Bursa'da 2 bin 700 yÄ±llÄ±k tarihin Ã¼zerinde AVM Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±!

Bursa'da M.Ã–. 7'nci yÃ¼zyÄ±la ait antik kentin Ã¼zerinde AVM inÅŸaatÄ±na baÅŸlandÄ±.

Bursa’nÄ±n Mudanya ilçesinde 2 bin 700 yÄ±llÄ±k Myrleia Antik Kenti üzerinde AVM için ‘Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±’ndan yararlanarak Mudanya Belediyesi’nden YapÄ± Kullanma RuhsatÄ± alan Özdilek Holding, çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. Mudanya Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri TürkyÄ±lmaz, “Yasa gereÄŸi, ruhsat vermek zorunda kaldÄ±k. Kamuoyunun bu konuda duyarlÄ± olmasÄ± için eylemler yapacaÄŸÄ±z. AçlÄ±k grevini dahi düÅŸünüyoruz” dedi.

Bursa Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ± Koruma Bölge Kurulu'nun 3'üncü derece arkeolojik sit alanÄ± ilan ederek imara açtÄ±ÄŸÄ± Mudanya liman mevkiinde, 2012 yÄ±lÄ±nda AVM inÅŸaatÄ±na baÅŸlandÄ±. AVM'nin temel kazÄ±larÄ± sÄ±rasÄ±nda M.Ö. 7'nci yüzyÄ±la ait antik kentin duvarlarÄ±na ve taÅŸ heykellere rastlandÄ±. Kurul, inÅŸaatÄ±n devam etmesine izin verirken, antik kente ait tarihi kalÄ±ntÄ±larÄ±n da cam çerçeve içinde koruma altÄ±na alÄ±narak AVM'nin alt katÄ±nda sergilenmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. YaÅŸam savunucularÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu Myrleia Antik Kent Platformu, Bursa 1'inci Ä°dare Mahkemesi'nde, kurul kararÄ±nÄ±n iptali istemiyle dava açtÄ±. DanÄ±ÅŸtay'Ä±n 2 kez bozarak yerel mahkemeye geri gönderdiÄŸi dosyada, yargÄ± süreci devam ediyor.

Fotograf: Enver Fatih TÄ±kÄ±r- TarÄ±k Arslan

‘Ä°MAR BARIÅžI’NA KARÅžI KAMULAÅžTIRMA KARARI

YargÄ± sürecinde el deÄŸiÅŸtiren AVM'nin yeni sahibi ÅŸirket, otoparkla birlikte 9 bin 312 metrekarelik alana inÅŸa edilen tesisi iÅŸletmeye açabilmek için 'imar barÄ±ÅŸÄ±' baÅŸvurusu yaparak yapÄ± kayÄ±t belgesi aldÄ±. Mudanya Belediyesi ise ÅŸirketin AVM'yi iÅŸletmeye açma giriÅŸimine, söz konusu alanla ilgili acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ± alarak cevap verdi. YaÅŸam savunucularÄ± ÅŸirketin AVM'yi iÅŸletmeye açma giriÅŸimini protesto etti. Bu geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±rken, daha önce imar barÄ±ÅŸÄ± baÅŸvurusu yaparak kayÄ±t belgesi alan Özdilek Holding, bu baÅŸvurunun sonunda YapÄ± Kullanma RuhsatÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan izin belgesini Mudanya Belediyesi’nden aldÄ±. Holding yetkilileri, AVM'nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ± için binada temizlik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±.

‘GEREKÄ°RSE AÇLIK GREVÄ° YAPACAÄžIZ’

Özdilek Holding’e yasa gereÄŸi ruhsat vermek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Mudanya Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri TürkyÄ±lmaz, "Hüseyin Özdilek, imar barÄ±ÅŸÄ±ndan yararlanarak iÅŸletme ruhsatÄ±nÄ± aldÄ±. Biz de bu arada kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±k. Henüz bakanlÄ±ktan resmi olur gelmedi. Bu süreç devam edecek. Bizim, kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±mÄ±z devam edecek. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan gelecek kararÄ± bekleyeceÄŸiz. BuranÄ±n; AVM olarak çalÄ±ÅŸmamasÄ± için baÅŸka alternatifler varsa, onlarÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz. Kamuoyunun bu konuda duyarlÄ± olmasÄ± için eylemler yapacaÄŸÄ±z. AçlÄ±k grevini dahi düÅŸünüyoruz. BunlarÄ± gerçekleÅŸtireceÄŸiz” dedi. (Bursa/DHA)

Myrleia antik kentinin AVM yapÄ±lmasÄ± iÃ§in imar affÄ± baÅŸvurusu

Antik kent Ã¼zerine AVM iÃ§in 'imar barÄ±ÅŸÄ±' baÅŸvurusu protesto edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 11:41

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