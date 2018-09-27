Antik kent Ã¼zerine yapÄ±lmak istenen AVM'ye boykot kararÄ±

BursalÄ±lar M.Ã–. 7'nci yÃ¼zyÄ±la ait Myrleia antik kenti Ã¼zerine AVM yapmak isteyen Ã–zdilekâ€™i boykot edeceklerini duyurdu

Bursa'da bulunan Myrleia Antik Kenti’nin kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n hapsedildiÄŸi Özdilek AVM’ye karÅŸÄ± boykot kararÄ± alÄ±ndÄ±. Myrleia Antik Kenti Platformu, imar affÄ±ndan yararlanarak ruhsat alan ve antik kent üzerinde AVM iÅŸletecek olan Özdilek’e tepki gösterek “Palmira Antik Kenti IÅžÄ°D tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, Afganistan’da Buda heykelleri parçalandÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°srail yönetiminin Kudüs’teki uygulamalarÄ±yla içimiz nasÄ±l acÄ±dÄ±ysa, Bursa’da bir market zincirinin uygulamalarÄ± da içimizi acÄ±tÄ±yor. Gelin o marketi Mudanya’da çalÄ±ÅŸtÄ±rmayalÄ±m” diyerek, boykot çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

PARK OLARAK DÜZENLENECEK

FotoÄŸraf: Evrensel

AçÄ±klamada konuÅŸan Mudanya Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri TürkyÄ±lmaz, AVM inÅŸaatÄ±nÄ±n önünü açan kararlara imza atan müzeler müdürlüÄŸü uzmanlarÄ±, kurul üyeleri ve bilirkiÅŸiler hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± söyledi. BaÅŸta MudanyalÄ±lar olmak üzere tüm Türkiye’ye çaÄŸrÄ±da bulunan BaÅŸkan TürkyÄ±lmaz, “Ekim ayÄ± meclisine sunulmak üzere plan deÄŸiÅŸikliÄŸini gündeme getirdik. Umuyorum ki diÄŸer siyasi partiler de arkeopark müze ÅŸeklinde düzenleyeceÄŸimiz plan deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± çÄ±kmayacaktÄ±r. AVM’nin giriÅŸini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yol, Mudanya Belediyesi’nin tapulu yeri. O yol Demiryolu ParkÄ± olarak belediyemizin çalÄ±ÅŸmasÄ±yla planlanÄ±p, yürüyüÅŸ yolu yapÄ±lacak. Myrleia’nÄ±n hem Mudanya’mÄ±za hem ülkemize kazandÄ±rÄ±lmasÄ± için hem esnafÄ±mÄ±zÄ±n hem halkÄ±mÄ±zÄ±n mücadelesi gerekiyor” dedi.

‘TESCÄ°L Ä°ÇÄ°N KARARA GEREK YOK’

DanÄ±ÅŸtay tarafÄ±ndan Myrleia Antik Kenti Platformu lehine bozulan kararÄ±n ardÄ±ndan hala bir keÅŸif ve bilirkiÅŸi incelemesi beklendiÄŸini hatÄ±rlatan Bursa Barosu BaÅŸkanÄ± Gürkan Altun ise, “OranÄ±n antik kent olduÄŸunu, dünya mirasÄ± olduÄŸunu ortaya koymak için tescil kararÄ±na mÄ± ihtiyaç vardÄ±r?” diye sordu. BurayÄ± 3. Derece SÄ°T olarak tescil eden dönemin kurul üyelerinin hep birlikte dünyaya karÅŸÄ± suç iÅŸlediklerini belirten Altun “Bizim bütün dünya haklarÄ±nÄ±n sahip olduÄŸu tarihi alan üzerine, geçmiÅŸin üzerine, geleceÄŸi inÅŸa edeceÄŸimiz deÄŸerlerimiz üzerine AVM asla yapÄ±lamaz. Palmira Antik Kenti IÅžÄ°D tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda nasÄ±l içimiz acÄ±dÄ±ysa, Afganistan’da Buda heykelleri parçalandÄ±ÄŸÄ±nda nasÄ±l içimiz acÄ±dÄ±ysa, Ä°srail’in Kudüs’teki uygulamalarÄ± nasÄ±l içimizi acÄ±ttÄ±ysa, bu market zincirinin uygulamalarÄ± da içimizi acÄ±tÄ±yor. Halka raÄŸmen hiçbirÅŸey yapÄ±lamaz. Hiçbir duyarlÄ± BursalÄ±nÄ±n buradan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” ifadelerini kullandÄ±.

‘O MARKET BURADA ÇALIÅžMAYACAK’

DoÄŸader BaÅŸkanÄ± Caner Gökbayrak ise platformun aldÄ±ÄŸÄ± boykot kararÄ±nÄ± açÄ±klayarak, Mudanya halkÄ±nÄ±n liman kÄ±smÄ±nda bulunan antik kent üzerine kurulan AVM’yi istemediÄŸini net olarak ortaya koyduÄŸunu söyledi. Mücadelerinde türlü adaletsizliklerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Gökbayrak “En son bir kozumuz kaldÄ±. Biz Özdilek’i boykot etmeye karar verdik. Özdilek sadece kendini, düÅŸünerek halka, insanlÄ±k tarihine ihanet etmiÅŸtir. Biz buna izin vermeyeceÄŸiz. Burada o market çalÄ±ÅŸamayacak. Özdilek’in sadece Bursa’da deÄŸil, Türkiye’nin her yerinde marketi vardÄ±r. Boykotu Türkiye’ye yayalÄ±m. Sermayenin bu aç gözlülüÄŸüne karÅŸÄ± halkÄ±n direniÅŸi baÅŸlÄ±yor” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

Myrleia antik kentine AVMâ€™ye karÅŸÄ± â€˜Arkeoparkâ€™ resti

Bursa'da 2 bin 700 yÄ±llÄ±k tarihin Ã¼zerinde AVM Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 15:29

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