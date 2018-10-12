3 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen Andrew Brunson tahliye edildi

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yÄ±l, 1 ay, 15 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi. Brunson tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ä°zmir'de, FETÖ ile PKK adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi, casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuklanan ve daha sonra tutukluluÄŸu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson dördüncü kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. DuruÅŸmada iki tanÄ±k ifadelerini deÄŸiÅŸtirerek, 'FETÖ' ve PKK iddialarÄ± konusunda birbirlerini suçladÄ±. Brunson da hakkÄ±ndaki iddialarÄ± reddetti. SavcÄ±, esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nda Brunson hakkÄ±ndaki adli kontrol kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti, 10 yÄ±l hapis istedi. Karar için verilen aranÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyeti Brunson'a 3 yÄ±l, 1 ay, 15 gün hapis cezasÄ± verdi. HakkÄ±ndaki ev hapsi kararÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± da kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± süre göz önüne alÄ±narak Brunson serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, sabah erken saatlerde evinden çÄ±karÄ±larak duruÅŸmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± AliaÄŸa Cezaevi Kampüsü'ne getirildi. DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Rahip Brunson, geniÅŸ güvenlik önlemleri altÄ±nda mahkemenin görüleceÄŸi salona getirilirken, kampüs çevresinde de güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. Brunson'Ä±n Ä°zmir 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n bugünkü duruÅŸmasÄ±na saat 10.35'te baÅŸlandÄ±.

TANIKLAR Ä°FADE DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

DuruÅŸmanÄ±n öÄŸleden önceki bölümünde tanÄ±k ifadeleri dinlenmiÅŸti.

DuruÅŸmayÄ±, yabancÄ± basÄ±n mensuplarÄ± ile Brunson'Ä±n eÅŸi Norine Brunson, ABD'nin Ankara BüyükelçiliÄŸi MaslahatgüzarÄ± Jeffrey M. Hovenier, bazÄ± yetkililer ve kilise görevlileri de takip etti.

TanÄ±k olarak ifade veren B.F.Ü, tekerlekli sandalye milli takÄ±mÄ±nda tenisçi olduÄŸunu, daha önceden tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± Brunson hakkÄ±ndaki suçlamalarÄ± bilmediÄŸini, eski milli takÄ±m menajeri D.F'nin Brunson'Ä±n kilisesine gittiÄŸine iliÅŸkin bilgisi bulunduÄŸunu söyledi. Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n, "Doktor olan J.F'nin terör örgütü PKK mensuplarÄ±nÄ±n, Suriye'den yaralÄ± olarak geldiÄŸi ve bunlarÄ± tedavi etmesinin ardÄ±ndan Suriye'ye gönderildiÄŸine iliÅŸkin iddialar hakkÄ±nda bilgi sahibi misiniz?" sorusu üzerine B.F.Ü, "Böyle bir iddiayÄ± ilk defa burada duydum." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Bunun üzerine söz verilen Brunson, PKK ile hiçbir baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hiçbir PKK mensubuyla da tanÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Mahkeme baÅŸkanÄ±, önceki duruÅŸmada tanÄ±k olarak beyan veren L.K'nin, "2016'da FETÖ'nün darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan bazÄ± FETÖ mensuplarÄ±nÄ±n Konak'taki bir evde barÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Y.D'den duydum." ifadesinin ardÄ±ndan L.K. ile Y.D'yi duruÅŸmada yüzleÅŸtirdi.

