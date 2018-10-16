16 Ekim 2018 04:41
Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 00:53

Neandertallerin düşündüğümüz kadar kaba olmadığını gösteren 4 özellik

Eski atalarımızla ilgili tüm gerçekleri biliyor muyuz? Son birkaç yıldaki keşifler, Neandertallerin ne olduğu konusundaki tanımımızı değiştiriyor.

Neandertallerin düşündüğümüz kadar kaba olmadığını gösteren 4 özellik

(Fotoğraf:pixabay)

    • Paylaş

    40 bin yıl önce yok olan Neandertaller en yakın akrabalarımızdı. Ancak, 1856'da bu insanımsı türleri keşfettiğimizden beri, onları vahşi, tecrübesiz ‘mağara insanları’ olarak biçimlendirmeye yöneldik. Bu, artık modası giderek geçen bir görüş. Bilim insanları, Neandertallerin hayatlarının -bitkileri kullanmaları, aile yaşamları ve sanatsal becerilerine kadar- iç yüzünü ortaya çıkardıkça, onların ilkel bir tür oldukları fikri her seferinde bir kez daha çürütülüyor. Neandertaller üzerinde uzmanlaşmış arkeolojik araştırmacı Rebecca Wragg Sykes, eski insanlara dair anlayışımızı değiştiriyor:

    1 – NEANDERTALLER GURMEYDİ

    Neandertaller Avrasya’da, Kuzey Galler’den Filistin’e ve Sibirya’ya kadar uzanan bir bölgede yaşadılar. Böylesine büyük bir alanda yaşayan Neandertallerin çok çeşitli yiyecekleri tükettiklerine şaşırmamak gerekir. Gruplar halinde iş birliği yaparak, ayı, gergedan ve deve gibi zorlu hayvanları avladılar. Hayvanlara yakın mesafeden saplamak ya da uzaktan öldürmek için mızrak benzeri yapılar tasarlıyorlardı. Avlarını öldürdükten sonra, uzmanlık yeteneklerini konuşturup avlarının derilerini soyup etlerini doğruyor, beyinden buta kadar en yağlı etlerini ayırıyor, hatta kemiklerini çok besleyici kemik iliği için eziyor ve muhtemelen kaynatıyorlardı.

    Büyük avlarının yanı sıra Neandertaller tavşan ve kuşları yakalıyor, kabuklu deniz hayvanları topluyorlardı. Antep fıstığı, ceviz, çam fıstığı, hurma, incir, zeytin ve üzüm gibi meyve ve yemişler de diyetlerinde şaşırtıcı derecede büyük rol oynuyordu. 2018 yılında yayınlanan Neandertal dişlerindeki farklı aşınma modelleri ve mikroskobik kalıntıların titiz incelemeleri, yumruların (yaban turbu, nilüfer) ve tohumların (yabani tahıl, bezelye, mercimek) soyulması veya ayıklanmasına ihtiyaç duyulan yiyeceklerin, tüm Avrupa'daki Neandertallerin menüsünde olduğunu doğrulamıştır. Belçika ve Irak kadar birbirinden uzak tesislerde, kavurma ve kaynatma yöntemleri ile bitkileri pişirdiklerine dair kanıtlar bulundu. Ne zaman ve nerede yaşadıklarına bakılmaksızın, Neandertaller doğanın verdiği ödüllerden tam olarak yararlandılar.

    2 – NEANDERTALLER SANATÇIYDI

    Neandertallerin yaratıcı olduklarına ve sembolizm anlayışını kullandıklarına dair kanıtlar bulunuyor. Geçtiğimiz on yılda, bir sürü araştırma, onların kuş tüyü ve pençe topladıklarını ortaya çıkardı. Bununla birlikte, açık bir pratik açıklaması bulunmayan, özenle oyulmuş kemik ve taşlar da bulundu. Yaklaşık 50 bin yıl önce Neandertaller, Cebelitarık'taki bir mağaranın taş zeminini, “etiket” tasarımı (21. yüzyıl yaşamının garip bir yankısı) oluşturmak için kazdılar.

