devam ediyor. YasaÄŸa raÄŸmen ise kayÄ±p yakÄ±nlarÄ± 412’inci haftada eylemlerini gerçekleÅŸtirdi. KayÄ±p yakÄ±nlarÄ± Mezopotamya AjansÄ±’ndan Metin Yoksu’ya açÄ±klamalarda bulundu. Ocak 1995 yÄ±lÄ±nda Kozluk’a baÄŸlÄ± Zediya MezrasÄ±’na yapÄ±lan baskÄ±n sÄ±rasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan M. Åžirin Altu’dan bir daha haber alÄ±namadÄ±. AblasÄ± Altusaç Biçici (49) ise kaybedildiÄŸi günden bu yana kardeÅŸinin akÄ±betini sorarak, faillerin yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyor.

1993 tarihinde 60’Ä±ncÄ± YÄ±l Ortaokulunda okuduÄŸu yÄ±llarda Hizbullah tarafÄ±ndan birkaç kez tehdit edilen Zeki AkyÄ±ldÄ±z’dan, Silvan’da ablasÄ±nÄ±n ziyaretine gitmek için çarÅŸÄ±ya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kendisinden bir daha haber alÄ±namadÄ±. AblasÄ± Birgül Ekinci (53) ise, o günden bu yana ise siyah tülbetini takarak her hafta Cumartesi günü kardeÅŸinin akÄ±betini aramaya baÅŸladÄ±. Ekinci, “ Nerede ne ÅŸekilde olursa olsun ben ise kardeÅŸimin ya ölüsünü ya da dirisini istiyorum. EÄŸer kardeÅŸim öldürüldü ise de onun faillerinin yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyorum. Ben hesap sormayÄ± sürdüreceÄŸim” diye konuÅŸtu. (Mardin/MA)

FotoÄŸraf: MA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 21:14

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