AkÅŸener: Ã‡Ä±k SarayÄ±ndan halkÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸ, bak bakalÄ±m kriz var mÄ±?

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± eleÅŸtirdi.

Partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ±n "ABD’yle ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyleyen CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä± eleÅŸtirerek, “BunlarÄ±, Damat Berat ekonomiyi Amerika’yÄ± emanet ettikten sonra söyledi” dedi. AkÅŸener, “Bu, ikinci kozmik oda davasÄ±dÄ±r ve vakasÄ±dÄ±r” ifadelerini kullandÄ±. MHP'yi de eleÅŸtiren AkÅŸener "Saray yancÄ±sÄ±ndan milliyetçi olmaz. Evet tekeden süt çÄ±kmaz milliyetçiden de saray paspasÄ± olmaz, olamaz" ifadelerini kullandÄ±.

AkÅŸener’in partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

â– Ä°YÄ° Parti Meclisin müsamere sahnesine dönüÅŸmesine izi vermeyecektir. Meclis çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± bu ciddiyetle yürüteceÄŸiz. Grubumuz Meclisin en çalÄ±ÅŸkan grubu olacak. Ä°YÄ° Parti bir turnusol kaÄŸÄ±dÄ± olacak.

â– FETÖ’nün siyasi ayaÄŸÄ± için araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±n teklifinde bulunduk. AKP ve MHP oylarÄ± ile reddedildi. AKP'yi anlÄ±yoruz, peki küçük ortak neden karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. AKP-MHP arasÄ±nda yaÅŸanan ortaklÄ±ktan öteye geçmiÅŸ birbirlerine mecburiyete dönüÅŸmüÅŸtür.

'MAFYA BOZUNTULARINI AFFEDELÄ°M' DÄ°YORLAR

â– "HÄ±rsÄ±zlarÄ± affedelim, mafya bozuntularÄ±nÄ± affedelim" diyorlar. Daha ilgincini söyleyeyim kendisine milliyetçi diyen bir parti TürklüÄŸe hakareti de af kapsamÄ±na eklemiÅŸler. Saray yancÄ±sÄ±ndan milliyetçi olmaz. Evet tekeden süt çÄ±kmaz milliyetçiden de saray paspasÄ± olmaz, olamaz.

MHPâ€™nin af teklifi: KadÄ±n ve iÅŸÃ§i katillerine Ã¶dÃ¼l!

'NEDEN AMERÄ°KALARDAN ADAM ÇAÄžIRDIN'

â– Türkiye’nin ekonomisini Amerika’ya emanet edenleri affetmeyeceÄŸiz. Günü geldiÄŸinde bunlarÄ± yargÄ±layacaÄŸÄ±z. SayÄ±ÅŸtay denetleyemeyecek ama AmerikalÄ± McKinsey denetleyecek. SayÄ±n ErdoÄŸan neden böyle bir anlaÅŸmaya gerek duydun? Neden Amerikalardan adam çaÄŸÄ±rdÄ±n? 34 Türk bir araya geldiÄŸinde devlet kuruyor. Bir ofisi yönetecek bir tane Türk evladÄ± bulamadÄ±n mÄ±? Bu anlaÅŸmayÄ± imzalayanlarÄ±, uygulayanlarÄ± affetmeyeceÄŸiz. Günü geldiÄŸinde kesinlikle yargÄ±layacaÄŸÄ±z.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'dan McKinsey tepkisi: Yesinler sizin yerliliÄŸinizi

â– HazÄ±rladÄ±klarÄ± yeni ekonomik programda vatandaÅŸ yok, iÅŸsizlikle mücadele yok, yapÄ±sal dönüÅŸüm yok, ÅŸeffaflÄ±k, hesap verme yok. Fakat Türkiye’nin ekonomi kurumlarÄ±nÄ±n ABD’ye emanet edilmesine izin veriliyor. Saray ve damadÄ±nÄ±n ekonomiyi yönetemediÄŸinin kanÄ±tÄ± bir programdÄ±r. Yüzleri kÄ±zarmadan yerli ve milli olanlar da bunlar.

