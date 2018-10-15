'KadÄ±n cinayetlerindeki artÄ±ÅŸÄ±n nedeni cezasÄ±zlÄ±k'

KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu: EylÃ¼l ayÄ±nda 45 kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu Eylül ayÄ±nda 45 kadÄ±nÄ±n erkekler tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸünü açÄ±kladÄ±. KadÄ±n cinayetlerindeki artÄ±ÅŸÄ±n en önemli nedeninin cezasÄ±zlÄ±k olduÄŸunu söyleyen avukat Sibel Önder, cinayetlere iliÅŸkin koruyucu önlemler alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu'nun (KCDP) verilerine göre; sadece Eylül ayÄ±nda erkekler tarafÄ±ndan 45 kadÄ±n öldürüldü. KadÄ±n cinayetlerini takip eden avukat Sibel Önder, kadÄ±nlarÄ±n kim tarafÄ±ndan, neden ve nasÄ±l öldürüldüÄŸünün araÅŸtÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸüpheli ve sanÄ±klara caydÄ±rÄ±cÄ± cezalar verilmediÄŸini ifade etti.



MA'da yer alan haberde Avukat Önder takip ettiÄŸi kadÄ±n cinayeti davalarÄ±nda yaÅŸananlarÄ± ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: "Rüya Polat, cezaevinden izinli çÄ±kan eÅŸi tarafÄ±ndan öldürüldü. Görülen davada sanÄ±k için beraat kararÄ± verildi. SanÄ±k suç delillerini denize atmÄ±ÅŸtÄ± ve vapurun kamerasÄ±nda bu durum sabit olmasÄ±na raÄŸmen bu karar verildi. DosyayÄ± YargÄ±tay'a taÅŸÄ±dÄ±k. BalÄ±kesir'de öldürülen Esra Güven cinayetinde ise, boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi çocuÄŸunu görmek bahanesiyle sürekli olarak eve geliyor. Her geldiÄŸinde problem çÄ±karttÄ±ÄŸÄ± için Güven'in annesi de yaÅŸananlarÄ± cep telefonuyla kayÄ±t altÄ±na alÄ±yor. EÅŸi en son geldiÄŸinde de onu darp ederek öldürüyor. Davada sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± verildi. Dosya istinafta."

FotoÄŸraf: Cem GÃ¼l/EVRENSEL

'ÅžÄ°DDETE KARÅžI KORUYUCU ÖNLEMLER GEREKLÄ°’

YaÅŸanan kadÄ±n cinayetlerinin basÄ±n tarafÄ±ndan magazinleÅŸtirildiÄŸini söyleyen Önder, bu haberlerin de bültenlerde 15 saniye yer tuttuÄŸunu dile getirerek, “KadÄ±n cinayetlerin önüne geçilebilmesi için gündemde tutulmalÄ±. KadÄ±n cinayeti diye yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman önümüze çÄ±kan tabloda kadÄ±nlarÄ±n öldürülme ÅŸekli yazÄ±lÄ±yor. Bunun yerine iÅŸlenilen suçlar karÅŸÄ±sÄ±nda sanÄ±klar cezalardan caydÄ±rabilecek pozisyona getiren haberler yapÄ±lmalÄ±. KadÄ±n cinayeti ve çocuÄŸa yönelik istismarlarÄ±n artmasÄ±ndaki tek neden cezasÄ±zlÄ±ktÄ±r. Koruyucu önlemler adÄ±na hiçbir iÅŸlemler yapÄ±lmÄ±yor" ifadesinde bulundu.

'ÅžÄ°DDETE KARÅžI KADINLAR ADLÄ° MERCÄ°LERE ULAÅžMALI'

Åžiddetin sadece fiziksel olarak algÄ±lanmamasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Önder, ÅŸiddetin cinsel, psikolojik ve ekonomik de olabileceÄŸini belirterek, kadÄ±nlarÄ±n maruz kaldÄ±klarÄ± bu durumlarÄ± hemen adli makamlara iletmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. Emniyette kimi zaman vazgeçirici tutumlarÄ±n sergilendiÄŸini söyleyen Önder, bu engellenme halinde kadÄ±nlarÄ±n fiziksel darba iliÅŸkin hem saÄŸlÄ±k raporu hem de fotoÄŸraflarla bu durumu belgeleyecek ÅŸekilde savcÄ±lÄ±klara baÅŸvurmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 12:22

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