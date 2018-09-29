Fehim TaÅŸtekin: IÅžÄ°Dâ€™in alt yapÄ±sÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§ok fazla

10 Ekim KatliamÄ± DavasÄ± Avukat Komisyonu, IÅžÄ°D yargÄ±lamalarÄ± ile ilgili 'IÅžÄ°D KatliamlarÄ± ve Ä°nsanlÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± SuÃ§lar' baÅŸlÄ±klÄ± bir sempozyum dÃ¼zenledi.

10 Ekim KatliamÄ± DavasÄ± Avukat Komisyonu, IÅžÄ°D yargÄ±lamalarÄ± ile ilgili sempozyum düzenledi. Ankara Barosu EÄŸitim Merkezi Koferans Salonu’nda yapÄ±lan “IÅžÄ°D KatliamlarÄ± ve Ä°nsanlÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± Suçlar” baÅŸlÄ±klÄ± sempozyumda IÅžÄ°D’in ortaya çÄ±kÄ±ÅŸ sürecinden bugüne ilerleyiÅŸi ve siyasi odaklarla baÄŸlarÄ± taÅŸtÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Sempozyumda konuÅŸan Gazeteci Yazar Fehim TaÅŸtekin Türkiye’nin IÅžÄ°D ve cihadist örgütlenmeler karÅŸÄ±sÄ±nda çok rahat davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “EÄŸer ciddi bir önlem alÄ±nmazsa IÅžÄ°D’in alt yapÄ±sÄ± ne yazÄ±k ki Türkiye’de çok fazla” dedi.

‘IÅžÄ°D Ä°ÅžLEVÄ°NÄ° TAMAMLADI’

“OrtadoÄŸu ve Türkiye’de CihatçÄ± Örgütlenmeler” baÅŸlÄ±klÄ± oturumda konuÅŸan Prof. Dr. Ä°lhan Uzgel, IÅžÄ°D’in emperyalistlerin iÅŸine yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yüzden güçlendiÄŸini söyledi. Amerika’nÄ±n OrtadoÄŸu siyasetini eskisinden daha fazla belirlediÄŸini ifade eden Uzgel, “Bir rejim toplumun ya karnÄ±nÄ± doyurur ya da özgür bÄ±rakÄ±r. Burada en canlÄ± ideoloji islamcÄ±lÄ±ktÄ± ve ABD, Ä°slamcÄ±ara siyasetin önünü açÄ±p, islamcÄ±larÄ± kontrol etmek amacÄ±yla da Ä±lÄ±mlÄ± islamcÄ±lÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortaya koydu. BatÄ±yla kavgalÄ± olmaycak, seçimle gelip seçimle gidecek, ekonomik iliÅŸkilerde sorun çÄ±karmacak güçlerle OrtadoÄŸu’da denge yaratÄ±lacaktÄ±. Buna en uygun AKP idi” dedi. Tunus’ta bu iÅŸin tuttuÄŸunu, MÄ±sÄ±r’da tÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Uzgel “Ä°slamcÄ±larÄ±n iktidara gelmesini istediler, çünkü iktisadi bir programlarÄ± yoktu. Para musluÄŸunun kendilerinde olmasÄ±nÄ± istiyorlardÄ±. OrtadoÄŸu’da ne olduysa 2013’te oldu ve model deÄŸiÅŸtirildi. Suriye’de Esad’Ä± devirmekten vazgeçen ABD, OrtadoÄŸu’yu düzenli geçiÅŸ ile Ä±lÄ±mlaÅŸtÄ±ramayÄ±nca IÅžÄ°D’i çÄ±kardÄ±”dedi.

Kontrollü kaos siyaseti ile IÅžÄ°D’in de kullanÄ±larak siyasal islamÄ±n bitirildiÄŸini ifade eden Uzgel, “ABD, IÅžÄ°D sayesinde elini o kadar rahatlattÄ± ki, istediÄŸi aktörlerle çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ± ve hiç kimse bir ÅŸey diyemedi. Orada uygulanan bütün siyasi hamleler ‘IÅžÄ°D mi ben mi’ noktasÄ±na getirildi. Amerika maliyetsiz bir ÅŸekilde Suriyeyi Irak’laÅŸtÄ±rdÄ±”diye konuÅŸtu.

‘IÅžÄ°D HEDEFÄ°NE TÜRKÄ°YE’YÄ° KOYDU’

Gazeteci DoÄŸu EroÄŸlu ise radikalleÅŸmeyi aktardÄ±ÄŸÄ± sunumunda, bireylerin radikalleÅŸme noktasÄ±na nasÄ±l geldiÄŸini ve yerel örgütlerin nasÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Az esnek ve sert hedefler kullanan El Kaide’nin, uzun eÄŸitimler yerine cihat tekniÄŸi ile yumuÅŸak hedefleri yani sivilleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen EroÄŸlu, “YaÅŸanan dönüÅŸümlerden Türkiye de etkilendi. Türkiye’de özellikle okul, mahalle ve yaÅŸanÄ±lan her alanda sosyal aÄŸlarda radikal örgütlenme gerçekleÅŸti. Aileler, akraba ve arkadaÅŸlÄ±k iliÅŸkileri ile örgütlenen bu gruplar, iliÅŸkilerini Suriye ya da Irak’a taÅŸÄ±yarak askerileÅŸiyor.

