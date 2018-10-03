'TÃ¼rkiye'yi ABD, Suriye ve AB ile ilgili zor seÃ§imler bekliyor'

Financial Times gazetesinin dÄ±ÅŸ haberler editÃ¶rÃ¼ David Gardner, Papaz Brunson'un Trump'a barÄ±ÅŸ hediyesi olarak sunulabileceÄŸini yazdÄ±.

Financial Times gazetesinin dÄ±ÅŸ haberler editörü David Gardner, adÄ±nÄ± açÄ±klamadÄ±ÄŸÄ± bir AKP'linin "Türkiye çok kritik kararlarÄ±n eÅŸiÄŸinde. Buna bu sistemle mi yola devam edileceÄŸi yoksa sistemin modifiye mi edileceÄŸi sorusu da dahil. Türkiye'nin insanlarÄ± yeniden bir araya gelmeli. Bu bölünmüÅŸlüÄŸün altÄ±ndan kalkamayÄ±z" dediÄŸini aktardÄ±.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Türkiye ekonomisindeki ve dÄ±ÅŸ politikasÄ±ndaki son geliÅŸmelerin deÄŸerlendirildiÄŸi yazÄ±da David Gardner, ErdoÄŸan'Ä±n ABD'nin tehditleri ve Rusya'nÄ±n taleplerine nasÄ±l cevap vereceÄŸini kararlaÅŸtÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini belirtiyor. Gardner'a göre birkaç hafta içindeki verilecek bu kararlar, Türkiye'nin ekonomik istikrarÄ±na ve güvenliÄŸine gerçek tehditlerin yöneldiÄŸi bu dönemde "jeopolitik olarak nereye oturduÄŸuna" karar vermesine yardÄ±mcÄ± olacak.

Gardner'Ä±n yazÄ±sÄ±ndan öne çÄ±kan satÄ±rlar ÅŸöyle:

â– Türk LirasÄ±'nÄ±n yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana ABD DolarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yüzde 40 deÄŸer kaybetmesine ve ÅŸirketlerin dÄ±ÅŸ borcunun artmasÄ±na neden olan kur krizi ÅŸimdilik duruldu. Ancak, NATO üyesi Türkiye'nin Rusya ile yakÄ±nlaÅŸmasÄ±na, Ä°ran'a yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kÄ±rmasÄ±na ve ABD'li papaz Andrew Brunson'u terör suçlamasÄ±yla hapis tutmasÄ±na kÄ±zan ABD, Türk bakanlara ve Türkiye'den ithalata yönelik cezalandÄ±rÄ±cÄ± adÄ±mlar attÄ± ve Türk ekonomisinin en kÄ±rÄ±lgan olduÄŸu dönemde yeni adÄ±mlar atmaya da hazÄ±rlanÄ±yor.

'BRUNSON, ABD'YE BARIÅž HEDÄ°YESÄ° OLARAK SUNULABÄ°LÄ°R'

Gardner, 12 Ekim'de yeniden hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak olan papaz Brunson'un serbest bÄ±rakÄ±labileceÄŸine dair spekülasyonlarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurguluyor:

â– CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan geçen yÄ±l Brunson'un tutukluluÄŸu ve Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi arasÄ±nda baÄŸlantÄ± kurmuÅŸtu. Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± muhaliflere yönelik giriÅŸilen 'temizlik' göz önünde tutulduÄŸunda, ErdoÄŸan'Ä±n Türk yargÄ±sÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸuna dair taahhüdünü çok az kiÅŸi ciddiye aldÄ±. BirçoklarÄ± papaz Brunson'un ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a barÄ±ÅŸ hediyesi olarak sunulacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor.

ErdoÄŸan'Ä±n hafta baÅŸÄ±nda meclis açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Brunson davasÄ± ve Suriye'de Kürt PYD güçlerine verdiÄŸi destek nedeniyle ABD'ye çÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Gardner'Ä±n yazÄ±sÄ± ÅŸöyle devam ediyor:

â– GeçmiÅŸte ErdoÄŸan'dan yana esen rüzgarlar beraberinde serinkanlÄ± bir diplomasi getiriyordu, ancak ErdoÄŸan'Ä±n ÅŸu anki ruh haline bakÄ±lÄ±rsa artÄ±k durum farklÄ±. Washington'Ä±n kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye'ninkinden daha çok.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n geçen hafta Almanya'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyareti de hatÄ±rlatan Gardner, ErdoÄŸan'Ä±n Avrupa BirliÄŸi ile iliÅŸkilerini yeniden ateÅŸlemek istediÄŸini belirtiyor.

â– Tüm gücü elinde tutan ErdoÄŸan, hangi kaldÄ±racÄ± nerede kullanacaÄŸÄ±nÄ± bilen herkesi çevresinden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±: eski hükümetlerindeki liberal ve laikleri, kendi partisinin kurucularÄ±nÄ±, on binlerce Gülenciyi ve kamu sektörünün üst kademelerini.

Gardner'Ä±n yazÄ±sÄ± ismi verilmeyen bir AKP'linin ÅŸu sözleriyle son buluyor:

â– "Türkiye bazÄ± çok kritik kararlarÄ±n eÅŸiÄŸinde. Buna bu sistemle mi yola devam edileceÄŸi yoksa sistemin modifiye mi edileceÄŸi sorusu da dahil. Türkiye'nin insanlarÄ± yeniden bir araya gelmeli. Bu bölünmüÅŸlüÄŸün altÄ±ndan kalkamayÄ±z."

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 13:09

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