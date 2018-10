Alman polisi Ziraat BankasÄ±na â€˜kara paraâ€™ baskÄ±nÄ± dÃ¼zenledi

Almanya’daki Ziraat Bankası şubelerine polis Türkiye’ye kara para gönderildiği gerekçesiyle baskın düzenledi.

Almanya’da dün akşam saatlerinde Ziraat Bankası’nın Frankfurt’taki merkezi ve şubelerinde arama yapıldı. Aachen Savcılığının isteği üzerine gerçekleştirilen aramada, “şüpheli kişi ve kişilerin banka üzerinden Türkiye’ye gönderdikleri kara parayla ilgili” olduğu ifade edildi. Hessen Radyosu’nun verdiği bilgiye göre, Ziraat Bankası’nın merkezinin bulunduğu Frankfurt’taki baskına 80 polis katıldı.

Almanya’da elde edilen gelirin vergilendirilmeden Ziraat Bankası üzerinden Türkiye’ye havale edildiği şüphesiyle başlatılan operasyonla ilgili soruşturmanın iki-üç ay süreceği tahmin ediliyor.

SAVCI EVRENSEL’E KONUŞTU

Arama kararıyla ilgili olarak gazetemize bir açıklama yapan Aachen Savcılığı Basın Sözcüsü Başsavcı Katja Schlenkermann-Pitts, şu anda Ziraat Bankası’na karşı bir suçlamanın olmadığını, asıl olarak kara para aklaması söz konusu olan kişi ya da kişilere yönelik bir soruşturmanın söz konusu olduğunu söyledi.

Kişilerin sayısı hakkında bilgi vermekten kaçınan Schlenkermann-Pitts, toplam olarak ne kadar paranın şüpheli şekilde Türkiye’ye havale edildiğinin ise ancak soruşturma bittikten sonra öğrenilebileceğini ifade etti.

Schlenkermann-Pitts, savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın Türkiye’de “lira krizi”ne bağlı olarak faizlerin yükseltilmesinden sonra yapılan para havalesiyle hiç bir ilgisinin olmadığını vurguladı.

Schlenkermann-Pitts’in açıklaması, asıl olarak bir süredir Ziraat Bankası üzerinden kara para aklaması yapıldığı şüphesini gündeme getirdi. Baskın sırasında bankdan elde edilen belgelerin tasnif edilmesinden sonra, şüpheli şekilde Türkiye’ye gönderildiği tespit edilen kişi ve hesapların incelenmesi de gündeme gelebilir. Ayrıca Türkiye’de faizlerin artırılmasından sonra, bazı kişilerin paralarını Türkiye’ye kaydırarak yüksek faizden kâr elde etmek istediği de tahmin ediliyor.

AVUSTURYA DA BANKALAR İÇİN TAKİBAT BAŞLATMIŞTI

Ülkedeki Türk banka şubeleri üzerinden benzer nedenlerle Türkiye’ye para aktarımından şüphelenen Avusturya Bankalar Denetleme Kurulu, daha önce bu yöndeki kontrolleri artırmaya karar vermişti. Avusturya Maliye Denekleme Kurulu (FAM) geçtiğimiz aylarda Deniz Bank AS ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO şubelerini mercek altına almıştı. Yapılan incelemede hesaplarda ciddi bir hareketlenmenin olmadığı tespit edilmişti.

Ancak Deniz Bank’ın son yıllarda günlük faizleri arttırdığı ve bu nedenle de hesaptaki para miktarında önemli bir artışın olduğu ifade edildi. Almanya’da yayınlanan Die Welt gazetesinde yer alan habere göre, Avusturya’daki Deniz Bank’ın hesaplarındaki toplam para miktarı 2010’den 2017’ye kadar dört kat artarak 8.3 milyar avroya ulaştı. Banka internet sitesinde günlük faiz oranını yüzde 0.4 olarak duyurdu. Diğer bankalarda ise bu yüzde 0.1.

Söz konusu gazetenin aynı haberinde, 2.5 milyar avrosu Avusturya’da yaşamayan müşterilerden olmak üzere, toplam 8.3 milyar avro toplayan Deniz Bank AG, Türkiye’deki şirketleri ise 5.7 milyar avro kredi verdi.

Kredilerin üçte ikisi avro ve dolar cinsinden. TL’nin avro ve dolar karşısında değer kaybetmesinden sonra Türkiye’deki şirketlere verilen kredilerin geri ödenmesi konusunda büyük bir riskle karşı karşıya olduğu, bu durumda bankada hesabı olan müşterilerin mağdur olması da söz konusu olabilir.

ALMANYA’DA DA AYNI SİSTEM SÖZ KONUSU MU?

Almanya’da bulunan Türk banka şubelerini de aynı sistemle çalıştığı tahmin ediliyor. Yasal statü açısından Türkiye’deki ana bankalardan bağımsız görünen Türkiye İş Bankası AS, TC Ziraat Bankası AS ve Akbank Türk AS yöneticileri konuyla ilgili Die Welt gazetesinin sorularına yanıt vermediler.

Bu da Avusturya’daki Türk bankalarıyla benzer bir sistemle işlediklerini gösteriyor. Bu nedenle önümüzdeki dönem sadece Almanya ve Avusturya’da değil, bütün Avrupa ülkelerinde Türk bankalarının şubelerine yönelik benzer bir denetim gündeme gelebilir.

Finans uzmanları, Türk lirasının değer kaybetmesinin Almanya’daki Türk banka şubeleri için büyük sorun yaratacağına dikkat çekiyorlar. Almanya’daki şubelerin verdikleri kredileri geri almamaları durumunda ana bankaların devreye girip girmeyeceği ise belirsiz. Ancak, verilen kredilerin miktarının fazla olması durumunda şubelerin çoğunun iflas ederek işin içinden çıkma yoluna başvurabilecekleri ihtimali de hiç az değil. Bu da en çok bu bankalarda hesap açan bu ülkelerdeki Türkiye kökenlileri etkileyecek.

