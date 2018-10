3 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen Andrew Brunson tahliye edildi

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası verildi. Brunson tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı.

İzmir'de, FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada iki tanık ifadelerini değiştirerek, 'FETÖ' ve PKK iddiaları konusunda birbirlerini suçladı. Brunson da hakkındaki iddiaları reddetti. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Brunson hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti, 10 yıl hapis istedi. Karar için verilen aranın ardından mahkeme heyeti Brunson'a 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası verdi. Hakkındaki ev hapsi kararı ve yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı. Tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak Brunson serbest bırakıldı.

ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, sabah erken saatlerde evinden çıkarılarak duruşmanın yapılacağı Aliağa Cezaevi Kampüsü'ne getirildi. DHA'nın aktardığına göre, Rahip Brunson, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemenin görüleceği salona getirilirken, kampüs çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Brunson'ın İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına saat 10.35'te başlandı.

Duruşmanın öğleden önceki bölümünde tanık ifadeleri dinlenmişti.

Duruşmayı, yabancı basın mensupları ile Brunson'ın eşi Norine Brunson, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, bazı yetkililer ve kilise görevlileri de takip etti.

Tanık olarak ifade veren B.F.Ü, tekerlekli sandalye milli takımında tenisçi olduğunu, daha önceden tanımadığı Brunson hakkındaki suçlamaları bilmediğini, eski milli takım menajeri D.F'nin Brunson'ın kilisesine gittiğine ilişkin bilgisi bulunduğunu söyledi. Mahkeme başkanının, "Doktor olan J.F'nin terör örgütü PKK mensuplarının, Suriye'den yaralı olarak geldiği ve bunları tedavi etmesinin ardından Suriye'ye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında bilgi sahibi misiniz?" sorusu üzerine B.F.Ü, "Böyle bir iddiayı ilk defa burada duydum." yanıtını verdi.

Bunun üzerine söz verilen Brunson, PKK ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve hiçbir PKK mensubuyla da tanışmadığını söyledi.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada tanık olarak beyan veren L.K'nin, "2016'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından bazı FETÖ mensuplarının Konak'taki bir evde barındırıldığını Y.D'den duydum." ifadesinin ardından L.K. ile Y.D'yi duruşmada yüzleştirdi.

Tanık Y.D, "O evde sadece Koreliler kalıyordu. L.K'ye, FETÖ'cülerle ilgili hiçbir şey söylemedim. FETÖ'cüleri hiç görmedim." dedi. Bunun üzerine L.K, "Daha önceki ifademde Y.D'nin bunu söylediğini ilişkin bir şey demedim. Önceki ifademde, Y.D'nin evinin o eve yakın olmasından bu kişinin mahkemeden dinlenilmesini istemiştim." şeklinde konuştu.

Tanık V.S. ise 2011'de İstanbul'dan İzmir'e taşındığını, Alsancak'ta bir kiliseye girdiğini, kilisedeki L.K. aracılığıyla oradaki insanlarla tanıştığını, kiliseye gidip gelen Suriye uyruklu "Agit" diye birini tanıdığını anlattı.

Mahkeme başkanının, "Agit'in Suriye'de bomba eğitimi alarak terör örgütü PYD adına faaliyet yaptığını biliyor musun? Bunu, L.K'nin senden duyduğuna ilişkin bir iddia var. Konu hakkında ne diyeceksin?" demesi üzerine V.S. şöyle konuştu:

"Ben de bunu L.K'den duydum. Ev sohbetinde duymuş olabilirim. Biz milliyetçi gençleriz. İnancımız ne olursa olsun devlet söz konusu olduğunda tavrımız bellidir. L.K. bunlar için 'Bombacı bunlar, terörist.' diye söylüyordu. Ama bunları şaka olsun diye söylüyordu. L.K, beni, 'Onlarla fazla yüz göz olma.' tarzında uyarıyordu."

Tanık V.S'nin, bahsedilen kişinin bomba eğitimi aldığına ilişkin net bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine söz alan L.K, "Şu an çok şaşkınım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. V.S. bir sohbette Agit'in bomba eğitimi aldığını bana söyledi ama o da benden duyduğunu söyledi. Şimdi şaşkınım. Agit'in bomba eğitimi aldığı aktarılmıştı." ifadelerini kullandı.

"Serhat" kod adlı gizli tanığın, "Brunson ile Manisa'da açılan bir kilisenin arasında organik bağ var. Brunson, kilisedekilere bazı talimatlar veriyordu." iddiasına karşın bu duruşmada tanık olarak dinlenilen S.C, Manisa'daki kilisede rahip olarak görev yaptığını, Brunson'un bu kiliseyle doğrudan bir bağının olmadığını öne sürdü.

