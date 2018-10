Trump: Brunson konusundaki yardÄ±mÄ± iÃ§in ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r ederim

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Brunson'un serbest bırakılması konusundaki yardımı için Erdoğan'a teşekkür ediyorum' dedi.

'FETÖ' ile 'PKK' adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, özel uçakla Almanya'ya gitti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Brunson'un serbest bırakılması konusunda yardımları için Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Trump, Twitter paylaşımında "Türkiye tarafından serbest bırakılan Papaz Andrew Brunson, öğleden sonra 14:30'da Oval Ofis'te benimle olacak. Onu görmek ve karşılamak harika olacak. O büyük bir hristiyan ve zor bir deneyim yaşadı. Yardımı için Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum!" ifadelerini kullandı.

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ekim 2018

Donald Trump, bir sonraki Twitter paylaşımında da "Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması ve geri dönmesinde Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapılmadı. Ben rehineler için anlaşma yapmam" ifadelerine yer verdi.

There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ekim 2018

Recep Tayyip Erdoğan da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Trump'a yanıt verdi ve "Sayın Başkan Donald Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 13 Ekim 2018

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hükümle birlikte serbest bırakıldıktan sonra Alsancak'taki evine gelen Brunson, bir süre ikametinde kaldı.

Brunson ve eşi Norine Brunson, akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı CIP kapısına geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier da Brunson çiftine havaalanına kadar eşlik etti.

3 yıl hapis cezası verilen Andrew Brunson tahliye edildi

Havaalanında geniş güvenlik önlemi alındı.

Brunson, eşiyle özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.

İsmail Cem Halavurt, havaalanında gazetecilere, müvekkili Brunson'un Almanya'ya gittiğini, 2 gün bu ülkede kaldıktan sonra ABD'ye geçeceği bilgisini paylaştı.

I welcomed Pastor Brunson & his wife to Germany on their refueling stop. He’s almost home thanks to @realDonaldTrump.

When I presented him with the US flag, he immediately kissed it. #agratefulnation pic.twitter.com/b82gA7PXVr — Richard Grenell (@RichardGrenell) 13 Ekim 2018

TRUMP, BRUNSON'I BEYAZ SARAY'DA KABUL EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla İzmir'de yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ı Beyaz Saray'da kabul edeceğini açıkladı. (AA)

Ayhan Bilgen'den Brunson yorumu: Tablonun izahı yok

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 18:39

www.evrensel.net