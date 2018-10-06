Van’da 9 günlük Tiyatro Festivali başlıyor

Tiyatro Mencel, “Bir hayal bir oyun ve özgürlük” sloganıyla 1. Van Tiyatro Festivali düzenliyor.

Van’da geçtiğimiz yıl Aralık ayında kurulan ve 10 aylık bir zaman diliminde sahnelediği oyunlarla halkın beğenisini toplayan Mencel Tiyatro, “Bir hayal, bir oyun ve özgürlük” sloganıyla 13-21 Ekim tarihleri arasında 1. Van Tiyatro Festivali düzenleyecek. Aydın Perihan AVM’de bulunan Mencel Tiyatro’da düzenlenecek festival, Adalet Ağaoğlu’nun Kürtçe'ye çevrilen Kozalar/Kozik oyunu ile başlayacak. Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve İran'dan da tiyatro gruplarının sahne alacağı festivalin heyecanı tiyatro severleri ise şimdiden sardı. Kozik’in yönetmeni Perinaz Delazy, oyunun rejisörü Berivan Budakbeyoğlu ve tiyatro oyuncusu Dilvin Abi, Van’da 9 gün sürecek olan Festivale ilişkin Mezopotamya Ajans'a (MA) konuştu.

FESTİVAL KOZİK OYUNUYLA BAŞLIYOR

Adalet Aağaoğlu tarafından 1971 yılında kaleme alınan ve 3 kadının dışarıda eylem, protesto, açlık ve kıtlık gibi olayları bir evin içerisinde görmezden geldiği oyuna ilişkin konuşan oyun yönetmeni Perinaz Delazy, sahnede de oyuncu olarak yer aldığını belirtti. Delazy oyunu şöyle anlattı:

“Kozik oyunu tek perdelik bir komedi oyunu. Oyunda üç kadın oyuncu var. Konusu itibariyle aslında biraz gerçek bir mekanda başlayıp ütopikliğe doğru giden bir durum var. Bu 3 kadının her biri bir sınıfı temsil ediyor. Yazar, bu 3 kadını yazarken bir kümenin elemanları gibi düşünüyor ve hatta bir isim dahi vermemişler oyunculara. Dışarıda kıyamet kopuyor, eylemler, protestolar, açlık var, çocuklar ölüyor. Yani bir kaos hali var ama bu 3 kadın evlerinde kendilerini kapatmış çaylarını içiyorlar. 'Benim altınlarım, şunlarım falan var' diyorlar. Bu kadınlar daha sonra dışarıda 2 hırsızın bir dükkanı soyup evlerde saklandıklarını duyuyor. Bu durum da kadınları korkutuyor. Hiç olmayan kapı çalışları başlıyor, hiç olmayan uğultuları duymaya başlıyorlar ve bu kadınlar kendi düşüncelerinde kendi korkularına hapsoluyorlar. Oyunda kadınların kendi korkularının içinde hapsolma durumu var.”

HER YIL BİR KADIN OYUNU

Oyunu yazan, yöneten ve oynayanların kadınlar olduğuna dikkat çeken Delazy, geçen yıl Mala Bernarda Alba oyunuyla yaptıkları kadına özgü çalışmalarını bu yıl ise Kozik oyunu ile yürüttüklerini söyledi. Tiyatro Mencel olarak bunu bir prensip haline getirerek her yıl bir kadın oyunu sahneleyeceklerini söyleyen Delazy, geçen yıl 24 Kadın ile oynadıkları Mala Bernarda Alba oyununun ardından bu senede Kozik oyunu ile bu geleneği sürdürdüklerini ifade etti. Kadın oyunları hakkında konuşan Delazy, “Çok oyun çevirdik ama en son Kozik oyununa karar verdik. Bu çok heyecan verici bir şey. Van’daki ilk festivali kadın oyunu ile açmak bizim için çok büyük bir mutluluk” dedi.

