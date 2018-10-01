KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'dan McKinsey tepkisi: Yesinler sizin yerliliÄŸinizi

Ä°ktidarÄ±n McKinsey kararÄ±na tepki gÃ¶steren Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'Yesinler sizin yerliliÄŸinizi, milliyetÃ§iliÄŸinizi' dedi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin Abant kampÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulundu. Ä°ktidarÄ±n, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Yeni Ekonomi ProgramÄ±'nÄ± ABD'li ÅŸirket McKinsey'in denetlemesi kararÄ±nÄ± deÄŸerlendiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik hesaplarÄ±nÄ±n, istatistiklerinin denetimini yapacaksa TBMM yapar, o denetimi yapacak kurumun adÄ± da SayÄ±ÅŸtay’dÄ±r" dedi. KÄ±lÄ±çdaorÄŸlu, "Yesinler sizin yerliliÄŸinizi, milliyetçiliÄŸinizi. DoÄŸrusunu isterseniz ben aksi bir tavÄ±r beklerdim" diye konuÅŸtu.

Öte yandan KÄ±lÄ±çdaorÄŸlu, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Faik Öztrak'la ilgili Kemal DerviÅŸ yorumuna, "O ifadeyi yadÄ±rgadÄ±ÄŸÄ±mÄ± ifade edebilirim. Bir siyasetçi beceriksizliÄŸini bürokrata yÄ±kamaz. Bu onun acizliÄŸini gösterir. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸil miydi? Faik Bey miydi BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±. Pes yani" diyerek tepki gösterdi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Faik Öztrak'Ä±n McKinsey eleÅŸtirisi üzerine "AçÄ±klamayÄ± yapan ÅŸahsiyet Kemal DerviÅŸ ile iliÅŸkisini kamuoyuyla da paylaÅŸÄ±rsa iyi olur" demiÅŸti.

Cumhuriyet'ten Mahmut LÄ±calÄ±'ya konuÅŸan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:

'ADAYLARDAN BÄ°LGÄ° Ä°STEYECEÄžÄ°Z'

(AdaylarÄ±n nasÄ±l belirleneceÄŸi sorusu üzerine) "Her bölgenin kendine özgü koÅŸullarÄ± var. Orada bilinen, saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± olan, seçim kazanma potansiyeli yüksek olan adaylarla yola çÄ±kmak ve dolayÄ±sÄ±yla da buna göre bir hazÄ±rlÄ±k yapmak gibi bir çalÄ±ÅŸma var. Onun da altyapÄ±sÄ± büyük ölçüde tamamlandÄ±. Belediye baÅŸkanÄ± olacak adaylardan bilgi isteyeceÄŸiz. Neden aday olmak istiyorsunuz, var olan sorunlara nasÄ±l çözüm üreteceksiniz diye. BaÅŸvuru yaparken böyle bir dosya da getirecekler bize. DolayÄ±sÄ±yla her belde için yaÅŸanan sorunlarÄ±n birikimini elde etmiÅŸ olacaÄŸÄ±z, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n çözüm önerileri alÄ±nmÄ±ÅŸ olacak."

'BELDENÄ°N Ä°TTÄ°FAKI'

"Milletvekili seçimlerinde siyasal partilerin ittifakÄ± için yasa çÄ±ktÄ±. O çerçevede ittifak yapÄ±ldÄ±. Yerel yönetimlerde ise yasal bir ittifak söz konusu deÄŸil. Ama yerel yönetimlerin kendine özgü koÅŸullarÄ± var. Yerel yönetimlerde siyasal partilerden çok belediye baÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n bilgisi, kimliÄŸi, birikimi, kentte tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, sorunlarÄ± çözme kapasitesi gibi unsurlar öne çÄ±kar. DolayÄ±sÄ±yla seçmen aday olan kiÅŸiye bakar, ona göre oy verir. Elbette partinin kimliÄŸi de önemli ama adayÄ±n da kendine göre özellikleri varsa, her partiden seçmen gelip adayÄ± beÄŸeniyorsa, 'Bu bizim kentimizi güzelleÅŸtirir, sorunlarÄ± çözer, seçim bildirgesine baktÄ±m sorunlar doÄŸru belirlenmiÅŸ' deyip oyunu kullanÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla buna ittifak denir mi denmez mi bilmiyorum ama bunu tanÄ±mlamak gerekirse beldenin ittifakÄ± denebilir."