TanÄ±k Y.D, "O evde sadece Koreliler kalÄ±yordu. L.K'ye, FETÖ'cülerle ilgili hiçbir ÅŸey söylemedim. FETÖ'cüleri hiç görmedim." dedi. Bunun üzerine L.K, "Daha önceki ifademde Y.D'nin bunu söylediÄŸini iliÅŸkin bir ÅŸey demedim. Önceki ifademde, Y.D'nin evinin o eve yakÄ±n olmasÄ±ndan bu kiÅŸinin mahkemeden dinlenilmesini istemiÅŸtim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TanÄ±k V.S. ise 2011'de Ä°stanbul'dan Ä°zmir'e taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Alsancak'ta bir kiliseye girdiÄŸini, kilisedeki L.K. aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla oradaki insanlarla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kiliseye gidip gelen Suriye uyruklu "Agit" diye birini tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n, "Agit'in Suriye'de bomba eÄŸitimi alarak terör örgütü PYD adÄ±na faaliyet yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor musun? Bunu, L.K'nin senden duyduÄŸuna iliÅŸkin bir iddia var. Konu hakkÄ±nda ne diyeceksin?" demesi üzerine V.S. ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Ben de bunu L.K'den duydum. Ev sohbetinde duymuÅŸ olabilirim. Biz milliyetçi gençleriz. Ä°nancÄ±mÄ±z ne olursa olsun devlet söz konusu olduÄŸunda tavrÄ±mÄ±z bellidir. L.K. bunlar için 'BombacÄ± bunlar, terörist.' diye söylüyordu. Ama bunlarÄ± ÅŸaka olsun diye söylüyordu. L.K, beni, 'Onlarla fazla yüz göz olma.' tarzÄ±nda uyarÄ±yordu."

TanÄ±k V.S'nin, bahsedilen kiÅŸinin bomba eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin net bilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemesi üzerine söz alan L.K, "Åžu an çok ÅŸaÅŸkÄ±nÄ±m. Ne söyleyeceÄŸimi bilemiyorum. V.S. bir sohbette Agit'in bomba eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bana söyledi ama o da benden duyduÄŸunu söyledi. Åžimdi ÅŸaÅŸkÄ±nÄ±m. Agit'in bomba eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

"Serhat" kod adlÄ± gizli tanÄ±ÄŸÄ±n, "Brunson ile Manisa'da açÄ±lan bir kilisenin arasÄ±nda organik baÄŸ var. Brunson, kilisedekilere bazÄ± talimatlar veriyordu." iddiasÄ±na karÅŸÄ±n bu duruÅŸmada tanÄ±k olarak dinlenilen S.C, Manisa'daki kilisede rahip olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Brunson'un bu kiliseyle doÄŸrudan bir baÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

S.C, Manisa'daki kiliseyi 2014'te açtÄ±klarÄ±nÄ± ve Brunson'un bunda katkÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu."Serhat" kod adlÄ± gizli tanÄ±ÄŸÄ± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden S.C, "(Serhat) sorunlu biri olduÄŸundan Ä°zmir'deki DiriliÅŸ Kilisesinden kovulunca Manisa'daki kiliseye geldi. Bu kiÅŸi daha sonra buradan da kovuldu. MayÄ±s 2017'de 'Serhat' yine kilisemize geldi. Polis yardÄ±mÄ±yla onu kilisenin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karttÄ±k. 'Serhat' sonra bana 'PiÅŸman olacaksÄ±nÄ±z, kazanan ben olacaÄŸÄ±m. Sizi ÅŸikayet edeceÄŸim.' tarzÄ±nda mesaj attÄ±. Bu gizli tanÄ±k, bize düÅŸman gözüyle baktÄ±ÄŸÄ±ndan, DiriliÅŸ Kilisesi ile iÅŸ birliÄŸi içerisinde olduÄŸumu düÅŸünüyordu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TanÄ±k S.C, duruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n, "Ä°zmir'deki bir yardÄ±m ofisinde, Suriye'den gelen mültecilere yardÄ±m edildiÄŸine iliÅŸkin bilgin var mÄ±? 'Hristiyan olanlara yardÄ±m edilirdi, olmayanlara yardÄ±m edilmezdi.' diye bir iddia var. Bunun hakkÄ±nda bir bilgin var mÄ±?" sorusunu "Bilgim yok." diye yanÄ±tladÄ±.

S.C'ye hiçbir zaman talimat vermediÄŸini savunan Brunsonise "S.C. ile hiçbir zaman çalÄ±ÅŸmadÄ±m. DiriliÅŸ Kilisesinde sadece birkaç kez görmüÅŸlüÄŸüm var." dedi.

DuruÅŸma aranÄ±n ardÄ±ndan yeniden baÅŸladÄ±.