Gaziantep yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n Türkiye’deki diÄŸer örgütlenmelerden farklÄ± olduÄŸunu belirten EroÄŸlu, “Gaziantep yapÄ±lanmasÄ± vurucu güç olarak kendini kabul ettirdi. DoÄŸrudan yöneticilere hesap vererek hedefine Türkiye’de eylemler yapmayÄ± koydu” diye konuÅŸtu.

‘TÜRKÄ°YE’NÄ°N RAHATLIÄžI HAYRET VERÄ°CÄ°’

Oturuma skype ile baÄŸlanan Gazeteci- Yazar Fehim TaÅŸtekin, IÅžÄ°D benzeri farklÄ± örgütlerin, sÄ±nÄ±r hatlarÄ±ndaki varlÄ±ÄŸÄ±na ve Türkiye ile iliÅŸkilerine dikkat çekti. IÅžÄ°D’in daha özel bir örgüt olduÄŸunu da ifade eden TaÅŸtekin, “IÅžÄ°D basitçe Amerika’nÄ±n kulandÄ±ÄŸÄ± bir örgüt deÄŸil. Selefi, cihadist gruplarÄ±n devleti nasÄ±l oluÅŸturduÄŸunu görmemiz lazÄ±m. Amerika’nÄ±n en sevimsiz yüzü olan IÅžÄ°D ile bölgeye müdahale zemini kolayca oluÅŸturuldu. Kendi baÅŸlarÄ±na bela olunca da terörle mücadele adÄ± altÄ±na müdahale etti. Afganistan’daki selefi modelin bu bölgeye uygulanmasÄ± kaygÄ±lanmamÄ±zÄ± gerektiyor. Bu örgütlerin kendi gündemleri ve alt yapÄ±larÄ± varken ‘istihbaratla kontrol ediliyor’ diyerek iÅŸin içinden çÄ±kÄ±lamaz. Mobilize olan bu örgütün tamamen yok olacaÄŸÄ± beklenemez. Türkiye’nin rahatlÄ±ÄŸÄ±na hayret ediyorum. EÄŸer ciddi bir önlem alÄ±nmazsa IÅžÄ°D’in alt yapÄ±sÄ± ne yazÄ±k ki Türkiye’de çok fazla. Türkiye’deki cemaatleri, örgütlenen yapÄ±larÄ± hiç hafife almamak gerekiyor” dedi.

‘DÄ°YANETÄ°N KÄ°TAPLARI IÅžÄ°D’E REFERANS OLUYOR’

Bugün Türkiye’de diyanetin kitaplarÄ±nda da IÅžÄ°D’in referansalarÄ±nda kullandÄ±klarÄ± bilgiler olduÄŸunu söyleyen TaÅŸtekin, “Toplumun inanç düzeni içerisinde Ä°ÅžÄ°D’in savunduÄŸu düzenin bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± var. Sadece askeri deÄŸil entellektüel yolun da açÄ±larak tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerekiyor. Diyanetin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± hadis kitaplarÄ±nÄ±, Ä°ÅžÄ°D argüman olarak kullanÄ±yor. Türkiye’nin nereye gideceÄŸine dair kaygÄ±larÄ±mÄ±z var ve önlemlerin alÄ±nmasÄ± çok önemli. Suriyedeki cihatçÄ±larda eninde sonunda Türkiye’ye gelecek ve hücresel yapÄ±lanmalarla kendilerine yer bulacaklar. O kadar rahat davranÄ±yorlar ki hiç abartmÄ±yorum belediyelerle sivil örgütlerle, memurlarla iliÅŸkileri çok rahat. Ben El Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± örgütlerin hiç bu kadar rahat ettiÄŸi baÅŸka bir ülke tanÄ±mÄ±yorum akademide bile yer sahibiler” dedi.

BÄ°RBÄ°RÄ°YLE BAÄžLANTILI KATLÄ°AMLAR

Ä°nsanlÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen Suçlar KapsamÄ±nda IÅžÄ°D YargÄ±lamalarÄ± oturumunda, Türkiye’deki IÅžÄ°D davalarÄ± ve alÄ±nan tutum deÄŸerlendirildi. Avukatlar kendi baktÄ±klarÄ± davalar üzerinden dosya ve raporlarÄ± irdeleyerek katliamlarÄ±n birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ±na dikkat çekti.

