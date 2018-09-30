Meral AkÅŸener, rahip Brunson'la MÄ°T Ã¼yelerini takas etmeyi Ã¶nerdi

Meral AkÅŸener, Brunson'a iliÅŸkin 'Devletim bu kiÅŸiye casus diyorsa casustur. Ellerinde bazÄ± MÄ°T mensuplarÄ±mÄ±z var, takas ile geri getirilsinler' dedi.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, rahip Brunson'a iliÅŸkin "Devletim bu kiÅŸiye casus diyorsa casustur. Madem casus olduÄŸuna kanaat getirilmiÅŸ, o zaman devletlerarasÄ± takas devreye girer. Ellerinde bazÄ± MÄ°T mensuplarÄ±mÄ±z var. En azÄ±ndan bu çocuklar takas ile geri getirilsin" önerisinde bulundu.

'CHP Ä°LE Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ° TABAN BELÄ°RLER'

Habertürk yazarÄ± Muharrem SarÄ±kaya, bugünkü köÅŸe yazÄ±sÄ±nda, Ä°YÄ° Parti lideri AkÅŸener'le yaptÄ±ÄŸÄ± sohbeti yazdÄ±.

SarÄ±kaya, CHP ile Ä°YÄ° Parti'nin yerel seçimlerde ittifak yapÄ±p yapmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin sorusunu AkÅŸener'in ‘HayÄ±r' diye kestirip atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama ‘Evet' de demediÄŸini söyledi.

AkÅŸener konuyla ilgili, "Yerel seçimlerin kendi özelliÄŸi vardÄ±r, her siyasi parti tabanÄ± çatÄ±daki dayatmaya karÅŸÄ± çÄ±kar. Zaten yerel seçimin yasal bir zemini yok. Ama taban tavanlarÄ± zorlar. Bunu bir ittifak olarak görmüyorum. Ä°ÅŸbirliÄŸi dediÄŸimiz noktayÄ± ‘Evet' veya ‘HayÄ±r' anlamÄ±nda taban zorlar. Ä°ÅŸbirliÄŸini taban belirler. Ona da karÅŸÄ± koymamÄ±z zor olur…" diye konuÅŸtu.

CHP ile konuyu ele almadÄ±klarÄ±nÄ± de belirten AkÅŸener ‘bugün için tek baÅŸÄ±na girecekmiÅŸ gibi çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±' da söylemiÅŸ.

'MANÄ°SA VE MERSÄ°N'Ä° YÜZDE 100 BÄ°Z ALACAÄžIZ'

SarÄ±kaya, AkÅŸener'in yerel seçim tahminlerini ise yazÄ±sÄ±nda ÅŸöyle aktardÄ±:

"KazanacaklarÄ±na kesin gözüyle baktÄ±ÄŸÄ± il olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir, Adana gibi büyük kentlerde nasÄ±l bir yol haritasÄ± izleyeceklerini de sordum.

‘Manisa, Mersin ile Ankara'nÄ±n bir metropol büyük ilçesini kesin alÄ±rÄ±z' yanÄ±tÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m.

Kendi cümlesinden alÄ±ntÄ±layÄ±p sordum: 'Siz, ‘iÅŸbirliÄŸi' dediÄŸiniz için öyle sorayÄ±m, CHP ile olasÄ± bir iÅŸ birliÄŸini aday ismi mi, yoksa taban davranÄ±ÅŸÄ± mÄ± belirler?'

AkÅŸener aynÄ± netlikte yanÄ±t verdi: "Ä°kisi de olabilir. GörebildiÄŸim ÅŸey ÅŸu; Ä°stanbul, Ankara Ä°zmir, bir ölçüde EskiÅŸehir, Manisa, AydÄ±n, Antalya, Adana, Mersin çok önemli. Bu ÅŸehirlerin tamamÄ± referandumda 'HayÄ±r' oyu verdi. BunlarÄ± alabilme imkanÄ±mÄ±z var… Ama Manisa ve Mersin'i yüzde 100 biz alacaÄŸÄ±z.

'BRUNSON'A KARÅžI MÄ°T MENSUPLARI…'

AkÅŸener, ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da ileri sürüp ÅŸu öneride bulundu:

"Devletim bu kiÅŸiye casus diyorsa casustur. Madem casus olduÄŸuna kanaat getirilmiÅŸ, o zaman devletlerarasÄ± takas devreye girer. Ellerinde bazÄ± MÄ°T mensuplarÄ±mÄ±z var. En azÄ±ndan bu çocuklar takas ile geri getirilsin." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 11:54

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