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'DAMAT, YAKLAÅžAN KRÄ°ZÄ°N FATURASINI VATANDAÅžA KESMEYE HAZIRLANIYOR'

â– KarÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz gerçek ekonomik çöküÅŸtür. Hükümet bankalarÄ± büyük bir risk altÄ±na sokuyor. YandaÅŸlar zarar etmesin diye sistem çökertiliyor. Son verilere göre ekonomi güven endeksi bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre 30 puandan fazla geriledi.

â– Saray ve damat yaklaÅŸan krizin faturasÄ±nÄ± vatandaÅŸa kesmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z uyarÄ±lar ve çaÄŸrÄ±larÄ±n saray ve damat tarafÄ±ndan duyulmazdan gelindiÄŸini görüyoruz. Bütün Meclis ne gerekiyor el birliÄŸi ile oturup konuÅŸalÄ±m. Ä°YÄ° Parti bu konuda elinden ne geliyorsa yerine getirecektir.

'KRÄ°Z HANEDANA VE TOSUNCUKLARINA YOK AMA MÄ°LLETE VAR'

â– Türk milletinin üretebilmesi, emeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alabilmesi birinci önceliÄŸimizdir. Bu neden ekonomi daima gündem maddelerimizden olacaktÄ±r. AKP iktidarÄ±nÄ±n tüm kadrolarÄ± daha teÅŸhiste yanÄ±lÄ±yor. Her gün onlarca iÅŸ yeri kapanÄ±yor ama "kriz mriz yok". Kriz hanedana ve tosuncuklarÄ±na yok ama millete var. SayÄ±n ErdoÄŸan çÄ±k SarayÄ±n’dan halkÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸ bak bakalÄ±m kriz var mÄ±? YaptÄ±ÄŸÄ±n doÄŸalgaz zammÄ± ile vatandaÅŸÄ±n evi buz kesiyor. KarÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz gerçek ekonomik çöküÅŸtür.."

â– Damat Berat'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± program IMF'siz IMF programÄ±dÄ±r. AdÄ±nÄ± telafuz etmiyor ama iÅŸi Amerikan firmasÄ±na devrederek bunu yapÄ±yor.

â– Hepimiz aynÄ± gemideyiz, gemi hÄ±zla su alÄ±yor. Meclis'teki tüm partilere çaÄŸrÄ±mÄ±zdÄ±r, krizin sorumlusu biz deÄŸiliz ama gelin sorunu birlikte çözelim.

â– SayÄ±n ErdoÄŸan sürekli win-win diyor. Hep o ve yandaÅŸlarÄ± kazanÄ±yor, kaybeden hep millet. Kifayetsizsin, Türkiye'nin üzerinde bir yüksün.

'SATIN ALDIYSAN Ä°KÄ° ELÄ°MÄ°Z SONUNA KADAR YAKANDA OLACAK'

â– Gazetelere televizyonlara çökmekten, süper lüks uçaklarla ilgilenmekten baÅŸka meselesi yok ki muktedirin. Özrü kabahatinden büyük, secaat arz ederken sirkatin söyler mi diyeyim. Hiç mi sende devlet ÅŸuuru yok. Türk devleti böyle bir hediyeyi nasÄ±l kabul eder; satÄ±n aldÄ±ysan zaten iki elimiz sonuna kadar yakanda olacak.

â– 1938'de uçak hediye eden bir Türkiye vardÄ±, ÅŸimdi bile hediye alan konuma geldik. Bu, utanç kaynaÄŸÄ±dÄ±r.

ErdoÄŸan: Katar Emiri ilgilendiÄŸimizi Ã¶ÄŸrenince uÃ§aÄŸÄ± hibe etti

â– ABD'li geleneÄŸinin iÅŸe hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Kamu bankalarÄ±nÄ± kullanarak kendine borazan bir medya kurdun. Millete korku salarak herkesi susturacaÄŸÄ±nÄ± sandÄ±n, iÅŸte cesurlar burada. McKinsey’e devrettiÄŸin kadrolarÄ± devralacaklar burada. Buradan yüzüne karÅŸÄ± haykÄ±rÄ±yoruz: Türkiye’nin üzerinde bir yüksün.

