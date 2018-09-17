ErdoÄŸan: Katar Emiri ilgilendiÄŸimizi Ã¶ÄŸrenince uÃ§aÄŸÄ± hibe etti

VIP jumbo jete iliÅŸkin konuÅŸan ErdoÄŸan, 'Katar bu uÃ§aÄŸÄ± satÄ±yordu, biz de ilgilendik. Katar Emiri haberdar olunca uÃ§aÄŸÄ± TÃ¼rkiyeâ€™ye hibe etti' dedi.

Azerbaycan ziyareti sonrasÄ± uçakta gazetecilere konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Katar Emiri Tamim bin Al Sani'nin 'hediye ettiÄŸi' VIP jumbo jet hakkÄ±nda konuÅŸan ErdoÄŸan, "Katar bu uçaÄŸÄ± satÄ±yordu, hatta rakam bildiÄŸim kadarÄ±yla 500 civarÄ±ndaydÄ±. O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçaÄŸÄ± Türkiye’ye hibe etti; ‘Ben Türkiye’den para almam; bunu Türkiye’ye hediye ediyorum, hibe ediyorum’ dedi" ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, CHP'nin televizyon kanalÄ± satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialara iliÅŸkin olarak da, "Bir TV kanalÄ± açmÄ±ÅŸ açmamÄ±ÅŸ çok önemli deÄŸil. Bunlar önemli deÄŸil. Ama daha önemli bir suç var. Siyasi partiler banka kurabilir mi? HayÄ±r, kuramaz. Ama ÅŸu anda CHP, Ä°ÅŸ BankasÄ± hisselerinin yüzde 28’inin sahibi durumunda" dedi.

'MAHKEME MAHKEME SÜRÜNECEKLER'

NTV'de yer alan habere göre VIP jumbo jetin satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin konuÅŸan CummhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, “Katar Emiri uçaÄŸÄ± Türkiye’ye hibe etti. O uçak benim ÅŸahsÄ±mÄ±n deÄŸil Türkiye Cumhuriyeti Devletinindir” dedi. ErdoÄŸan, konuyla iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“SaÄŸÄ±rlarÄ± incitmek istemem ama bahsettikleriniz, duymuyorlar ama uyduruyorlar. Ä°ÅŸin aslÄ± nasÄ±l peki? Katar bu uçaÄŸÄ± satÄ±yordu, hatta rakam bildiÄŸim kadarÄ±yla 500 civarÄ±ndaydÄ±. O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçaÄŸÄ± Türkiye’ye hibe etti; ‘Ben Türkiye’den para almam; bunu Türkiye’ye hediye ediyorum, hibe ediyorum’ dedi. O uçak benim ÅŸahsÄ±mÄ±n deÄŸil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne verilecek böyle bir uçak, CHP’yi niye rahatsÄ±z ediyor? Ya da onlarÄ±n tvkanallarÄ±nÄ± niye rahatsÄ±z eder? BunlarÄ± anlamak mümkün deÄŸil. Ben bunlara hukuki davalar açtÄ±m. Bunlar mahkeme mahkeme sürünecekler. Hepsi, genel baÅŸkanlarÄ± da öyle. Atar atar iftiralarÄ±, biz davalarÄ± kazanÄ±yoruz; o ödemekten bÄ±kmÄ±yor, biz de kazanmaktan bÄ±kmayacaÄŸÄ±z, devam edeceÄŸiz. Sözünü ettikleri uçak ÅŸu anda boyanÄ±yor. Ä°nÅŸallah her ÅŸey bitikten sonra bir seyahati de onunla yaparÄ±z. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin uçaÄŸÄ±na bineceksiniz, benim uçaÄŸÄ±ma deÄŸil.”

'CHP, Ä°Åž BANKASI HÄ°SSELERÄ°NÄ°N YÜZDE 28'Ä°NÄ°N SAHÄ°BÄ°'

ErdoÄŸan, CHP'nin televizyon kanalÄ± satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialara iliÅŸkin olarak ise "Bir TV kanalÄ± açmÄ±ÅŸ açmamÄ±ÅŸ çok önemli deÄŸil. Partili birinin televizyonu da olabilir. Bunlar önemli deÄŸil. Ama daha önemli bir suç var. Siyasi partiler banka kurabilir mi? HayÄ±r, kuramaz. Ama ÅŸu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü suistimal ederek, onun Cebi Hümayunundan dediÄŸim, Ä°ÅŸ BankasÄ± hisselerinin yüzde 28’inin sahibi durumunda. Oradan para alamÄ±yor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iÅŸ yapar? Buna bir bakÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Ben diyorum, bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu tür bir varlÄ±ÄŸÄ± herhangi bir siyasi partinin etiketi altÄ±na giremez. Girse girse Hazine’ye girer. Öyle mi? VakÄ±fbank’ta da VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü’nün ciddi bir hissesi var. VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü’nün bu hissesini genel müdürlüÄŸe aktarmak için gerekli talimatÄ± verdik. Oradan gelecek gelir vakÄ±f yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda kullanÄ±lsÄ±n. Zaten haram. VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü’nün haramla ne alakasÄ± olur? OlmamasÄ± lazÄ±m. Bunu VakÄ±f KatÄ±lÄ±m’a veya genel müdürlüÄŸe vermesi lazÄ±m ki VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü bütün eserlerinde bu harcamalarÄ± yapsÄ±n. Bu çok çok ciddi bir imkan" dedi.

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ile görüÅŸen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, görüÅŸmede ikili iliÅŸkileri ve bölgesel sorunlarÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Bölgesel konularda, YukarÄ± KarabaÄŸ meselesini gündeme getirdiÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, “Buradaki sürecin acÄ±masÄ±z yanÄ±, ABD-Rusya-Fransa’dan müteÅŸekkil Minsk üçlüsünün adeta oyalama taktiÄŸi içinde olmasÄ±. DuyarlÄ± davranmÄ±yorlar. Nitekim, 1992 yÄ±lÄ±ndan bu yana yani 26 yÄ±ldan beri süreç adeta sürüncemeye bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ vaziyette. Minsk üçlüsünün asli görevi, YukarÄ± KarabaÄŸ’da iÅŸgal altÄ±ndaki topraklarÄ±n bir an önce gerçek sahiplerine verilmesinin saÄŸlanmasÄ±dÄ±r. Temenni ediyoruz ki bunu bir ÅŸekilde baÅŸarma imkanÄ± doÄŸar” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'dan ErdoÄŸan'a Ã¶zel uÃ§ak sorusu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 08:09

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