IÅžÄ°D EYLEMLERÄ° TCK’DE YERÄ°NÄ° ALACAK

Koç Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi RÄ±fat Murat Önok, IÅžID’in Türkiye’deki eylemlerin TCK’de yerini alacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Önok, “IÅžÄ°D eylemlerinin sivilleri hedef aldÄ±ÄŸÄ± çok açÄ±ktÄ±r. IÅžÄ°D eylemlerini deÄŸerlendirmek istiyorsak sistematik olmasÄ±na bakmak gerekir”dedi.

‘SERÄ° BÄ°R KATLÄ°AM HARÄ°TASI’

DiyarbakÄ±r Miting DavasÄ± AvukatÄ± Özgür Erol, Türkiye’de yaÅŸanan IÅžÄ°D saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n seri bir katliam haritasÄ± olduÄŸunu söyledi. Erol, “IÅžÄ°D her katliam hamlesinde ders çÄ±kardÄ±. Böylece Ankara’ya kadar geldiler. Ortak aklÄ±n geliÅŸim seyri dahi sistematikliÄŸi ortaya koyan bir ÅŸeydir”dedi.

‘GÄ°ZLÄ°LÄ°K VARSA DELÄ°L KARARTMA VARDIR’

Bu memleket çok katliam gördü diyen Suruç KatliamÄ±’nÄ±n avukatÄ± Gülhan Kaya, “En az iki kiÅŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapsa kolu bacaÄŸÄ± polisin elinde kalÄ±r. Ancak IÅžÄ°D katliamlarÄ±nda güvenliÄŸin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± deneyimlerimizle gördük” dedi. Suruç KatliamÄ± iddianamesinin 18 ayda hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gizlilik kararÄ± verildiÄŸini belirten Kaya, “Bir dosyada gizlilik kararÄ± varsa delil karartma vardÄ±r. Suruç’ta da istihbarat vardÄ± ancak önlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± için 33 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti” diye konuÅŸtu. Kamu sorumluluÄŸunun çok açÄ±k olduÄŸunu ifade eden Kaya, “Siyasi mücadele olmadan da bu davalarÄ±n baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ± mümkün deÄŸildir” dedi.

‘ÇIKACAK BAÄžLANTILAR ENGELLENÄ°YOR’

Gaziantep DüÄŸün KatliamÄ± DavasÄ± AvukatÄ± Eylem SarÄ±oÄŸlu, yazÄ±ÅŸmalarda düÄŸünlerin hedef alÄ±nmasÄ± olduÄŸu halde katliamlarÄ±n göz göre geldiÄŸini söyledi. SarÄ±oÄŸlu ilk celsede bile “reddediyoruz” talebiyle mahkemenin verdiÄŸi tutumu “Bir adÄ±m öteye bile gitmeme iradesi” olarak deÄŸerlendirdi. Davada canlÄ± bombanÄ±n kimliÄŸine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rma ve bilginin olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken SarÄ±oÄŸlu, çÄ±kacak baÄŸlantÄ±larÄ±n da engellendiÄŸini ifade etti. Emniyetin sanÄ±klar arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi bildiÄŸini daha önce müdahale etmeleri koÅŸullarÄ±nda bu katliamlarÄ±n olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten SarÄ±oÄŸlu, “El Kaide örgütlenmelerinin kermeslerle, belediyelerle nasÄ±l örgütlendiÄŸini gördük” dedi.

Reina ve Atatürk HavalimanÄ± AvukatÄ± HazÄ±m Suat ÖncüoÄŸlu, mahkeme sürecinde sanÄ±klarÄ±n yabancÄ± olmalarÄ± nedeniyle kendi sorduÄŸu sorularÄ±n farklÄ± çevirilerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zapta geçtiÄŸini söyledi. YargÄ±lamalarÄ±n geliÅŸigüzel bir ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÖncüoÄŸlu, mücadele edeceklerini söyledi.

‘BU ÜLKEDE IÅžÄ°D’LÄ°LERÄ° TAHLÄ°YE EDEN BÄ°R YARGI PRATÄ°ÄžÄ° VAR’

10 Ekim DavasÄ± KatliamÄ± AvukatÄ± Ä°lke IÅŸÄ±k, katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden yüzlerce insanÄ±n avukatÄ± olarak konuÅŸtuklarÄ±nÄ± ifade ederek, uluslararasÄ± bir sempozyum düzenleyerek tüm aileleri bir araya getireceklerini dile getirdi. YargÄ±lama, soruÅŸturma ve kovuÅŸturma pratiÄŸinin 10 Ekim Ankara KatliamÄ±’nda da deÄŸiÅŸmediÄŸini belirten IÅŸÄ±k, “IÅžÄ°D’lileri tahliye eden bir yargÄ± pratiÄŸi var bu ülkede ve her salÄ±nan IÅžÄ°D’li baÅŸka bir katliamda karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor” diyerek sanÄ±klarÄ±n her birinin takip edildiÄŸini söyledi. Firari sanÄ±klarÄ±n bilerek yakalanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden IÅŸÄ±k, davada karar vermek için acele edildiÄŸini söyleyerek “Çünkü deliller devleti iÅŸaret ediyordu” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 18:08

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