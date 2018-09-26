Myrleia antik kentine AVMâ€™ye karÅŸÄ± â€˜Arkeoparkâ€™ resti

Mudanya Belediyesi, Myrleia antik kenti Ã¼zerine kurulmak istenen AVMâ€™nin bulunduÄŸu alanÄ±n arkeopark olarak dÃ¼zenlenmesine dair Ã¶nerge sunacak.

Mudanya Belediyesi, Myrleia antik kenti üzerine kurulmak istenen AVM’nin bulunduÄŸu alandaki taÅŸÄ±nmazlarÄ±n arkeopark olarak düzenlenmesine iliÅŸkin imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi önergesini belediye meclisine getirmeye hazÄ±rlanÄ±yor.

Mudanya Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri TürkyÄ±lmaz, Myrleia Antik Kenti’nin liman kÄ±smÄ±nda bulunan kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n hapsedildiÄŸi Özdilek AVM’ye karÅŸÄ± mücadelede kararlÄ±. Mudanya Belediyesi, AVM’nin bulunduÄŸu alandaki taÅŸÄ±nmazlarÄ±n arkeopark olarak düzenlenmesine iliÅŸkin 1/1000 Ölçekli Uygulama Ä°mar PlanÄ± DeÄŸiÅŸikliÄŸi önerisini belediye meclisine sunmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Belediye ayrÄ±ca AVM inÅŸaatÄ±nÄ±n devam etmesi ve tamamlanmasÄ±nÄ±n önünü açan kararlara imza atan Müzeler MüdürlüÄŸü uzmanlarÄ±, kurul üyeleri ve bilirkiÅŸiler hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmasÄ± için suç duyurusunda bulunacak.

Mudanya’nÄ±n ilk kurulduÄŸu yer olan 2 bin 700 yÄ±llÄ±k Myrleia Antik Kenti’nin liman kÄ±smÄ±nda bulunan kalÄ±ntÄ±larÄ± Özdilek AVM’ye hapsedilirken, Mudanya Belediyesi “Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±” kapsamÄ±nda ruhsat alan Özdilek’e karÅŸÄ± bir hamleyle yanÄ±t veriyor. Myrleia Antik Kenti Platformu ile birlikte tarihi talana karÅŸÄ± mücadelede kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± belirten Mudanya Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri TürkyÄ±lmaz, Ömerbey Mahallesi 1503 Ada ve 18-19 parsel sayÄ±lÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n arkeopark olarak düzenlenmesine iliÅŸkin 1/1000 Ölçekli Uygulama Ä°mar PlanÄ± DeÄŸiÅŸikliÄŸi önerisini belediye meclisine sunmaya hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Mudanya Belediyesi ayrÄ±ca, kazÄ± raporlarÄ±nda imzasÄ± bulunan Bursa Müzeler MüdürlüÄŸü uzmanlarÄ±, AVM inÅŸasÄ±nÄ±n devam etmesi ve tamamlanmasÄ±nÄ±n önünü açan kararlara imza atan Bursa Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulu üyeleri ve uzmanlarÄ±, kültür varlÄ±klarÄ±nÄ± ve eksik sondajlarÄ± görmezden gelerek hazÄ±rladÄ±klarÄ± raporla mahkeme heyetini yanÄ±ltan bilirkiÅŸiler hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmasÄ± için Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusunda bulunmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

FotoÄŸraf: Mudanya Belediyesi

Ä°nÅŸaatÄ±n devamÄ±na izin veren görevlilerin tamamÄ± hakkÄ±nda yeniden yargÄ± yoluna baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± belirten TürkyÄ±lmaz, “Bu organize talan çetesi mahkemede aklansa da vicdanlarda affedilmeyecek. Dönemin Koruma Kurulu üyelerine soruyoruz. Kurtarma kazÄ±sÄ±nda ortaya çÄ±kan böylesine önemli kültür varlÄ±klarÄ±na raÄŸmen, neden inÅŸaat alanÄ±nÄ±n tamamÄ±nda sondaj kazÄ±sÄ± istenmeden AVM için izin verilmiÅŸtir? TaÅŸÄ±nmaz kültür varlÄ±ÄŸÄ± yoÄŸun ve devam eden bir ÅŸekilde ortaya çÄ±kan bir alanda, neden taÅŸÄ±nmazÄ±n tamamÄ± 1. Derece Arkeolojik SÄ°T alanÄ± olarak tescil edilmemiÅŸtir? Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± resmi yazÄ± ile kamulaÅŸtÄ±rmayÄ± taahhüt etmesine raÄŸmen, neden kurul üyeleri korumayÄ± gerekçe göstererek AVM inÅŸaatÄ±nÄ±n devam etmesi yönünde karar almÄ±ÅŸlardÄ±r? Bu organize bir talandÄ±r. Kurum üyeleri daha sonralarÄ±nda ise belirli mevkilere getirilerek ödüllendirilmiÅŸtir. Özdilek AVM ile ilgili bütün kirli sÄ±rlar açÄ±ÄŸa çÄ±kacak. Hepsini istifaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Mudanya Belediyesi