'SEÇÄ°M KAYBETME KORKUSU'

(Siyasi partilerle bir görüÅŸme olup olmayacaÄŸÄ± sorusu üzerine) "DeÄŸiÅŸik siyasi partilerin genel baÅŸkanlarÄ± zaman zaman dile getiriyorlar. Onu ben biraz seçim kaybetme korkusunun getirdiÄŸi söylem olarak görüyorum. ‘OturalÄ±m siyasi partiler olarak ittifak yapalÄ±m, ben aday göstermeyeyim, sen aday göster’ gibi bir arayÄ±ÅŸ doÄŸru bir arayÄ±ÅŸ deÄŸil yerel yönetimlerde. Yereldeki insanlara saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r bu. Her parti kendi kimliÄŸiyle girer. GösterdiÄŸi aday beldede ya da kentte kabul görürse seçilir. Biz belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zdan iki ÅŸey bekliyoruz. Bir, seçildiÄŸi andan itibaren bütün belde halkÄ±na hizmet edeceksin. Oy vermiÅŸ, vermemiÅŸ ayrÄ±mÄ± yapmayacaksÄ±n, kimseyi ötekileÅŸtirmeyeceksin, eÅŸit hizmet götüreceksin. Ä°kincisi de, harcadÄ±ÄŸÄ±n her kuruÅŸun hesabÄ±nÄ± vereceksin. CHP adaylarÄ± beldenin ittifakÄ± profilini kabul edecekler."

'O DÖNEM BAHÇELÄ° BAÅžBAKAN YARDIMCISI DEÄžÄ°L MÄ°YDÄ°?'

(MHP lideri Devlet Bahçeli’nin CHP Sözcüsü Faik Öztrak’Ä± kastederek ‘Kemal DerviÅŸ ile olan iliÅŸkisini açÄ±klasa iyi olur’ açÄ±klamasÄ±nÄ±n anÄ±msatÄ±lmasÄ± üzerine) "O ifadeyi yadÄ±rgadÄ±ÄŸÄ±mÄ± ifade edebilirim. Bir siyasetçi beceriksizliÄŸini bürokrata yÄ±kamaz. Bu onun acizliÄŸini gösterir. O dönem kendisi BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸil miydi? Faik Bey miydi BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±. Pes yani. AyrÄ±ca Türkiye’de kuruluÅŸ mu yok? Kendinizi gidip baÅŸka bir ÅŸirkete denetletiyorsunuz."

'KOZMÄ°K ODAYI AÇACAKSINIZ SONRA DA 'YERLÄ°YÄ°Z, MÄ°LLÄ°YETÇÄ°YÄ°Z' DÄ°YECEKSÄ°NÄ°Z'

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik hesaplarÄ±nÄ±n, istatistiklerinin denetimini yapacaksa TBMM yapar, o denetimi yapacak kurumun adÄ± da SayÄ±ÅŸtay’dÄ±r. SayÄ±ÅŸtay’Ä± göz ardÄ± edeceksiniz, SayÄ±ÅŸtay’dan bazÄ± bilgileri gizleyeceksiniz, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nÄ± saklayacaksÄ±nÄ±z. ABD’lilere bütün kapÄ±larÄ±, haremi ismetinizi açacaksÄ±nÄ±z, kozmik odayÄ± açacaksÄ±nÄ±z. Sonra da diyeceksiniz ki yerliyiz ve milliyetçiyiz. Yesinler sizin yerliliÄŸinizi, milliyetçiliÄŸinizi. DoÄŸrusunu isterseniz ben aksi bir tavÄ±r beklerdim. ‘Türkiye’de bu iÅŸi yapacak milli kurumlarÄ±mÄ±z var. DolayÄ±sÄ±yla yabancÄ± bir ülkenin ÅŸirketinin Türkiye’nin ekonomik hesaplarÄ±nÄ± denetlemesini doÄŸru bulmuyoruz’ demesini bekliyordum." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 12:08

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