Trump: Brunson konusundaki yardÄ±mÄ± iÃ§in ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r ederim

FotoÄŸraf: Mahmut Serdar AlakuÅŸ/AA

Trump: Brunson konusundaki yardÄ±mÄ± iÃ§in ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r ederim

    • 13 Ekim 2018 18:36

    ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 'Brunson'un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± konusundaki yardÄ±mÄ± iÃ§in ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r ediyorum' dedi.

    'FETÖ' ile 'PKK' adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi ve casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada hakkÄ±ndaki adli kontrol hükümleri kaldÄ±rÄ±larak 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ± verilen ABD'li din adamÄ± Andrew Craig Brunson, özel uçakla Almanya'ya gitti. 

    ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "Brunson'un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± konusunda yardÄ±mlarÄ± için ErdoÄŸan'a teÅŸekkür ediyorum" ifadelerini kullanmasÄ± dikkat çekti.

    Trump, Twitter paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Türkiye tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lan Papaz Andrew Brunson, öÄŸleden sonra 14:30'da Oval Ofis'te benimle olacak. Onu görmek ve karÅŸÄ±lamak harika olacak. O büyük bir hristiyan ve zor bir deneyim yaÅŸadÄ±. YardÄ±mÄ± için BaÅŸkan ErdoÄŸan'a teÅŸekkür etmek istiyorum!" ifadelerini kullandÄ±.

    Donald Trump, bir sonraki Twitter paylaÅŸÄ±mÄ±nda da "Rahip Andrew Brunson'un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve geri dönmesinde Türkiye ile herhangi bir anlaÅŸma yapÄ±lmadÄ±. Ben rehineler için anlaÅŸma yapmam" ifadelerine yer verdi.

    Recep Tayyip ErdoÄŸan da Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla Trump'a yanÄ±t verdi ve "SayÄ±n BaÅŸkan Donald Trump, her zaman vurguladÄ±ÄŸÄ±m gibi Türk yargÄ±sÄ± kararÄ±nÄ± baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakÄ±ÅŸÄ±r biçimde iÅŸ birliÄŸine devam eder. PKK, DEAÅž ve FETÖ baÅŸta olmak üzere terör örgütlerine karÅŸÄ± ortak bir mücadele yürütür" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

    Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruÅŸmada 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan ve hükümle birlikte serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra Alsancak'taki evine gelen Brunson, bir süre ikametinde kaldÄ±. 

    Brunson ve eÅŸi Norine Brunson, akÅŸam saatlerinde Ä°zmir Adnan Menderes HavalimanÄ± CIP kapÄ±sÄ±na geldi. ABD'nin Ankara BüyükelçiliÄŸi MaslahatgüzarÄ± Jeffrey M. Hovenier da Brunson çiftine havaalanÄ±na kadar eÅŸlik etti.

    3 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen Andrew Brunson tahliye edildi

    HavaalanÄ±nda geniÅŸ güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±.

    Brunson, eÅŸiyle özel uçakla Türkiye'den ayrÄ±ldÄ±.

    Ä°smail Cem Halavurt, havaalanÄ±nda gazetecilere, müvekkili Brunson'un Almanya'ya gittiÄŸini, 2 gün bu ülkede kaldÄ±ktan sonra ABD'ye geçeceÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±. 

    TRUMP, BRUNSON'I BEYAZ SARAY'DA KABUL EDECEK

    ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, terör örgütleri FETÖ ile PKK adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi ve casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Ä°zmir'de yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada hakkÄ±ndaki adli kontrol hükümleri kaldÄ±rÄ±larak 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ± verilen ABD'li din adamÄ± Andrew Craig Brunson'Ä± Beyaz Saray'da kabul edeceÄŸini açÄ±kladÄ±. (AA)

    Ayhan Bilgen'den Brunson yorumu: Tablonun izahÄ± yok

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 18:39
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