TARÄ°HÄ° TALANA Ä°MZA ATANLAR, ÖDÜLLENDÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

AVM’yi savunan dönemin Bursa Müzeler Müdürü Enver SaÄŸÄ±r daha sonra Anadolu Medeniyetleri Müzesi MüdürlüÄŸü’ne atanmÄ±ÅŸtÄ±. Dönemin AnÄ±tlar Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Murat TaÅŸ, Ä°znik Alan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na, Arkeolog Prof. Dr. Rüstem Aslan ise Troia KazÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na atandÄ±.

ADIM ADIM TALANIN HÄ°KAYESÄ°

Kentin oturduÄŸu alan ilk olarak Bursa Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kurulu’nun 24.01.1992 tarih ve 2271 sayÄ±lÄ± kararÄ± ile SÄ°T kapsamÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. UludaÄŸ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Åžahin, 2010 yÄ±lÄ±nda kentin yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alanÄ± belirlemeye yönelik yüzey araÅŸtÄ±rmasÄ± yapmÄ±ÅŸ ve mevcut SÄ°T alanÄ±nÄ±n antik limana kadar geniÅŸlemesi yönünde bir rapor hazÄ±rlayarak Bursa Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulu’na sunmuÅŸtu. Myrleia’nÄ±n liman yapÄ±larÄ±nÄ±n bulunmasÄ± gereken alanda 2012 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan hafriyat çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda antik kente ait kalÄ±ntÄ±larÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Bursa Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulu alanÄ± 3. Derece Arkeolojik SÄ°T alanÄ± olarak tescil edip, temel hafriyatÄ±na baÅŸlanan yapÄ±da çalÄ±ÅŸmalarÄ± durdurdu. Daha sonra arazide Bursa Müzeleri MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan kurtarma kazÄ±larÄ±na baÅŸlandÄ±.

FotoÄŸraf: Mudanya Belediyesi

KazÄ±larda antik çaÄŸa ait yapÄ± kalÄ±ntÄ±larÄ±, bronz çocuk heykeli, içerisinde halen freskolu duvarlar ve hububat bulunan odalarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± üzerine kurtarma kazÄ±larÄ±, Bursa Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulu kararÄ± ile sondaj kazÄ±larÄ±na dönüÅŸtürüldü. Ancak sondaj kazÄ±larÄ± belirli sÄ±klÄ±kta uygulamanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alanÄ±n tamamÄ±nda yapÄ±lmadan kazÄ±lar sonlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, ayrÄ±ca Müze MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan alanÄ±n tamamÄ±nda SÄ°T derecesinin yükseltilmesi yönünde sonuç raporunda herhangi bir öneride bulunulmamÄ±ÅŸtÄ±.

Kurtarma kazÄ±larÄ± ile açÄ±ÄŸa çÄ±kan yapÄ± kalÄ±ntÄ±larÄ±na raÄŸmen, Bursa Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulu üyeleri de AVM inÅŸaatÄ±nÄ±n devam etmesi yönünde karar verdi. AVM inÅŸaatÄ± tamamlanÄ±p, içerisi doldurulup alÄ±ÅŸveriÅŸe baÅŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Bursa 1. Ä°dare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararÄ± almÄ±ÅŸ ve AVM resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapamadan tekrar raflarÄ±nÄ± boÅŸaltmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra AVM sahibi deÄŸiÅŸmiÅŸ, Bursa 1. Ä°dare Mahkemesi’nin aldÄ±ÄŸÄ± karar DanÄ±ÅŸtay tarafÄ±ndan bozulmuÅŸtu. AçÄ±lan yeni davaya bilirkiÅŸi olarak tayin edilen Doç. Dr. H. Ferudun GümüÅŸ, Yrd. Doç. Dr. A. Vefa ÇobanoÄŸlu ve Adil Bayram, uzmanlÄ±k alanlarÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen antik kentin limanÄ± üzerindeki uygulamalarÄ±, arkeolojik kazÄ±larda elde edilen verileri göz ardÄ± ederek imar mevzuatÄ±na uygun olduÄŸu yönde görüÅŸ verdi. (Bursa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 13:33

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