    Bunlara ek olarak pigmentler de bulunuyor. Pigmentlerin pratikte olası kullanımının yanında araç yapımı için yapıştırıcı madde olarak kullanıldığı da oluyordu. Bunlar arasında İtalya'da bulunan ve en az 45 bin yıl önce kırmızı toprak boyası ile boyanmış bir fosil kabuğu ve İspanya'da keşfedilen ışıltılı mineral pirit ile karıştırılmış sarı ve kırmızı pigmentli kabuklar bulundu.

    Sadece bu yıl, üç İspanyol mağarasındaki resimlerin 10 bin yıldan fazla tarihe sahip olduğu anlaşıldı. Bu tarih, Homo sapiens cinsinin dünyanın bu bölgesinde olduğunun bilinmesinden daha öncesine dayanıyor. Keşifler arasında boyalı dikitler, dikey bir kırmızı çizgi ve anahattı kırmızı boya ile çizilmiş bir el figürü bulunuyor. Eğer tarihlendirme doğruysa, bu, insanlar Avrupa'ya girdiklerinde, Neandertal sanatı ile dolu olan mağaralaralarla karşılaştıkları anlamına gelir.

    3 – NEANDERTALLERİN AİLELERİ VARDI

    Neandertallerin küçük, aile odaklı gruplarda yaşadığı ve yakın duygusal bağlar üzerine inşa edilen günlük yaşamları olduğu görülüyor. Doğum muhtemelen riskliydi ve bebeklerin emzirilmesi ve bir yılı aşkın bir süre taşınmaları gerekiyordu. Çocuklar erken dönemde yetişkin aktivitelerine katılıyorlardı: Ağır işler kemiklerinde izler oluşturuyordu ve dişlerindeki küçük çizikler, taş bıçakla yemeyi öğrendiklerini gösteriyor.

    Neandertallerin ölüm geleneklerinin karmaşık olduğunu biliyoruz. Avrupa çapındaki incelemelerde kemiklerde bulunan kesikler, ölülerin et ve kemiklerinin dikkatli bir şekilde birbirinden ayrıldığını ve hatta bazen yenildiğini göstererek, tarihte düşündüğümüzden daha yaygın olan ölümle başa çıkmanın bir yolu olduğunu gösterdi.

    Fakat Neandertal ilişkileri kendi türleriyle sınırlı kalmadı. 2010 yılında modern insanın (Homo sapiens) onlarla melezlendiği ve genlerin her iki yönde de hareket ettiği ortaya çıktı. 2015 yılında, Romanya'da 40 bin yıllık bir insan çene kemiğinin genetik analizi, Neandertal atalarını sadece altı kuşak öncesinde buldu.

    Avrupa'nın en eski insan kalıntılarının bazılarında tesadüfen bu kadar yakın bir ilişki bulmak pek olası değildi, bu nedenle melezlenme muhtemelen bu dönemde yaygındı. DNA'mızdaki Neandertal genlerinin miktarı ve çeşitliliği, insan-Neandertal karşılaşmalarını binlerce değilse de yüzlerce insanın yaşadığını gösteriyor. Ortaya çıkan yavruları kimin yetiştirdiğini veya grupların birlikte yaşayarak mı sosyalleştiğini bilmiyoruz, ancak bu bebekler aynı bizim gibi özverili bakım ve sevgi istiyorlardı.

    4 – NEANDERTALLER YARATICIYDI

    Neandertaller hakkındaki en ısrarlı mitlerden biri, onların teknolojilerinin durağan ve basit olmasıdır. Aslında, yüzlerce yıl boyunca taşları nasıl yonttuklarından (alet ve silah yapmak için taş parçalarına şekil verdiler), yaptıkları özel ürünlere kadar belirgin değişiklikler görülebilir.

    Neandertaller de yenilikçiydi: “Levallois tekniği”ni geliştirdiler, bu da taş bloklarından çıkardıkları parçaların boyut ve şekillerinde daha fazla kontrol sağladı. Ayrıca, ilk sentetik malzeme olan ‘huş katranı”nı icat ettiler. Bu, dikkatli bir şekilde kontrol edilen ateşlerle huş ağaçlarının kabuğundan damıtılıyor ve alet sapları için bir tutkal olarak kullanılıyordu.

    Neandertaller ayrıca taş dışındaki materyallerle de çalıştılar. Muhtemelen hayvan postlarını kürk ve deriye çevirmek için yontma kitleri olarak kemikleri seçtiler ve kimi zaman bunları yumuşak işler için şekillendirdiler.

