Cambridge Analytica skandalı: Şirketin sırları ortaya çıktı

Trump'a da çalışan Cambridge Analytica'nın yöneticileri, seçim kampanyalarını etkilemek için kullanılan yöntemleri anlatırken gizli kameraya alındı.

Facebook’un, Donald Trump’ın seçim kampanyası için çalışan Cambridge Analytica şirketinin, 50 milyon kullanıcısının bilgilerini kullandığı iddialarını araştırdığını açıklamasının ardından skandal büyüyor.

Facebook, politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Cambridge Analytica ile çalışmaya son verirken şirketten yapılan açıklamada ise iddiaların gerçekleri yansıtmadığı öne sürüldü.

Ancak şirket yöneticilerinin Channel 4 News’ün kimliğini gizleyen muhabirlerine dünya genelindeki seçim kampanyalarını etkilemek için kullandıkları yöntemleri böbürlenerek anlattığı öne sürüldü.

‘SEÇİM KAMPANYASINI HAKİKATLER ÜZERİNE KURMANIN ANLAMI YOK’

Medyascope’tan Işın Eliçin'in çevirdiği habere göre Channel 4 News’ün potansiyel müşteri kılığındaki muhabirinin çektiği gizli kamera görüntülerinde Cambridge Analytica yöneticisi Mark Turnbull şu ifadeleri kullanıyor: “Seçim kampanyasını hakikatler üzerine bina etmenin faydası yok, çünkü özünde bütün mesele duygulardır. İki temel dürtü vardır: umutlar ve korkular; ki çoğu dile dahi gelmemiştir, bilinçaltındadır. Sizde o tepkiyi uyandıran o şeyle karşılaşana kadar -böyle bir- korkunuz olduğunu dahi bilmiyorsunuzdur. Bizim işimiz, bu derinde yer etmiş, altta yatan korku ve endişeleri bulup çıkarmak için kovayı kuyunun herkesin yaptığından daha derine daldırmak.”

‘SAHTE KİMLİKLER, SAHTE İNTERNET SİTELERİ...’

Cambridge Analytica’nın yöneticilerinden Alexander Nix de şu ifadeleri kullanıyor: “Müşterilerimizin çoğu yabancı bir şirketle çalıştıkları bilinsin istemiyor (…) dolayısıyla biz de sıklıkla sahte kimlikler, sahte internet siteleri düzenliyoruz, ya da çalışmayı bir üniversitedeki araştırma projesiyle ilişkili gibi gösterebiliyoruz, turist numarası yapabiliyoruz, birçok seçenek mevcut (…) Karanlıkta, gölgelerin içinde saklanarak birçok farklı araçla çalışmaya alışığız.”

TRUMP İÇİN ÇALIŞTILAR

Cambridge Analytica, seçim döneminde Trump kampanyasına ABD seçmenleriyle ilgili veriler sunuyordu. ABD Massachusetts Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İDDİALAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

BBC’nin yansıttığı habere göre iddialar, şirketin eski bir çalışanının İngiliz Pazar gazetesi Observer'a Cambridge Analytica'nın faaliyetlerini anlatması üzerine ortaya çıkmıştı.

İddiaların temelinde Cambridge Üniversitesi Profesörü Aleksandr Kogan'ın 2013 yılında üniversite dışında özel olarak thisisyourdigitallife (busenindijitalhayatın) adlı bir kişilik testi uygulaması geliştirmesi ve bu uygulamanın kullanıcıların yanı sıra kullanıcıların arkadaşlarının da profillerine erişmesi ve bu verilerin Facebook kurallarına aykırı bir şekilde Cambridge Analytica'ya satılması var.

ZUCKERBERG’E ÇAĞRI

ABD'de hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörler Facebook'un kurucusu ve yöneticisi Mark Zuckerberg'i ifade vermeye davet etti.

Bir Facebook sözcüsü ise veri kullanımının bir veri sızıntısı veya hackleme sonucu gerçekleşmediğini, kullanıcıların kendi verilerini rıza vererek sunduğunu belirtti.

İngiltere Parlamentosu Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Damian Collins, Cambridge Analytica yöneticisi Alexander Nix'in geçen ay Avam Kamarası'nda kendilerine verdiği bilgilerin yanlış yönlendirici olduğunu açıkladı.

Şirket yönetimi ise Nix'in verdiği bilgilerin doğru olduğunu belirtti. Collins, Nix'in belli sorulara cevap vermekten kaçındığını vurguladı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de Avrupa Birliği vatandaşlarının verilerinin hukuka aykırı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusunda kapsamlı bir araştırma sözü verdi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 09:54

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