Ayhan Bilgen'den Brunson yorumu: Tablonun izahÄ± yok

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, ABDâ€™li rahip Brunson'un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin olarak 'Ä°zahÄ± yok' dedi.

Ankara-Washington hattÄ±nda krize dönüÅŸen ve "casusluktan" 35 yÄ±lla yagÄ±lanan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson dün serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n yankÄ±larÄ± sürüyor. HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Grup BaÅŸkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ± alan, ev hapsi ve yurtdÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lan ABD’li rahip Brunson'un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

'TABLONUN Ä°ZAHI YOK'

Bilgen, dün bÄ±rakÄ±lÄ±r bÄ±rakÄ±lmaz ABD'ye uçan Brunson'un yargÄ±lama sürecinin kendi baÅŸÄ±na bir tartÄ±ÅŸma konusu olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi: “OlayÄ±n hukuki boyutu ortada, yargÄ±lama süreciyle ilgili yargÄ±lamanÄ±n kendisi bir tartÄ±ÅŸma konusu. Özellikle hükümete yakÄ±n gazetelerin bu konuyu manÅŸetlerine taÅŸÄ±rken takÄ±ndÄ±klarÄ± tavÄ±r ve isnat edilen suçlara baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, karÅŸÄ±laÅŸan tablonun bir izahÄ± yok. Yani hangisi doÄŸru sorusunun muhatabÄ± galiba hükümet ve hükümete yakÄ±n çevreler. AjanlÄ±k, casusluk, neredeyse tüm örgütlere yardÄ±m gibi bir ton suçlama sayÄ±p, sonra bu tabloyu baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± saymanÄ±n imkanÄ± yoktur.”

REHÄ°NE SÄ°YASETÄ°

Bilgen, “Bu tablo, Türkiye'nin bütün iliÅŸkilerinin bir pazarlÄ±k ve rehine siyasetine döndüÄŸünün net göstergesidir. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bu hafta boyunca verdiÄŸi mesajlar, Brunson'un rehine görüldüÄŸü, bunun için yargÄ±lama sürecinin araçsallaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir biçimde ABD ile iliÅŸkileri düzeltmek için yeni bir hamlenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor” dedi.

‘BAÄžIMSIZ YARGI’ AÇIKLAMASI

Türkiye'de baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± açÄ±klamasÄ± yapanlarÄ±n dahi kendi söylediklerine inanmadÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Bilgen, ÅŸunlarÄ± vurguladÄ±: “Bunun için tekrar tekrar 'YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zdÄ±r’ cümlesini tekrarlayarak, kendilerini inandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Yani kamuoyunda daha önce Deniz Yücel vakasÄ±nda Türkiye-Almanya iliÅŸkilerinde tanÄ±klÄ±k edilen durum ne ise bugün Brunson üzerinden de Türkiye-ABD iliÅŸkileri konusunda aynÄ± manzaraya tekrar tanÄ±klÄ±k ediyoruz. Elbette ki bu tip davalarÄ±n tutuklu yargÄ±lamalara dönüÅŸmesi baÅŸÄ±ndan beri yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Ama ÅŸimdi iki yanlÄ±ÅŸtan bir doÄŸru çÄ±kartmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Rehine siyasetini hem iç politikada hem de dÄ±ÅŸ politikada temel yaklaÅŸÄ±m olduÄŸunu gösteriyor. Ä°çeride gazeteciyi, siyasetçiyi bir takÄ±m çevrelere karÅŸÄ± koz olarak kullanma hükmü, yabancÄ± ülke vatandaÅŸlarÄ± da dÄ±ÅŸ politikanÄ±n pazarlÄ±k konusuna çevrilmiÅŸ durumda.” (MA)

3 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen Andrew Brunson tahliye edildi

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 09:15

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