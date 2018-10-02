'Hasta, IŞİD tutuklusu olunca mı tahliye ediliyor?'

IŞİD’in Antep’te 56 kişinin ölümüne yol aşan kına gecesi katliamının davasında bir kişinin tahliye edildiği ortaya çıktı. Sağlık sorunları gerekçesiyle celse arasında salıverildiği için fark edilmeyen Fadile Cabael, polis baskınında kendisini patlarak öldürdüğü belirtilen eşi Kadir Cabael ile yanında yakalanmıştı. Hastalık gerekçesiyle Cabael’in tahliye edilmesi, akıllara cezaevlerindeki durumu ağır olan diğer hasta tutukluları getirdi.

IŞİD’in Antep’te 56 kişinin ölümüne yol açtığı kına gecesi katliamı davasında bir tutuklunun tahliye edildiği ortaya çıktı. 20 Ağustos 2016 tarihindeki kına gecesi katliamı sanıklarından Mehmet Kadir Cabel eşi tutuklu Fadile Cabael, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi. 16 Ekim 2016 tarihinde Antep’te IŞİD’in hücre evine düzenlenen operasyonda kendisini patlattığı iddia edilen Cabael yaşamını yitirirken, eşi Fadile Cabael ise sağ olarak yakalanmıştı. Hücre evinde yaklandıktan sonra tutuklanan Fadile Cabael, eşinin kendini patlatmadığını savunmuş ve sağlık sorunlarını sıkça dile getirmişti. Öte yandan Kadir Cabael’in 10 Ekim Ankara Katliamı’nda kullanılan araçta da parmak izi bulunuyor.

CELSE ARASINDA SALIVERİLMİŞ

Kına gecesi katliamı davasının avukatlarından Eylem Sarıoğlu, sorularımızı yanıtlayarak tahliyenin celse arasında yapıldığını kaydetti. “Biz de duruşmada öğrendik” diyen Sarıoğlu, Fadile Cabael’in 8 Haziran 2018 günü tahliye edildiğini aktardı. Cabael’in tahliyesine kalp rahatsızlığı gibi sağlık sorunlarının gerekçe gösterildiğini belirten Sarıoğlu, kararın celse arasında tutukluluk değerlendirme duruşmasında alındığını söyledi.

HDP’Lİ TOĞRUL MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da konuyu Meclis gündemine getirdi. Fadile Cabael’in tahliyesinine ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sorular yönelten Toğrul, “Türkiye’de çok fazla hasta tutuklu bulunmakta ve birçok defa bu tutuklular içeride ölüme terk edilmektedir. Türkiye’de cezaevlerinde bulunan hasta tutuklu sayısı kaçtır? Halihazırda içerde bulunan diğer hasta tutuklular için neden tahliye kararı verilmemektedir?” dedi.

IŞİD tutuklularının birçoğunun hasta olarak tahliye edilmesine karşın diğer hasta mahpusların tahliye edilmemesinin bilinçli bir politika mı olduğunu soran Toğrul şu sorulara yanıt istedi: “IŞİD terör örgütü tutuklularından kaçı mahkemelere sağlık raporları sunmuştur? Ve bu raporlar sonucunda kaçı tahliye edilmiştir? Türkiye’deki IŞİD terör örgütü tutukluları dışındaki diğer tutuklulardan kaçı mahkemelere sağlık raporu sunmuştur? Ve bu raporlar sonucunda tahliye edilen kaç kişi vardır? Bu raporlar sonucunda tahliye edilmeyenlerin tahliye edilmemesinin nedeni nedir?” (Ankara/EVRENSEL)