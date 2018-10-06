CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Ã–zel sektÃ¶r krizi fÄ±rsata Ã§evirecek maharette

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Ankara KÄ±zÄ±lcahamamâ€™da dÃ¼zenlenen kampÄ±nda konuÅŸuyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AKP’in KÄ±zÄ±lcahamam’da düzenlenen kampÄ±nda gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunuyor. Ekonomik krize iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunan ErdoÄŸan’Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸunlar:

“Döviz kurunun bir anda böyle bir artÄ±ÅŸ göstermesini sadece ekonomik sebeplerle izah etmek mümkün deÄŸildir. Bunu söylemekle asla sorumluluktan kaçmaya çalÄ±ÅŸmÄ±yoruz. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sadece bir durum tespitidir.

Åžu gerçeÄŸi hiçbir zaman aklÄ±mÄ±zdan çÄ±karmamalÄ±yÄ±z. Her kriz beraberinde birçok fÄ±rsatÄ± da getirir. Milletimizi fÄ±rsatçÄ±larÄ±n insafÄ±na terk etmeyeceÄŸiz.

Özel sektörümüzün bu krizi fÄ±rsata çevirecek maharete sahip olduÄŸuna inanÄ±yorum.

Devlet yönetimi olarak bu krizin üstesinden gelmek için normal ÅŸartlarda yÄ±llara sari olarak yapabileceÄŸimiz büyük reformlarÄ± ve köklü deÄŸiÅŸimleri kÄ±sa sürede hayata geçirdik, geçiriyoruz.

Türkiye borcuna sadÄ±ktÄ±r, yeter ki iÅŸi diyet borcuna dönüÅŸtürmesinler. Ä°ÅŸte o zaman külahlarÄ± deÄŸiÅŸiriz.

Ülkemizi kendi reçetelerimizle, kendi çözümlerimizle, kendi programlarÄ±mÄ±zla hedeflerimize ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z.

Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n boyunduruÄŸu altÄ±na sokamaz. Elbette her türlü yatÄ±rÄ±ma, her türlü desteÄŸe, her türlü katkÄ±ya açÄ±ÄŸÄ±z. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 11:26

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