S.C, Manisa'daki kiliseyi 2014'te açtıklarını ve Brunson'un bunda katkısı olmadığını savundu."Serhat" kod adlı gizli tanığı tanıdığını iddia eden S.C, "(Serhat) sorunlu biri olduğundan İzmir'deki Diriliş Kilisesinden kovulunca Manisa'daki kiliseye geldi. Bu kişi daha sonra buradan da kovuldu. Mayıs 2017'de 'Serhat' yine kilisemize geldi. Polis yardımıyla onu kilisenin dışına çıkarttık. 'Serhat' sonra bana 'Pişman olacaksınız, kazanan ben olacağım. Sizi şikayet edeceğim.' tarzında mesaj attı. Bu gizli tanık, bize düşman gözüyle baktığından, Diriliş Kilisesi ile iş birliği içerisinde olduğumu düşünüyordu." şeklinde konuştu.

Tanık S.C, duruşma savcısının, "İzmir'deki bir yardım ofisinde, Suriye'den gelen mültecilere yardım edildiğine ilişkin bilgin var mı? 'Hristiyan olanlara yardım edilirdi, olmayanlara yardım edilmezdi.' diye bir iddia var. Bunun hakkında bir bilgin var mı?" sorusunu "Bilgim yok." diye yanıtladı.

S.C'ye hiçbir zaman talimat vermediğini savunan Brunsonise "S.C. ile hiçbir zaman çalışmadım. Diriliş Kilisesinde sadece birkaç kez görmüşlüğüm var." dedi.

Duruşma aranın ardından yeniden başladı.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı sanık Andrew Craig Brunson hakkında adli kontrol şartlarının kaldırılması ve sanığın TCK'nın 314/3 ve 220/7 maddeleri gereğince cezalandırılması yönünde mütalaa verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumuna Brunson ve avukatı katıldı.

Duruşmayı, yabancı basın mensupları ile Brunson'ın eşi Norine Brunson, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, bazı yetkililer ve kilise görevlileri de takip etti.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin adli kontrol hükümlerine harfiyen uyduğunu belirterek, “Tanıklarımız var. Dinlenmesini talep ediyoruz. Müvekkilimin cep telefonları raporları geldi. Telefonları sanığın çocukları tarafından kullanıldığının tespit edilmesi, savunmamızı desteklemiştir” dedi.

Mahkeme heyeti, gizli tanıklar "Kılıç" ve "Kama"nın dinlenmesi talebini reddetti.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Brunson'un TCK'nın 314/3 ve 220/7 maddeleri gereğince cezalandırılması, sanığın adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı, avukatı ile Brunson'un bir süre görüşmesine izin verdi. Brunson, “Savunmamı avukata bırakacağım. Masum bir adamım. Beraatimi talep ediyorum. İsa'yı seviyorum. Türkleri seviyorum” dedi. Mahkeme heyeti karar için ara verdi.

Saat 16.30 sıralarında ise mahkeme heyeti kararını açıkladı. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen, hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırılan Brunson, tutuklu kaldığı süre de dikkat alınarak serbest bırakıldı. Brunson hakkında yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

Kararın açıklanmasıyla duruşma salonundaki rahip Brunson, eşi ve diğer bazı kişilerin büyük sevinç yaşadıkları öğrenildi.

CNN Türk’e açıklama yapan avukat İsmail Cem Halavut ise müvekkili Brunson’ın İzmir’deki evinde olduğunu söyledi. Halavut, Brunson'ın ABD'ye gideceğini düşündüğünü ifade etti. Brunson ailesinin ABD’li avukatı serbest bırakılan rahip Andrew Brunson’ın ülkesine dönmek üzere uçakta olduğunu iddia etti. ABD’li yetkililer ise Brunson’ı askeri uçakla ABD’ye götürmeyi planladıklarını söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre Brunson ailesinin avukatı Jay Sekulow, kararın ardından serbest kalan Brunson’ın uçakta olduğunu söyledi. Sekulow, “Başkan, Kongre üyelerine ve Pastör Brunson’ın özgürlüğü için baskı yapan diplomatik liderlere minnettarız” dedi. (HABER MERKEZİ)

Brunson kararı sonrası dolar yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson'un ev hapsinin ve hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasının ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu. Trump ilk paylaşımında, "Rahip Brunson üzerinde sıkı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı daha sonraki paylaşımda da, "Düşüncelerim ve dualarım Rahip Brunson ile. Ve en yakın zamanda güvenli bir şekilde eve dönmesini umuyoruz" dedi.

My thoughts and prayers are with Pastor Brunson, and we hope to have him safely back home soon!