    Günümüzdeki birçok geleneksel toplum gibi, Neandertaller de bir şeyleri keserken ağızlarını 'üçüncü bir el' olarak kullandılar. Bu da dişlerinde küçük çizikler bıraktı. Bazı Neandertal kadınlarında bulunan çiziklerin, erkeklerde bulunan çiziklerden daha farklı olduğu fark edildi. Bu da kadınların kendilerine özgü görevleri olduğunu gösteriyor.

    Sciencefocus’tan çeviren Selen ADIGÜZEL

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    BirGün'den İstanbul Barosu haberine düzeltme ve özür
    SONRAKİ HABER

    Denizli'de midibüs kaza yaptı: 12 öğrenci yaralandı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    "Eyy Trump"tan "Trump’ı da anlıyoruz" kıvamına gelmek

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    AKP döneminde medyada mülteci temsili

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Tecrit altındaki Öcalan’ın kapısı neden aralandı!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    İktidar her şey yolundaymış gibi yapsa da, satışlar düşüyor işsizlik artıyor

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İZENERJİ işçileri TİS hakkı gasbedilen işçiye yol gösteriyor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Milletvekilleri için daha fazla koruma gerekiyor*

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    Özgür Özel’e soru: ‘Erdoğan ve Bahçeli dahil Türkiye’yi yöneten partiler üstü vesayet odağı’nın etki alanına CHP ve Kılıçdaroğlu da giriyor mu?

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Dumanla haberleşmek: Kış hastalıkları

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Türk futbolunun Prometheus’u
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    "Menbic'deki saldırıda 5'i ABD askeri 20 kişi yaşamını yitirdi"
    "Menbic'deki saldırıda 5'i ABD askeri 20 kişi yaşamını yitirdi"

    Suriye'nin Menbic kentinde düzenlenen intihar saldırısında 5'i ABD askeri 20 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: Menbic'deki saldırı ABD'nin çekilme kararını etkileyebilir
    Erdoğan: Menbic'deki saldırı ABD'nin çekilme kararını etkileyebilir

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (17 Ocak)
    Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (17 Ocak)

    Karaman ve Niğde’de genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Gümrük vergisinin sıfırlanmasına rağmen soğan fiyatları düşmedi
    Gümrük vergisinin sıfırlanmasına rağmen soğan fiyatları düşmedi

    Gümrük vergisi sıfırlanmasına rağmen kuru soğanın fiyatı düşmedi. Pazarcılar soğan satamamaktan, vatandaşlar alamamaktan şikayetçi.

    GÜNCELLENDİ
    Trafoda patlama: 1 işçi ağır yaralandı
    Trafoda patlama: 1 işçi ağır yaralandı

    İstanbul’da trafo tamiratı sırasında yaşanan patlamada Sedat Yeşilköy adlı bir işçi ağır yaralandı.

    SDG: Uluslararası güvence verilirse 'güvenli bölgeyi' destekleriz
    SDG: Uluslararası güvence verilirse 'güvenli bölgeyi' destekleriz

    Suriye Demokratik Güçleri, Suriye sınırına yapılması planlanan 'güvenli bölge'yi uluslararası güvence verildiği takdirde desteklediklerini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Brexit oylaması sonrası AB’de kaos endişesi
    Brexit oylaması sonrası AB’de kaos endişesi

    İngiltere Parlamentosu'nun Brexit'e ilişkin hükümet ve Avrupa Birliği arasında varılan anlaşmayı reddetmesi AB genelinde endişeye yol açtı.

    Kozlu'daki maden cinayeti davasında savcı mütalaa açıkladı
    Kozlu'daki maden cinayeti davasında savcı mütalaa açıkladı

    TTK Kozlu Müessesesi maden ocağında 2013'te 8 madencinin ölümüyle sonuçlanan iş cinayetine ilişkin davada savcı mütalaa verdi.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    18 yaşındaki Ozan Kabak, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oluyor
    18 yaşındaki Ozan Kabak, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oluyor
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    GÜNCELLENDİ
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    GÜNCELLENDİ
    CHP Diyarbakır dahil 5 il için belediye başkan adaylarını açıkladı
    CHP Diyarbakır dahil 5 il için belediye başkan adaylarını açıkladı

    CHP Diyarbakır ve 4 ilde göstereceği belediye başkan adaylarını açıkladı. PM toplantısının ardından toplam 70 belediye başkan adayının ismi açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Putin ile Erdoğan 23 Ocak'ta Suriye gündemiyle bir araya gelecek
    Putin ile Erdoğan 23 Ocak'ta Suriye gündemiyle bir araya gelecek

    Suriye'de "güvenli bölge" planlarına dair konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bu topraklar Suriye hükümeti kontrolüne geçmeli" dedi.

