DemirtaÅŸ: SeÃ§imlerde dÄ±ÅŸarÄ±da olsaydÄ±m sonuÃ§lar farklÄ± olacaktÄ±

Tutuklu bulunan eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Ankaraâ€™da gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

4 KasÄ±m 2016’dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Ankara’da baÅŸladÄ±. DemirtaÅŸ önceki duruÅŸmaya mazeret bildirerek katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen duruÅŸmaya DemirtaÅŸ, SEGBÄ°S yöntemiyle katÄ±ldÄ±. SEGBÄ°S ile savunma yapmak zorundayÄ±m diyen DemirtaÅŸ “Ankara’ya gidiÅŸ geliÅŸlerimiz 24 saat sürebiliyor. Bu tür bir seyahate saÄŸlÄ±k durumum uygun olmadÄ±ÄŸÄ± için, duruÅŸmaya mecburen SEGBÄ°S ile çÄ±kmayÄ± kabul ettim. Kayda geçsin diye belirtiyorum.” ifadelerini kullandÄ±.

'CUMHURBAÅžKANI VE BAÅžBAKAN BENÄ° GÜNDE 3 DEFA, 5 DEFA SUÇLU Ä°LAN ETTÄ°LER'

DemirtaÅŸ, savunmasÄ±nda 24 Haziran seçimlerinde dÄ±ÅŸarÄ±da olsaydÄ± sonuçlarÄ±n farklÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. DemirtaÅŸ, “24 Haziran seçimleri, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±m bu dava üzerinde çok büyük bir algÄ± operasyonun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yargÄ± sürecine açÄ±k bir müdahalenin gerçekleÅŸtiÄŸi bir kampanya ÅŸeklinde geçti. Bunu, bütün delilleriyle dosyaya sunacaÄŸÄ±z. 24 Haziran seçimlerinde, anlatmama gerek bile olmayacak ÅŸekilde siz mahkeme heyetinin önünde algÄ± operasyonlarÄ± yapÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan bazen günde 3 defa, bazen 5 defa beni suçlu ilan ettiler. Siz mahkeme heyetinin göreceÄŸi, duyacaÄŸÄ± ÅŸekilde.”

'BENÄ° SEÇÄ°MLERDE SERBEST BIRAKIP AKÅžAM YÄ°NE TUTUKLAYABÄ°LÄ°RDÄ°NÄ°Z'

Mahkeme heyetine seslenen DemirtaÅŸ “Partim beni CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gösterdi, avukatlarÄ±m da tahliye baÅŸvurusunda bulundu. Ä°kiye karÅŸÄ± bir oyla tutuklu kalmam kararÄ± verdiniz. Siz beni serbest bÄ±rakÄ±p seçim akÅŸamÄ± yine tutuklayabilirdiniz. Kaçacak halim yoktu. CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olarak partimi, halkÄ±n umutlarÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p kaçacak deÄŸilim” ifadelerini kullandÄ±.

'KAÇACAK OLSAYDIM DEFALARCA FIRSATIM OLDU, KAÇMADIM'

DemirtaÅŸ, savunmasÄ±na ÅŸu sözlerle devam etti:

"Kaçacak olsaydÄ±m defalarca fÄ±rsatÄ±m oldu, kaçmadÄ±m. TutuklanacaÄŸÄ±mÄ± bile bile yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan geldim. Ama siz [mahkeme heyeti], bir CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n içeride kalmasÄ± kararÄ±nÄ± verdiniz. Bir aday -mevcut CumhurbaÅŸkanÄ±- devletin bütün olanaklarÄ±nÄ± kullanarak kampanya yürütürken, her gün 3-5 miting yaparken ben içeride tweet atmak zorunda kaldÄ±m. Bunun nedeni mahkeme heyetidir. Her ne kadar yargÄ± üzerinde aÄŸÄ±r baskÄ± olduÄŸunu bilsem de mahkemenizin, yargÄ±nÄ±n onurunu ve milletin iradesini koruyacak bir tutum sergileyeceÄŸine inanmÄ±ÅŸtÄ±m ama maalesef tutukluÄŸumun devamÄ±na karar verdiniz."

'AYM DOSYAMI Ä°NCELEMEYE ALMADI'

"AvukatlarÄ±m, Anayasa Mahkemesine (AYM) baÅŸvuru yaptÄ±. AYM, seçimlerin üzerinden 4 ay geçmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen halen baÅŸvurumu ele almÄ±ÅŸ deÄŸil. Durum bu kadar vahim, bu kadar içler acÄ±sÄ±. Seçim oldu bitti, AYM benim dosyamÄ± incelemeye bile almadÄ±."

'BEN EZÄ°LENLERÄ°N, YOKSULLARIN GEMÄ°SÄ°NDEYÄ°M'

"HalkÄ± savundum, ezilenleri savundum. BazÄ± muhalefet partileri ekonomik kriz aniden gelmiÅŸ diye düÅŸünüyorlar, hayÄ±r. Ekonomik kriz baÄŸÄ±rÄ±yordu. Åžimdi muhalefet partileri “AynÄ± gemideyiz” diyorlar. Ben de CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±ydÄ±m. AynÄ± gemide deÄŸilim ben. Ben ezilenlerin, yoksullarÄ±n gemisindeyim. Ben talancÄ±larÄ±n, rüÅŸvetçilerin gemisinde deÄŸilim. AynÄ± gemide deÄŸiliz. AsÄ±l bu ülkenin rantçÄ±larÄ± baÅŸka bir gemidedir ve lükstür onlarÄ±n gemisi. Onlar batmayacaklar. O nedenle aynÄ± gemide deÄŸiliz."

'BUNLARI ANLATABÄ°LSEYDÄ°M SONUÇLAR FARKI OLACAKTI'

"BunlarÄ± anlatabilseydim 24 Haziran seçimlerinin sonucu farklÄ± olurdu. Seçimin en büyük hilesi, benim içeride tutulmamdÄ±r. Ben dÄ±ÅŸarÄ±da olsaydÄ±m sonuçlar farklÄ± olacaktÄ±."

SON BÄ°R YILDA 33 DAVA AÇILDI

“Terör örgütü kurma ve yönetme”, “Örgüt propagandasÄ±” ve “Suç ve suçluyu övme” iddialarÄ±yla suçlanan DemirtaÅŸ, 142 yÄ±la varan hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanÄ±yor. DiyarbakÄ±r’da açÄ±lan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19’uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. DemirtaÅŸ hakkÄ±nda son 1 yÄ±lda 33 dava açÄ±ldÄ±. DemirtaÅŸ’Ä±n Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen davasÄ±, daha önce kendisi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan ve dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için TBMM’ye gönderilen 31 fezlekenin toplamÄ±ndan oluÅŸuyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 12:32

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