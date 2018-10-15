Myrleia Antik Kenti Ã¼zerine inÅŸa edilen AVM protesto edildi

DoÄŸayÄ± ve Ã‡evreyi Koruma DerneÄŸi Ã¼yeleri, Mudanya'daki Myrleia Antik Kenti Ã¼zerine inÅŸa edilen AVM'yi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde protesto etti.

Bursa'nÄ±n Mudanya ilçesinde 2 bin 700 yÄ±llÄ±k tarihe sahip Myrleia Antik Kenti üzerine inÅŸa edilen alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi (AVM), 'Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±' baÅŸvurusu yapÄ±larak YapÄ± KayÄ±t Belgesi alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±ldÄ±. DoÄŸayÄ± ve Çevreyi Koruma DerneÄŸi (DOÄžADER) üyeleri, tören sÄ±rasÄ±nda AVM önünde döviz ve sloganlarla eylem yaptÄ±.

Bursa Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ± Koruma Bölge Kurulu, 2010 yÄ±lÄ±nda yüzey çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda yoÄŸun seramik parçalarÄ±na rastlanan Mudanya liman mevkisindeki alanÄ±, 3'üncü derece arkeolojik sit alanÄ± ilan ederek imara açtÄ±. Bir firma da 2012 yÄ±lÄ±nda bölgede AVM inÅŸaatÄ±na baÅŸladÄ±. AVM'nin temel kazÄ±larÄ± sÄ±rasÄ±nda M.Ö. 7'nci yüzyÄ±la ait antik kentin duvarlarÄ±na ve taÅŸ heykellere rastlandÄ±. Kurul, incelemeleri ardÄ±ndan inÅŸaatÄ±n devam etmesine izin verirken, antik kente ait tarihi kalÄ±ntÄ±larÄ±n da cam çerçeve içinde koruma altÄ±na alÄ±narak AVM'nin alt katÄ±nda sergilenmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Kitle örgütlerinin oluÅŸturduÄŸu Myrleia Antik Kent Platformu, Bursa 1'inci Ä°dare Mahkemesi'nde, kurul kararÄ±nÄ±n iptali istemiyle dava açtÄ±. YargÄ± sürecinde el deÄŸiÅŸtiren AVM'nin yeni sahibi firma, 4 bin 630 metrekaresi kapalÄ±, otoparkla birlikte 9 bin 312 metrekarelik alana inÅŸa edilen tesisi iÅŸletmeye açabilmek için 'Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±' baÅŸvurusu yaparak YapÄ± KayÄ±t Belgesi aldÄ±.

TÖRENLE AÇILDI

AVM'nin açÄ±lÄ±ÅŸ törenine, Mudanya KaymakamÄ± Faik Oktay Sözer, Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ ve Nilüfer Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Bozbey katÄ±ldÄ±.

'BELEDÄ°YEDEN ALINAN RUHSATLA AÇILDI' Ä°DDÄ°ASI

AVM'yi iÅŸletmeye açan firmanÄ±n Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hüseyin Özdilek, merkezin, 2012 yÄ±lÄ±nda yasalar çerçevesinde sit alanÄ± üzerine inÅŸa edildiÄŸini öne sürerek, "Bina bitmiÅŸ, anahtar teslim hale gelmiÅŸti. Daha sonra mahkeme süreçleri devam etmiÅŸ ve 2018 yÄ±lÄ±nda devlet, 'Benim vatandaÅŸÄ±m mahkemelerle uÄŸraÅŸmasÄ±n. YÄ±kÄ±m cezasÄ± bile olsa, para cezasÄ± bile olsa hepsini affediyorum, gelin ruhsatÄ±nÄ± vereyim' demiÅŸ ve ruhsatÄ±nÄ± vermiÅŸ. Bu alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi de bugün yasalara dayanarak Mudanya Belediyesi'nden alÄ±nan ruhsatla açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" iddiasÄ±nda bulundu

DOÄžADER'DEN TEPKÄ°

Tören sÄ±rasÄ±nda DOÄžADER üyeleri ise AVM'ye protesto etti. AVM önündeki otoparkta toplanan grup, ellerinde dövizlerle tepkilerini gösterdi. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan dernek üyesi Caner Gökbayrak, "4-5 yÄ±ldÄ±r mücadele yürütüyoruz. Davalar açtÄ±k. Ne yazÄ±k ki çeÅŸitli adaletsizlikler sonucu bu market tamamlandÄ±. DavamÄ±z devam ediyordu, ancak 'imar affÄ±' rezaletinden yararlandÄ±lar. Åžu an antik kent üzerine kurduÄŸu AVM'nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapÄ±yor. Bu durumdan habersiz olan vatandaÅŸlar çok fazla. 2 bin 700 yÄ±llÄ±k bir tarihe sahip olan bu alanÄ±n korunmasÄ±nÄ± talep ediyoruz" dedi. (Bursa/DHA)

Bursa'da 2 bin 700 yÄ±llÄ±k tarihin Ã¼zerinde AVM Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±!

Myrleia antik kentinin AVM yapÄ±lmasÄ± iÃ§in imar affÄ± baÅŸvurusu

Myrleia antik kentine AVMâ€™ye karÅŸÄ± â€˜Arkeoparkâ€™ resti

Antik kent Ã¼zerine yapÄ±lmak istenen AVM'ye boykot kararÄ±

'Myrleia antik kenti mÃ¼ze olsun'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 19:18

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