    Figen Yüksekdağ'ın reddi hakim talebi reddedildi
    Figen Yüksekdağ'ın reddi hakim talebi reddedildi

    Tutuklu yargılandığı davada reddi hakim talebi reddedilen Figen Yüksekdağ, mahkeme heyetine "Tarafsız olmadığınızı dünyaya ilan etmiş oldunuz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük sıfırlandı
    Hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük sıfırlandı

    Cumhurbaşkanlığı hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük vergisini sıfırladı.

    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz
    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz

    Yunanistan’da öğretmenler 17 Ocak'ta 3. kez greve çıkıyor. Panthenonas Öğretmenler Birliği Yöneticisi Tsagaratou grevin nedenini ve taleplerini yazdı.

    Barış Akademisyenine 2 yıl 1 ay hapis cezası
    Barış Akademisyenine 2 yıl 1 ay hapis cezası

    Barış Akademisyeni Dr. M.A’ya, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Erteleme uygulanmadı.

    Tunuslu emekçiler yarın genel greve çıkacak
    Tunuslu emekçiler yarın genel greve çıkacak

    Tunus'ta işçi ve emekçiler hükümetin hayata geçirdiği IMF dayatmalarına karşı insanca yaşanacak ücret için yarın ülke çapında genel greve çıkacak.

    ‘Sinyalizasyona gerek yok’ ama ikramlara milyonlar var!
    ‘Sinyalizasyona gerek yok’ ama ikramlara milyonlar var!

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi 23 ayda 2 milyon 263 bin TL’lik harcama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Sezai Temelli, Öcalan'ın mesajını açıkladı: Sağlığım iyi, başarılar
    Sezai Temelli, Öcalan'ın mesajını açıkladı: Sağlığım iyi, başarılar

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşen Abdullah Öcalan'ın gönderdiği mesajları aktardı.

    Erhan Usta MHP'den ihraç edildi
    Erhan Usta MHP'den ihraç edildi

    MHP Merkez Disiplin Kurulu, Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında "parti üyeliğinden kesin çıkarma" cezası verdi.

    Denizli'de işçi servisi devrildi: 12 yaralı
    Denizli'de işçi servisi devrildi: 12 yaralı

    Denizli'nin Bozkurt ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü, kar yağışı sonrası buzlanan yolda devrildi. Kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

    "Feray Şahin’i katleden polis başka cinayetler de işleyebilir"
    "Feray Şahin’i katleden polis başka cinayetler de işleyebilir"

    Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin’i öldüren polis Fatih Burak Aykul’un serbest bırakılması Meclis gündemine taşındı.

    17-25 Aralık çatı davasında gerekçeli karar açıklandı
    17-25 Aralık çatı davasında gerekçeli karar açıklandı

    17-25 Aralık çatı davasına ilişkin gerekçeli kararda, "hükümetin istifasını sağlamaya yönelik eylemlerin anayasayı ihlal suçu oluşturduğu" savunuldu.

    Emeklilikte yaşa takılanlar: EYT'de verdikleri oya göre oy alacaklar
    Emeklilikte yaşa takılanlar: EYT'de verdikleri oya göre oy alacaklar

    Emeklilikte yaşa takılanlar, TBMM’deki oylamada düzenlemenin AKP’lilerin oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi.

    Aladağ davası yarın yeniden Kozan’da görülecek
    Aladağ davası yarın yeniden Kozan’da görülecek

    11’i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği Aladağ yurt davası mahkeme mahkeme dolaştıktan sonra yarın yeniden Kozan’da görülecek.

    Öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı Meclis gündeminde
    Öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı Meclis gündeminde

    İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, okul müdüründen kadın öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağını meclis gündemine taşıdı.