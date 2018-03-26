Facebook, konuşmaları ve SMS’leri kaydetmekle suçlanıyor

'Kullanıcı verilerini şirketlere satmak'la suçlanan sosyal medya devi Facebook, bu kez de telefon konuşmalarını ve SMS'leri kaydetmekle suçlanıyor.

“Kullanıcı verilerini şirketlere satmak” ve “Bu verilerin usulsüz kullanımını denetlememek” ile suçlanan sosyal medya devi Facebook, bu kez de telefonlarına Facebook uygulaması yükleyen kişilerin “Cep telefonu konuşmalarını ve kısa mesaj kayıtlarını tutmak” ile suçlanıyor.

Guardian gazetesinde yer alan haberine göre, #FacebookuSil kampanyasına katılarak platformdaki hesabını kapatmaya çalışan kişilere “Facebook’taki verilerinizi bilgisayarınıza indirmek isteyebilirsiniz” önerisi sunuluyor. Hesabını kapatıp verilerini indirmek isteyen kullanıcılar, cep telefonundaki rehbere kayıtlı numaralar, isimlerin yanı sıra telefondan gönderilip alınan tüm kısa mesajların da Facebook sunucularından indirilen dosyada yer aldığını söylüyor.

Konuyla ilgili olarak Facebook’tan yapılan yazılı açıklamada, “Mesajlaşma uygulamalarının en önemli özelliklerinden birisi de bağlantı kurmak istediğiniz kişileri kolaylıkla bulabilmenizdir. Bu nedenle telefonunuzla bir sosyal medya ya da mesajlaşma uygulamasına giriş yaptığınızda telefon rehberiniz hizmet sağlayıcının sunucularına yüklenir. Bu yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır” dedi.

Facebook, bu veri paylaşımının tamamen kullanıcının inisiyatifinde olduğunu belirtiyor ve kullanıcıların diledikleri anda Facebook Messenger uygulamasının ayarlar bölümüne girerek veri paylaşımını durdurabileceğini ifade ediyor. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 21:21

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