Alman polisi Ziraat BankasÄ±na â€˜kara paraâ€™ baskÄ±nÄ± dÃ¼zenledi

Almanyaâ€™daki Ziraat BankasÄ± ÅŸubelerine polis TÃ¼rkiyeâ€™ye kara para gÃ¶nderildiÄŸi gerekÃ§esiyle baskÄ±n dÃ¼zenledi.Â

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

Almanya’da dün akÅŸam saatlerinde Ziraat BankasÄ±’nÄ±n Frankfurt’taki merkezi ve ÅŸubelerinde arama yapÄ±ldÄ±. Aachen SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n isteÄŸi üzerine gerçekleÅŸtirilen aramada, “ÅŸüpheli kiÅŸi ve kiÅŸilerin banka üzerinden Türkiye’ye gönderdikleri kara parayla ilgili” olduÄŸu ifade edildi. Hessen Radyosu’nun verdiÄŸi bilgiye göre, Ziraat BankasÄ±’nÄ±n merkezinin bulunduÄŸu Frankfurt’taki baskÄ±na 80 polis katÄ±ldÄ±.

Almanya’da elde edilen gelirin vergilendirilmeden Ziraat BankasÄ± üzerinden Türkiye’ye havale edildiÄŸi ÅŸüphesiyle baÅŸlatÄ±lan operasyonla ilgili soruÅŸturmanÄ±n iki-üç ay süreceÄŸi tahmin ediliyor.

SAVCI EVRENSEL’E KONUÅžTU

Arama kararÄ±yla ilgili olarak gazetemize bir açÄ±klama yapan Aachen SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Sözcüsü BaÅŸsavcÄ± Katja Schlenkermann-Pitts, ÅŸu anda Ziraat BankasÄ±’na karÅŸÄ± bir suçlamanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, asÄ±l olarak kara para aklamasÄ± söz konusu olan kiÅŸi ya da kiÅŸilere yönelik bir soruÅŸturmanÄ±n söz konusu olduÄŸunu söyledi.

KiÅŸilerin sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda bilgi vermekten kaçÄ±nan Schlenkermann-Pitts, toplam olarak ne kadar paranÄ±n ÅŸüpheli ÅŸekilde Türkiye’ye havale edildiÄŸinin ise ancak soruÅŸturma bittikten sonra öÄŸrenilebileceÄŸini ifade etti.

Schlenkermann-Pitts, savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n Türkiye’de “lira krizi”ne baÄŸlÄ± olarak faizlerin yükseltilmesinden sonra yapÄ±lan para havalesiyle hiç bir ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Schlenkermann-Pitts’in açÄ±klamasÄ±, asÄ±l olarak bir süredir Ziraat BankasÄ± üzerinden kara para aklamasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphesini gündeme getirdi. BaskÄ±n sÄ±rasÄ±nda bankdan elde edilen belgelerin tasnif edilmesinden sonra, ÅŸüpheli ÅŸekilde Türkiye’ye gönderildiÄŸi tespit edilen kiÅŸi ve hesaplarÄ±n incelenmesi de gündeme gelebilir. AyrÄ±ca Türkiye’de faizlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±ndan sonra, bazÄ± kiÅŸilerin paralarÄ±nÄ± Türkiye’ye kaydÄ±rarak yüksek faizden kâr elde etmek istediÄŸi de tahmin ediliyor.

AVUSTURYA DA BANKALAR Ä°ÇÄ°N TAKÄ°BAT BAÅžLATMIÅžTI

Ülkedeki Türk banka ÅŸubeleri üzerinden benzer nedenlerle Türkiye’ye para aktarÄ±mÄ±ndan ÅŸüphelenen Avusturya Bankalar Denetleme Kurulu, daha önce bu yöndeki kontrolleri artÄ±rmaya karar vermiÅŸti. Avusturya Maliye Denekleme Kurulu (FAM) geçtiÄŸimiz aylarda Deniz Bank AS ve Türkiye VakÄ±flar BankasÄ± TAO ÅŸubelerini mercek altÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan incelemede hesaplarda ciddi bir hareketlenmenin olmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸti.

Ancak Deniz Bank’Ä±n son yÄ±llarda günlük faizleri arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve bu nedenle de hesaptaki para miktarÄ±nda önemli bir artÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸu ifade edildi. Almanya’da yayÄ±nlanan Die Welt gazetesinde yer alan habere göre, Avusturya’daki Deniz Bank’Ä±n hesaplarÄ±ndaki toplam para miktarÄ± 2010’den 2017’ye kadar dört kat artarak 8.3 milyar avroya ulaÅŸtÄ±. Banka internet sitesinde günlük faiz oranÄ±nÄ± yüzde 0.4 olarak duyurdu. DiÄŸer bankalarda ise bu yüzde 0.1.

Söz konusu gazetenin aynÄ± haberinde, 2.5 milyar avrosu Avusturya’da yaÅŸamayan müÅŸterilerden olmak üzere, toplam 8.3 milyar avro toplayan Deniz Bank AG, Türkiye’deki ÅŸirketleri ise 5.7 milyar avro kredi verdi.

Kredilerin üçte ikisi avro ve dolar cinsinden. TL’nin avro ve dolar karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybetmesinden sonra Türkiye’deki ÅŸirketlere verilen kredilerin geri ödenmesi konusunda büyük bir riskle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu, bu durumda bankada hesabÄ± olan müÅŸterilerin maÄŸdur olmasÄ± da söz konusu olabilir.

ALMANYA’DA DA AYNI SÄ°STEM SÖZ KONUSU MU?

Almanya’da bulunan Türk banka ÅŸubelerini de aynÄ± sistemle çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. Yasal statü açÄ±sÄ±ndan Türkiye’deki ana bankalardan baÄŸÄ±msÄ±z görünen Türkiye Ä°ÅŸ BankasÄ± AS, TC Ziraat BankasÄ± AS ve Akbank Türk AS yöneticileri konuyla ilgili Die Welt gazetesinin sorularÄ±na yanÄ±t vermediler.

Bu da Avusturya’daki Türk bankalarÄ±yla benzer bir sistemle iÅŸlediklerini gösteriyor. Bu nedenle önümüzdeki dönem sadece Almanya ve Avusturya’da deÄŸil, bütün Avrupa ülkelerinde Türk bankalarÄ±nÄ±n ÅŸubelerine yönelik benzer bir denetim gündeme gelebilir.

Finans uzmanlarÄ±, Türk lirasÄ±nÄ±n deÄŸer kaybetmesinin Almanya’daki Türk banka ÅŸubeleri için büyük sorun yaratacaÄŸÄ±na dikkat çekiyorlar. Almanya’daki ÅŸubelerin verdikleri kredileri geri almamalarÄ± durumunda ana bankalarÄ±n devreye girip girmeyeceÄŸi ise belirsiz. Ancak, verilen kredilerin miktarÄ±nÄ±n fazla olmasÄ± durumunda ÅŸubelerin çoÄŸunun iflas ederek iÅŸin içinden çÄ±kma yoluna baÅŸvurabilecekleri ihtimali de hiç az deÄŸil. Bu da en çok bu bankalarda hesap açan bu ülkelerdeki Türkiye kökenlileri etkileyecek.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 12:53

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