SAVCI ADLÄ° KONTROL ÅžARTLARININ KALDIRILMASINI Ä°STEDÄ°

Ä°zmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi ve casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla hakkÄ±nda 35 yÄ±l hapis cezasÄ± istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamÄ± sanÄ±k Andrew Craig Brunson hakkÄ±nda adli kontrol ÅŸartlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve sanÄ±ÄŸÄ±n TCK'nÄ±n 314/3 ve 220/7 maddeleri gereÄŸince cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± yönünde mütalaa verildi.

Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen duruÅŸmanÄ±n öÄŸleden sonraki oturumuna Brunson ve avukatÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmayÄ±, yabancÄ± basÄ±n mensuplarÄ± ile Brunson'Ä±n eÅŸi Norine Brunson, ABD'nin Ankara BüyükelçiliÄŸi MaslahatgüzarÄ± Jeffrey M. Hovenier, bazÄ± yetkililer ve kilise görevlileri de takip etti.

Brunson'Ä±n avukatÄ± Ä°smail Cem Halavurt, müvekkilinin adli kontrol hükümlerine harfiyen uyduÄŸunu belirterek, “TanÄ±klarÄ±mÄ±z var. Dinlenmesini talep ediyoruz. Müvekkilimin cep telefonlarÄ± raporlarÄ± geldi. TelefonlarÄ± sanÄ±ÄŸÄ±n çocuklarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi, savunmamÄ±zÄ± desteklemiÅŸtir” dedi.

Mahkeme heyeti, gizli tanÄ±klar "KÄ±lÄ±ç" ve "Kama"nÄ±n dinlenmesi talebini reddetti.

DuruÅŸma savcÄ±sÄ±, esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nda, Brunson'un TCK'nÄ±n 314/3 ve 220/7 maddeleri gereÄŸince cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n adli kontrol ÅŸartlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Mahkeme BaÅŸkanÄ±, avukatÄ± ile Brunson'un bir süre görüÅŸmesine izin verdi. Brunson, “SavunmamÄ± avukata bÄ±rakacaÄŸÄ±m. Masum bir adamÄ±m. Beraatimi talep ediyorum. Ä°sa'yÄ± seviyorum. Türkleri seviyorum” dedi. Mahkeme heyeti karar için ara verdi.

MAHKEME 3 YIL 1 AY HAPÄ°S CEZASI VERDÄ°: BRUNSON SERBEST KALDI

Saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda ise mahkeme heyeti kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°zmir 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ±na mahkum edilen, hakkÄ±ndaki ev hapsi kararÄ± da kaldÄ±rÄ±lan Brunson, tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± süre de dikkat alÄ±narak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Brunson hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± da kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KararÄ±n açÄ±klanmasÄ±yla duruÅŸma salonundaki rahip Brunson, eÅŸi ve diÄŸer bazÄ± kiÅŸilerin büyük sevinç yaÅŸadÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.

BRUNSON Ä°ZMÄ°R'DEKÄ° EVÄ°NE DÖNDÜ

CNN Türk’e açÄ±klama yapan avukat Ä°smail Cem Halavut ise müvekkili Brunson’Ä±n Ä°zmir’deki evinde olduÄŸunu söyledi. Halavut, Brunson'Ä±n ABD'ye gideceÄŸini düÅŸündüÄŸünü ifade etti. Brunson ailesinin ABD’li avukatÄ± serbest bÄ±rakÄ±lan rahip Andrew Brunson’Ä±n ülkesine dönmek üzere uçakta olduÄŸunu iddia etti. ABD’li yetkililer ise Brunson’Ä± askeri uçakla ABD’ye götürmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre Brunson ailesinin avukatÄ± Jay Sekulow, kararÄ±n ardÄ±ndan serbest kalan Brunson’Ä±n uçakta olduÄŸunu söyledi. Sekulow, “BaÅŸkan, Kongre üyelerine ve Pastör Brunson’Ä±n özgürlüÄŸü için baskÄ± yapan diplomatik liderlere minnettarÄ±z” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Brunson kararÄ± sonrasÄ± dolar yÃ¼kseldi

TRUMP: BRUNSON'IN EVE DÖNMESÄ°NÄ° UMUYORUZ

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rahip Brunson'un ev hapsinin ve hakkÄ±ndaki yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Twitter hesabÄ± üzerinden paylaÅŸÄ±mlarda bulundu. Trump ilk paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Rahip Brunson üzerinde sÄ±kÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± daha sonraki paylaÅŸÄ±mda da, "DüÅŸüncelerim ve dualarÄ±m Rahip Brunson ile. Ve en yakÄ±n zamanda güvenli bir ÅŸekilde eve dönmesini umuyoruz" dedi.