‘FESTİVALİ YAPMAK ZORUNDAYDIK’

Henüz bir yaşını bile doldurmayan Mencel Tiyatro'nun 9 günlük ilk festivalini yapacak olmasını değerlendiren Delazy, bu kadar kısa sürede toparlanmalarının insanlarda şaşkınlık yarattığını söyledi. “Bunu yapmak zorundaydık” diyen Delazy, çünkü genel olarak bölgede, şehirde, insanların nefes alabileceği bir kültür alanının kalmadığını söyledi. Kentte büyük çaplı festivallerin de yapıldığını belirten Delazy şöyle devam etti: “Gerçekten sorumluluk alarak, 'kendi halkımıza, kitlemize bir festivalle gitmeliyiz' dedik. Bu festival içerisinde 'Kürtçe, Türkçe oyunlar olmalı' dedik. Seyircilerin kendilerini görebileceği her şeyi bu festivalde yapmaya çalıştık. Çok da güzel bir program çıktı. Rojhilat’tan, İstanbul, İzmir ve Amed’den oyunlar gelecek. Tiyatro Mencel’de her zaman yaptığımız 'Lorîka Dayikan' adlı enstrüman konseriyle festivali tamamlayacağız. Yine tiyatro oyuncusu Koray Tarhan ile birlikte 3 günlük doğal atölye çalışmasını da hemen sahneye taşımayı planlıyoruz.”

‘8 OYUN, 1 DOĞAÇLAMA, ATÖLYE VE KONSER’

Festivalde toplamda 8 oyun, bir doğaçlama atölye ve bir de konser olacağını belirten Delazy, 8 oyunun 3’ünün Türkçe, kalanların ise Kürtçe olduğunu belirterek, hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

FESTİVALE KATILIM ÇAĞRISI

Kozik oyununun rejisörü Berivan Budakbeyoğlu ise 3 yıldır tiyatro ile uğraştığını ve şimdi de Tiyatro Mencel’de olduğunu söyledi. Budakbeyoğlu, oyunlarını ilk kez festival kapsamında sahneleyecekleri için de çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Oyunun kadınlar tarafından yönetilip oynanmasının da çok önemli olduğuna dikkat çeken Budakbeyoğlu, “Dünya genelinde bakınca tiyatroda artık kadınlar da var. Kadınların bir arada hem yazıp hem yönettiği oyun büyük bir heyecan veriyor” dedi.

Oyunu Kürtçe’ye çevirmenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Budakbeyoğlu, kendi dilleri ile oyun oynamanın ayrı bir güzellik olduğunu vurguladı. Van halkına da çağrıda bulunan Budakbeyoğlu, “Bu heyecanı beraber yaşamak istiyoruz” diyerek herkesi festivale davet etti.

Festivalin programı şöyle;

Kozik (Tiyatro Mencel)

13 Ekim Saat 19.30

19 Ekim Saat 15.00

Tartuffe (Amed Şehir Tiyatrosu)

14 Ekim Saat 15.00

15 Ekim Saat 19.30

Kiraciyê nû (Tiyatro Yekta Hêvî)

14 Ekim Saat 19.30

15 Ekim Saat 15.00

Awaza Dawi a Bayê Bakûr (Şanoya Textêreş)

16 Ekim Saat 15.00

17 Ekim Saat 19.30

Ben Piêrre Riviêre (Seyyar Sahne)

16 Ekim Saat 19.30

17 Ekim Saat 15.00

Koray Tarhanla Doğaçlama Atölye

18 Ekim Saat 15.00

Rapor (Mephisto Tiyatro)

18 Ekim Saat 19.30

Bêrû (Tiyatro Jiyana Nû)

19 Ekim saat 19.30

20 Ekim Saat 15.00

Şatonun Altında (Fiziksel Tiyatro Araştırmaları)

21 Ekim Saat 19.30

Lorîka Dayikan Konseri

22 Ekim Saat 19.30 (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 09:58

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