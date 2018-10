CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Ã–zel sektÃ¶r krizi fÄ±rsata Ã§evirecek maharette

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen kampında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’in Kızılcahamam’da düzenlenen kampında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ekonomik krize ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şunlar:

“Döviz kurunun bir anda böyle bir artış göstermesini sadece ekonomik sebeplerle izah etmek mümkün değildir. Bunu söylemekle asla sorumluluktan kaçmaya çalışmıyoruz. Yaptığımız sadece bir durum tespitidir.

Şu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Her kriz beraberinde birçok fırsatı da getirir. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz.

Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum.

Devlet yönetimi olarak bu krizin üstesinden gelmek için normal şartlarda yıllara sari olarak yapabileceğimiz büyük reformları ve köklü değişimleri kısa sürede hayata geçirdik, geçiriyoruz.

Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna dönüştürmesinler. İşte o zaman külahları değişiriz.

Ülkemizi kendi reçetelerimizle, kendi çözümlerimizle, kendi programlarımızla hedeflerimize ulaştıracağız.

Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz. Elbette her türlü yatırıma, her türlü desteğe, her türlü katkıya açığız. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 11:26

www.evrensel.net