Working very hard on Pastor Brunson! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Ekim 2018

My thoughts and prayers are with Pastor Brunson, and we hope to have him safely back home soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Ekim 2018

HSYK BAÅžKANVEKÄ°LÄ°: MAHKEME EN DOÄžRU KARARI VERECEKTÄ°R

Dava öncesi konuÅŸan Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu BaÅŸkanvekili Mehmet YÄ±lmaz, Brunson'Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davayla ilgili, “Mahkemenin kararÄ±na güvenelim, izleyelim. En adil sonuca onlar varacaktÄ±r.” dedi.

Mehmet YÄ±lmaz, Brunson'Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davayla ilgili gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Yürüyen bir yargÄ±lama hakkÄ±nda konuÅŸmasÄ±nÄ±n, fikir söylemesinin doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±lmaz, “Yürüyen bir yargÄ±lama hakkÄ±nda yorumda bulunmam, bir bilgi vermem, aktarmam kendime duyduÄŸum saygÄ±yÄ± azaltÄ±r. HayatÄ±m boyunca hiçbir yürüyen yargÄ±lama hakkÄ±nda konuÅŸmadÄ±m” diye konuÅŸtu.

Burada da yürüyen bir yargÄ±lama bulunduÄŸunu, dosyanÄ±n mahkeme heyetinin bilgisinde olduÄŸunu vurgulayan YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Hakim onlar. Biz dosyanÄ±n kapsamÄ±nÄ± bilmiyoruz. TanÄ±klar dinlendi, ne dedi bilmiyoruz, onlar biliyor. Sadece jestlerini, mimiklerini incelediler. YargÄ±lamayÄ± yapan hakim ve savcÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kimse bu karar konusunda yorum yapmamalÄ±. Verilen karar temyize, itiraza tabidir. Bütün yargÄ±lama dosyalarÄ±nda yargÄ±lamayÄ± yargÄ±lama unsurlarÄ±na bÄ±rakÄ±rsak ve sabÄ±rla sonucu beklersek, müdahale etmeden adalete en uygun neticenin tecellisine fayda saÄŸlamÄ±ÅŸ oluruz. Aksi halde karar verici insanlarÄ± gerçekten zorluyoruz. DÄ±ÅŸardan yapÄ±lan yorumlar onlarÄ± etkiliyor, çok fazla sÄ±kÄ±ntÄ±ya da sokuyor. Ä°zleyelim, onlarÄ±n verdiÄŸi karara da güvenelim. En adil sonuca onlar varacaktÄ±r. Bizim tecrübeli hakim ve savcÄ±larÄ±mÄ±z. OlayÄ± onlar yaÅŸÄ±yor, dÄ±ÅŸarÄ±dan kimsenin bilmesi mümkün deÄŸil. Onlara inanalÄ±m, güvenelim. Süreç istinaf aÅŸamasÄ±na, temyiz aÅŸamasÄ±na taÅŸÄ±nÄ±rsa, süreci izleyip göreceÄŸiz.”

Bu süreçte görev alan hakim savcÄ±larÄ±n hepsinin çok tecrübeli olduÄŸunu söyleyen YÄ±lmaz, “Rahat bÄ±rakÄ±lÄ±rsa ve imkan saÄŸlanÄ±rsa, zaman açÄ±sÄ±ndan da imkan saÄŸlanÄ±rsa, dosya kapsamÄ±na göre en adil, delil durumuna uygun en adil sonuç her dosyada çÄ±kacaktÄ±r, sadece bunda deÄŸil. Türk yargÄ±sÄ± kim ne derse desin çok fedakarca çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sürdürüyor” ifadelerini kullandÄ±. (AA)

ABD-TÃ¼rkiye krizinde bir simge: AdÄ±m adÄ±m Brunson davasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 18:15

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