'BU NASIL BÄ°R LÜKS VE ÅžATAFAT DÜÅžKÜNLÜÄžÜDÜR'

â– SayÄ±n ErdoÄŸan, bu nasÄ±l bir lüks ve ÅŸatafat düÅŸkünlüÄŸüdür. Sen nasÄ±l imam hatiplisin? Peygamber efendimizin vücudunda izi kalan kuru hasÄ±rda uyuduÄŸunu ne çabuk unuttun. Dicle kenarÄ±ndaki kuzuyu geçtim, çocuÄŸuna pantolon alamayÄ±nca canÄ±na kÄ±yan Ä°smaillerle ilgilen. Kaza deyip geçtiÄŸin tren katliamÄ±yla ilgilen. AÅŸ yerine taÅŸ kaynatan milletle ilgilen. Ä°ÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ±n gençlerle ilgilen.

â– SayÄ±n ErdoÄŸan bak sana Hz. Ömer’i hatÄ±rlatayÄ±m. O ücretini beytülmalden deÄŸil kendi cebinden birini tutarak ‘Bana her gün ölümü hatÄ±rlat’ demiÅŸti. Ben sana buradan hatÄ±rlatÄ±yorum SayÄ±n ErdoÄŸan ölüm var ölüm. Hepimiz için ölüm var bir mizan var. Dürüst ol, iÅŸi ehline ver ve unutma senden büyük Allah var.

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'BÜROKRATLARI UYARIYORUM; KRÄ°TÄ°K BÄ°LGÄ°LERÄ° PAYLAÅžMAYIN'

â– BürokratlarÄ± uyarÄ±yorum; kritik bilgileri paylaÅŸmayÄ±n. PaylaÅŸacaksanÄ±z, kamuya açÄ±k ve ÅŸeffaf olsun. Aksi takdirde casusluk suçu iÅŸlemiÅŸ olursunuz. TalimatÄ± bakan da verse mutlaka mevzuata uyun. Kurulmak istenen paralel devlete asla izin vermeyin. Devran döndüÄŸünde size o talimatÄ± verenler bana mÄ± sordun derler. AynÄ± Mavi Marmara'yla Akdeniz'e açÄ±lan ÅŸehit ailelerine dendiÄŸi gibi.

'SÄ°Z BU MÄ°LLETÄ°N AÄžZININ TADINI BOZANSINIZ'

â– AÅŸure ayÄ±ndayÄ±z, her bir tanesi ithal artÄ±k aÅŸuremizin bile. Siz yerli ve milli deÄŸilsiniz. Siz GDO’sunuz, siz ÅŸarbonsunuz, siz bu milletin aÄŸzÄ±nÄ±n tadÄ±nÄ± bozansÄ±nÄ±z. Selam olsun Hz. Hüseyin’e. Bir de yezitler var bunlarÄ±n saraylarda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ‘KeÅŸke Yunan kazansaydÄ±’ diyenler.

â– Gemiye ‘gemicik’ diyorsunuz takaya dönüyor, Saray’a ‘Külliye’ diyorsunuz israf yok oluyor. Zamma ‘güncelleme’ diyorsunuz kimse zarar görmüyor. BunlarÄ±n memleket diye bir meseleleri yok. Tek dertleri kendilerini yerel seçimlere atabilmek. Bir CumhurbaÅŸkanÄ± dünyada ilk defa kendi kendini VarlÄ±k Fonu’nun baÅŸkanÄ± atÄ±yor.

â– Hiç durmadan konuÅŸursa her ÅŸey düzelecek sanÄ±yor. AkÅŸama da ejder meyveli bir içecek içince oh deme keyfine. Her ÅŸey psikolojik, bu da geçer diyor. Geçer geçer de, çok konuÅŸan boÅŸ konuÅŸur SayÄ±n ErdoÄŸan. Direksiyonda sen varsÄ±n, yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± giden kamyon gibiyiz. Çek saÄŸa!

â– Yola çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± belediyelerle olmuÅŸtu, gidiÅŸleri de belediyelerle olacak! ErdoÄŸan, tükenmiÅŸlik sendromu yaÅŸÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 11:02

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