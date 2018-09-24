Ä°smail Devrim'in intiharÄ±nÄ± duyuran gazeteci Demir serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ä°smail Devrim'in intiharÄ±nÄ± haberleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ErgÃ¼n Demir, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oÄŸluna okul kÄ±yafeti alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar eden iÅŸçi Ä°smail Devrim'in haberini yaptÄ±ktan sonra hedef gösterilip gözaltÄ±na alÄ±nan Gazeteci Ergün Demir, savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle mahmeye sevk edildi. Mahkeme Demir'i adli kontrol uygulamasÄ± olmaksÄ±zÄ±n serbest bÄ±raktÄ±. Öte yandan Ä°smail Devrim'in ikamet ettiÄŸi mahallenin muhtarÄ± Halil TaÅŸ da gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p adliyeye getirildi. TaÅŸ, savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸçi Ä°smail Devrim'in oÄŸluna okul kÄ±yafeti alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar ettiÄŸini haberleÅŸtirdikten sonra hedef gösterilen ve ifadeye çaÄŸrÄ±lan Astakoshaber.com internet gazetesinin sahibi Ergün Demir, DoÄŸukÄ±ÅŸla'da bulunan Ä°zmit Ä°lçe Polis Karakolu'na ifade vermeye gitti. Buradan soruÅŸturmayÄ± yürüten Körfez Ä°lçe Jandarma Karakolu'na gönderilen Demir, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Telefonla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Demir, Körfez Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±’nda olduÄŸunu doÄŸrulayarak “Haberle ilgili gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m” dedi.

Ergün Demir daha sonra röportajÄ±n ses kaydÄ±nÄ± yayÄ±nlayarak "Özel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal ettiÄŸi" gerekçesiyle Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. AyrÄ±ca dosyaya gizlilik kararÄ± getirildi. CHP eski milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ da Demir'in ifadesinde "KaydÄ± izin alarak yaptÄ±m; iki kiÅŸi ÅŸahittir" dediÄŸini aktardÄ±.

Demir, ifade verdiÄŸi savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan 'adli kontrol' uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Demir'in adli kontrol uygulamasÄ± olmaksÄ±zÄ±n serbesrt bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hükmetti.

MAHALLE MUHTARININ DA Ä°FADESÄ° ALINDI

Gazeteci Ergün Demir ile birlikte Ä°smail Devrim'in oturduÄŸu 17 AÄŸustos Mahallesi MuhtarÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 17 AÄŸustos Mahalle MuhtarÄ± Halil TaÅŸ’Ä±n söyleÅŸi sÄ±rasÄ±nda evde olduÄŸu ve bu sebeple gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Adliyeye sevk edilen TaÅŸ, savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DEMÄ°R, HABERÄ° NASIL YAPTIÄžINI GAZETEDEKÄ° KÖÅžESÄ°NE YAZMIÅžTI

FotoÄŸraf: ergün.demir.9803/Facebook

Gazeteci Ergün Demir, Ä°smail Devrim'in intiharÄ± haberini nasÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Astakoshaber.com'da yazdÄ±ÄŸÄ± "Ä°smail Devrim haberini nasÄ±l yaptÄ±m?" baÅŸlÄ±klÄ± köÅŸinde anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Habere iliÅŸki "Gerçekten zor bir haberdi. Çok ama çok aÄŸÄ±r bir hikayeydi" ifadelerini kullanan Demir, haberin yapÄ±lÄ±ÅŸ öyküsünü aktardÄ±ktan sonra "Kimse öküz altÄ±nda buzaÄŸÄ± aramasÄ±n. Haber hiçbir kurum veya kiÅŸiyi incitmek, suçlamak, karalamak adÄ±na yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan polemikler, haberi yapan kiÅŸi olarak benim dÄ±ÅŸÄ±mda geliÅŸen ÅŸeylerdir. Tekrar söylüyorum, ben sadece iÅŸimin, mesleÄŸimin gereÄŸini yaptÄ±m. Bu konuyla ilgili söyleyecek baÅŸka da sözüm yoktur!" demiÅŸti.

TGS’DEN TEPKÄ°: YOKSULLUÄžU ENGELLEYÄ°N, HABERCÄ°LERÄ° DEÄžÄ°L

FotoÄŸraf: Evrensel

Ergün Demir’in gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na TGS Kocaeli’den tepki geldi. Türkiye Gazeteciler SendikasÄ±’nÄ±n (TGS) EÄŸitim-Sen Kocaeli Åžubesinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Ä°smail Devrim intiharÄ±nÄ± haberleÅŸtiren meslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± halkÄ±n haber alma hakkÄ±na açÄ±k bir saldÄ±rÄ±dÄ±r. Gazetecinin görevi; görünen deÄŸil, görünenin ardÄ±ndaki gerçeÄŸi açÄ±ÄŸa çÄ±karmaktÄ±r” denildi.

CHP, HDP, EMEP, ÖDP, SYKP, Halkevleri, KESK, TMMOB, Kocaeli Tabip OdasÄ±, Kocaeli Demokrasi GiriÅŸimi ve Kocaeli Ä°SÄ°G Meclisi’nin destek verdiÄŸi açÄ±klamada TGS Kocaeli TemsilciliÄŸi adÄ±na konuÅŸan Evrensel Muhabiri Hasret Gültekin Kozan, Ergün Demir’in hedef haline getirildiÄŸini söyledi.

KaynaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamak zorunda olmamasÄ±na raÄŸmen Demir’in buna zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kozan, “MeslektaÅŸÄ±mÄ±z Ergün Demir, Lise 1. SÄ±nÄ±fa giden çocuÄŸuna pantolon alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar eden Ä°smail Devrim’in haberini yapmÄ±ÅŸ, haberin ülke kamuoyunda infial yaratmasÄ± üzerine de adeta hedef haline getirilmiÅŸtir. Öylesine ki, arkadaÅŸÄ±mÄ±z kaynak açÄ±klamak zorunda olmamasÄ±na raÄŸmen habere iliÅŸkin ses kaydÄ±nÄ± yayÄ±nlamak durumunda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Genel YayÄ±n Yönetmeni olduÄŸu astakoshaber.com haber sitesinde, Ä°smail Devrim haberini nasÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir köÅŸe yazÄ±sÄ± da kaleme almÄ±ÅŸtÄ±r. Ergün Demir yazÄ±sÄ±nÄ±n sonunda, ‘Tekrar söylüyorum, ben sadece iÅŸimin, mesleÄŸimin gereÄŸini yaptÄ±m. Bu konuyla ilgili söyleyecek baÅŸka da sözüm yoktur’ ifadelerini kullandÄ±” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Ergün Demir’in gazetecilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Kozan, “Ä°smail Devrim’in haberinin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± 21 Eylül Cuma gününden bu yana Ergün Demir’in yaÅŸadÄ±klarÄ± Türkiye’de gerçeÄŸin peÅŸinden koÅŸan gazetecilerin ne kadar zor ve baskÄ± altÄ±nda mesleÄŸini yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesidir. 3 gündür kamuoyunun gündeminden düÅŸmeyen, ülkede yaÅŸanan ekonomik kriz, aÄŸÄ±rlaÅŸan yoksulluk ve iÅŸsizliÄŸin geldiÄŸi boyutu gözler önüne seren Ä°smail Devrim intiharÄ± ve bu intiharÄ± haberleÅŸtiren meslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± halkÄ±n haber alma hakkÄ±na açÄ±k bir saldÄ±rÄ±dÄ±r. Gazetecinin görevi; görünen deÄŸil, görünenin ardÄ±ndaki gerçeÄŸi açÄ±ÄŸa çÄ±karmaktÄ±r. MeslektaÅŸÄ±mÄ±z Ergün Demir, tam da bunu, yani gazetecilik yapmÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

“TGS Kocaeli TemsilciliÄŸi olarak; yaptÄ±ÄŸÄ± haber sonrasÄ± meslektaÅŸÄ±mÄ±z Ergün Demir’in gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yor, arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz” diyen Kozan, dün olduÄŸu gibi bugün de halkÄ±n haber alma hakkÄ± ve basÄ±n özgürlüÄŸü mücadelesini sürdüreceklerinin altÄ±nÄ± çizdi.

BASIN KONSEYÄ°: ZORLAMA ÇABALAR, GERÇEKLERÄ° ÖRTMEZ

BasÄ±n Konseyi, gazeteci Ergun Demir'in gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Gazetecilik evrenseldir, haberi yazan haberini göÄŸüsler. Zorlama çabalar gerçekleri asla deÄŸiÅŸtirmez" denildi.

AçÄ±klama ÅŸöyle:

"Kocaeli Hereke'de oÄŸluna okul pantolonu alamamanÄ±n üzüntüsü içinde intihar eden intihar eden baba Ä°smail Devrim'in haberine ulaÅŸÄ±p ilk yayÄ±nlayan gazeteci Ergun Demir'in haber sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± basÄ±n özgürlüÄŸüne ve baÄŸÄ±msÄ±z gazeteciliÄŸe yapÄ±lan baskÄ±larÄ±n son örneÄŸidir.

GözaltÄ±ndayken kendisine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gazeteci Ergün Demir, suçsuz yere gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve haberinin çarpÄ±tÄ±lmak istendiÄŸi söyledi. Ergün Demir, 'Ben haberi alÄ±r almaz Hereke'deki aileye ulaÅŸtÄ±m, haberi yerinde inceledim, ölen Ä°smail Devrim'in eÅŸiyle evinde konuÅŸtum. AnlattÄ±klarÄ±nÄ± olduÄŸu gibi banda kaydettim. Haberimin arkasÄ±ndayÄ±m. Ancak savcÄ±lÄ±ÄŸa ifade vermeye getirildiÄŸimde yaptÄ±ÄŸÄ±m haberin çarpÄ±tÄ±lmasÄ± yolunda giriÅŸimler olduÄŸunu öÄŸrendim' dedi.

DuygularÄ±nÄ± habere karÄ±ÅŸtÄ±rmadan olayÄ± yazÄ±p bu 'aÄŸÄ±r dramÄ±' kamuoyuna yansÄ±tan gazetecinin vicdan deÄŸil, çarpÄ±tma deÄŸil, yaÅŸanan bir tradjediyi aktardÄ±ÄŸÄ± görülmektedir. Ancak vahim olan gazetecinin bu nedenle gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±dÄ±r.

Gazetecilik evrenseldir, haberi yazan haberini göÄŸüsler. Zorlama çabalar gerçekleri asla deÄŸiÅŸtirmez.

Gazeteciye özgürlük istiyoruz, haberi özgür bÄ±rakÄ±n."

DÜN DE Ä°SMAÄ°L DEVRÄ°M Ä°ÇÄ°N EYLEM YAPAN 15 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINMIÅžTI

Kocaeli'de dün Ä°smail Devrim için yapÄ±lmak istenen eyleme de polis saldÄ±rmÄ±ÅŸ ve 15 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (Kocaeli/EVRENSEL)

OÄŸluna okul kÄ±yafeti alamayan Ä°smail Devrim adlÄ± yurttaÅŸ intihar etti

Kocaeli'de Ä°smail Devrim iÃ§in yapÄ±lan eyleme saldÄ±rÄ±: 15 gÃ¶zaltÄ±

Ä°ntihar eden Ä°smail Devrim'in eÅŸinin ses kaydÄ± meclise taÅŸÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 19:20

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