50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hesap bilgileri Ã§alÄ±nmÄ±ÅŸ olabilir

Facebook, 50 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n hesap bilgilerinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸahÄ±slarÄ±n eline geÃ§mesine neden olabilecek bir gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ± keÅŸfettiklerini duyurdu.

AdÄ± sÄ±k sÄ±k veri güvenliÄŸi skandallarÄ±yla anÄ±lan sosyal medya devi Facebook, 50 milyon kullanÄ±cÄ±yÄ± etkilemiÅŸ olma ihtimali bulunan bir güvenlik açÄ±ÄŸÄ± keÅŸfettiklerini duyurdu. KullanÄ±cÄ±larÄ±n hesap bilgilerinin üçüncü ÅŸahÄ±slar tarafÄ±ndan ele geçirilmesine imkan tanÄ±yan açÄ±ÄŸÄ±n düzeltildiÄŸi ve güvenlik birimlerinin bilgilendirildiÄŸi belirtildi.

Facebook, üçüncü kiÅŸilerin, hesaplardaki "baÅŸkasÄ±nÄ±n gözünden gör" özelliÄŸi üzerinden "eriÅŸim jetonu" saÄŸlayabildiÄŸini açÄ±kladÄ±. AçÄ±klamada güvenlik açÄ±ÄŸÄ±ndan etkilenen 50 milyon hesabÄ±n "eriÅŸim jetonunun" sÄ±fÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ve ek önlem olarak butonu geçtiÄŸimiz yÄ±l içinde kullanmÄ±ÅŸ 40 milyon hesabÄ±n daha "eriÅŸim jetonlarÄ±nÄ±n" sÄ±fÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AyrÄ±ca "BaÅŸkasÄ±nÄ±n gözünden gör" özelliÄŸinin de geçici olarak durdurulduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada "Ä°ncelememiz henüz baÅŸlamÄ±ÅŸ olduÄŸu için bu hesaplarÄ±n kötü amaçla kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ya da bilgilerin ele geçirilip geçirilmediÄŸini halen araÅŸtÄ±rÄ±yoruz" denildi.

Facebook'un kullanÄ±cÄ±lara konuya ikiÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruda "HesabÄ±nÄ±zdan çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ysanÄ±z ve tekrar oturum açmanÄ±z istendiyse, bu durum bir güvenlik sorunu tespit ettiÄŸimizden ve Facebook'taki kiÅŸileri korumak adÄ±na hemen harekete geçmemizden kaynaklanmaktadÄ±r" denildi.

Haberin ardÄ±ndan Facebook hisseleri yüzde 3 deÄŸer kaybederek 163.87 dolara indi.

Åžirketin güvenlik biriminin baÅŸÄ±nda bulunan Guy Rosen, hatadan dolayÄ± kullanÄ±cÄ±lardan özür diledi.

Facebook, hesaplarÄ±n farklÄ± cihazlarÄ±nda açÄ±k kalmasÄ±nÄ± saÄŸlayan dijital anahtara 'eriÅŸim jetonu' adÄ±nÄ± veriyor. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 22:20

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